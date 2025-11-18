    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Start Update

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.303,31 PKT und verliert bisher -0,62 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, Scout24 +0,67 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Merck -2,08 %, Siemens Energy -1,99 %

    Der MDAX bewegt sich bei 28.721,25 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: Gerresheimer +2,32 %, IONOS Group +1,25 %, Deutsche Lufthansa +0,87 %
    Flop-Werte: Fraport -5,08 %, AUTO1 Group -3,35 %, RTL Group -2,92 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.812,39€
    Basispreis
    15,35
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.800,00€
    Basispreis
    16,13
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.431,79 PKT und verliert bisher -1,29 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +1,74 %, Nagarro +1,40 %, IONOS Group +1,25 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, 1&1 -1,93 %, Elmos Semiconductor -1,83 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,07 PKT und verliert bisher -0,85 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, DANONE +0,73 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Ferrari -2,06 %, Prosus Registered (N) -2,01 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.760,99 PKT und fällt um -1,39 %.
    Top-Werte: STRABAG +0,78 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,58 %, PORR +0,28 %
    Flop-Werte: Wienerberger -2,08 %, DO & CO -1,97 %, voestalpine -1,69 %

    Der SMI steht bei 12.534,16 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
    Top-Werte: Roche Holding +6,77 %, Logitech International +0,52 %, Swisscom +0,36 %
    Flop-Werte: ABB -3,53 %, Zurich Insurance Group -1,81 %, Lonza Group -1,73 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.009,82 PKT und fällt um -0,80 %.
    Top-Werte: Euronext +0,84 %, DANONE +0,73 %, TotalEnergies +0,13 %
    Flop-Werte: ENGIE -3,02 %, Societe Generale -2,64 %, Capgemini -2,59 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:52:32) bei 2.700,85 PKT und fällt um -0,78 %.
    Top-Werte: AstraZeneca +1,46 %, Telia Company -0,04 %, Tele2 (B) -0,15 %
    Flop-Werte: ABB -3,53 %, Sandvik -2,25 %, Skanska (B) -1,70 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
    Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,32 %, Piraeus Port Authority +0,06 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,86 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,84 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,43 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.