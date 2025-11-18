RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 58,61EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



