Deutsche Bank nach dem Rücksetzer: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Obwohl die Experten von JP Morgan die Ziele für die Wachstum und die Eigenkapitalrendite als ambitioniert ansehen, hätte die Aktie selbst nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate noch Luft nach oben. Kann die Aktie, die von JP Morgan mit einem Kursziel von 38,40 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch vom 13.11.25 bei 33,57 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nachdem die Deutsche Bank-Aktie am 13.11.25 bei 33,57 Euro nach der Ankündigung, die Finanzziele für 2025 zu erreichen und die Eigenkapitalrendite weiter steigern zu können, auf ein neues Jahreshoch gestiegen war, geriet der Aktienkurs im Zuge der generellen Marktkonsolidierung zuletzt kräftig unter Druck. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Anleger trotz des Kursrückganges auf aktuell 29,75 Euro seit dem Jahresbeginn 2025 noch immer ein Kursplus von 80 Prozent erwirtschaften konnten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, BV 1, ISIN: DE000PL9YLM0, Bewertungstag 20.3.26, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,75 Euro mit 2,54 – 2,55 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 33,57 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,54 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,99 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,99 Euro, BV 1, ISIN: DE000UJ9Z8U6, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,75 Euro mit 4,00 – 4,01 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 33,57 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 7,58 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,006 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,006 Euro, BV 1, ISIN: DE000MM68WD0, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 29,75 Euro mit 5,00 – 5,01 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 33,57 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,56 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.