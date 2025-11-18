Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %

Der MDAX bewegt sich bei 28.721,25 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: Gerresheimer +2,32 %, IONOS Group +1,25 %, Deutsche Lufthansa +0,87 % Flop-Werte: Fraport -5,08 %, AUTO1 Group -3,35 %, RTL Group -2,92 %

Der DAX steht bei 23.303,31 PKT und verliert bisher -0,62 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, Scout24 +0,67 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Merck -2,08 %, Siemens Energy -1,99 %

Der TecDAX steht bei 3.431,79 PKT und verliert bisher -1,29 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +1,74 %, Nagarro +1,40 %, IONOS Group +1,25 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, 1&1 -1,93 %, Elmos Semiconductor -1,83 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,07 PKT und verliert bisher -0,85 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, DANONE +0,73 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Ferrari -2,06 %, Prosus Registered (N) -2,01 %

Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.760,99 PKT und fällt um -1,39 %.

Top-Werte: STRABAG +0,78 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,58 %, PORR +0,28 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,08 %, DO & CO -1,97 %, voestalpine -1,69 %

Der SMI steht bei 12.534,16 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Roche Holding +6,77 %, Logitech International +0,52 %, Swisscom +0,36 %

Flop-Werte: ABB -3,53 %, Zurich Insurance Group -1,81 %, Lonza Group -1,73 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.009,82 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Euronext +0,84 %, DANONE +0,73 %, TotalEnergies +0,13 %

Flop-Werte: ENGIE -3,02 %, Societe Generale -2,64 %, Capgemini -2,59 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:52:32) bei 2.700,85 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,46 %, Telia Company -0,04 %, Tele2 (B) -0,15 %

Flop-Werte: ABB -3,53 %, Sandvik -2,25 %, Skanska (B) -1,70 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,32 %, Piraeus Port Authority +0,06 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,86 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,84 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,43 %