RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 59,95EUR auf Tradegate (18. November 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.





