Wirtschaft
Dax startet mit kräftigem Minus - Technische Daten machen nervös
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit einem kräftigen Minus in den neuen Handelstag gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr standen rund 23.300 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, deutliche 1,2 Prozent weniger als am Vortag.
"Die Marktteilnehmer sind derzeit extrem nervös, da sich ein großer Wandel im Handelsbild des Dax 40 abzuzeichnen scheint", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen. Mit dem gestrigen Unterschreiten des Kursbereich von 23.800 Punkten sei die wichtige 200er-Tageslinie durchkreuzt worden. "Und das ist oft ein nachhaltiges Signal für einen mittelfristigen Trendwechsel", sagte Lipkow. Gepaart mit der Überbewertungsdebatte rund um die US-Technologiewerte treffe das auf einen sehr ungünstigen Zeitpunkt in den Aktienmärkten ein.
Bereits an den asiatischen Märkten hatte sich am frühen Morgen gezeigt, dass die Investoren sich von Aktien trennen und in den "Risk-Off-Status" wechseln. Zudem kommen heute wieder offizielle US-Konjunktur- und Preisdaten. Auch die Berichtssaison flackert in dieser Woche erneut auf, unter anderem legen Nvidia, Target und Wal-Mart ihre Quartalszahlen vor.
Gegen den Trend konnten am Dienstagmorgen Papiere von Rheinmetall um kräftige drei Prozent zulegen, und in kleinerem Maßstab auch Papiere der Deutschen Börse selbst, die anderen Dax-Titel waren alle im Minus. Dabei war kein klarer Trend auszumachen, ein bunter Branchenmix aus Deutscher Bank, Daimler Truck oder Infineon tummelte sich am Ende der Kursliste mit Abschlägen um die drei Prozent.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1603 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8618 Euro zu haben.
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Chartanalyse der NVIDIA-Aktie, insbesondere eine Keilformation, die auf einen möglichen Kursausbruch hindeutet. Zudem werden fundamentale Faktoren wie Analystenbewertungen, Kursziele, Großinvestorenverkäufe und die steigende Nachfrage durch neue KI-Rechenzentren diskutiert, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
H-mann schrieb heute 16:01
Wenn es keine negativen News gibt dann erfindet man welche. Wenn einige ausgestiegen sind, sind auch andere neue eingestiegen. Nvidia ist größer als Thiel, Burry und Co. Es ist möglich dass es etwas nach unten geht aber lasst euch nicht abschütteln, denn die KI ist definitiv keine Blase und es steht alles noch am Anfang.
Maaanche schrieb heute 06:40
Bisher konntest du auch auf Nachfrage keinen einzigen OS benennen, den du angeblich über Monate gehabt haben willst.
Denn kein einziger Put-OS hat in dieser Phase der Monate einer Aufwärts- und Seitwärtsbewegung nicht massiv Wert verloren.
Letztlich bist DU es, der die Leute verarschen will.
Wer dir was glaubt, dem ist nicht zu helfen.
niki550525 schrieb gestern 09:08
Investing.com - Der Tech-Investor Peter Thiel hat sich im dritten Quartal vollständig von seinen Anteilen am KI-Chipkonzern NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) getrennt. Aus einer aktuellen 13F-Meldung seines Thiel-Macro-Fonds an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass er zwischen Juli und September insgesamt 537.742 Aktien verkauft hat. Zum Quartalsende hielt Thiel demnach keine Nvidia-Papiere mehr. Auf Basis des durchschnittlichen Kursniveaus im Berichtszeitraum ergibt sich ein Verkaufsvolumen von knapp 100 Millionen US-Dollar.mitdiskutieren »
