BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Es gebe noch keine Aussagen, wann der Ausbau der neuen, noch im Bau befindlichen Brauerei in Irland beginnen werde, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Er verwies auf irische Medienberichte über eine Verdoppelung der dortigen Produktionskapazitäten. Der Brauereikonzern und Spirituosenhersteller investiere damit weiterhin kräftig in die Biermarke Guinness./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 19,90EUR auf Tradegate (18. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,2
Kursziel alt: 24,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,2
Kursziel alt: 24,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte