BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Es gebe noch keine Aussagen, wann der Ausbau der neuen, noch im Bau befindlichen Brauerei in Irland beginnen werde, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Er verwies auf irische Medienberichte über eine Verdoppelung der dortigen Produktionskapazitäten. Der Brauereikonzern und Spirituosenhersteller investiere damit weiterhin kräftig in die Biermarke Guinness./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 19,90EUR auf Tradegate (18. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,2

Kursziel alt: 24,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,48 € , was eine Steigerung von +39,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer