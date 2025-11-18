Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 23.303,31 PKT und verliert bisher -0,62 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, Scout24 +0,67 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Merck -2,08 %, Siemens Energy -1,99 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.721,25 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Gerresheimer +2,32 %, IONOS Group +1,25 %, Deutsche Lufthansa +0,87 %
Flop-Werte: Fraport -5,08 %, AUTO1 Group -3,35 %, RTL Group -2,92 %
Der TecDAX steht bei 3.431,79 PKT und verliert bisher -1,29 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +1,74 %, Nagarro +1,40 %, IONOS Group +1,25 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, 1&1 -1,93 %, Elmos Semiconductor -1,83 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,07 PKT und verliert bisher -0,85 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Deutsche Boerse +0,76 %, DANONE +0,73 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,24 %, Ferrari -2,06 %, Prosus Registered (N) -2,01 %
Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.760,99 PKT und fällt um -1,39 %.
Top-Werte: STRABAG +0,78 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,58 %, PORR +0,28 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,08 %, DO & CO -1,97 %, voestalpine -1,69 %
Der SMI steht bei 12.534,16 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: Roche Holding +6,77 %, Logitech International +0,52 %, Swisscom +0,36 %
Flop-Werte: ABB -3,53 %, Zurich Insurance Group -1,81 %, Lonza Group -1,73 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.009,82 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: Euronext +0,84 %, DANONE +0,73 %, TotalEnergies +0,13 %
Flop-Werte: ENGIE -3,02 %, Societe Generale -2,64 %, Capgemini -2,59 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:52:32) bei 2.700,85 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,46 %, Telia Company -0,04 %, Tele2 (B) -0,15 %
Flop-Werte: ABB -3,53 %, Sandvik -2,25 %, Skanska (B) -1,70 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,32 %, Piraeus Port Authority +0,06 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,86 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,84 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.