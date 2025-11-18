Flydubai will 150 Airbus-Mittelstreckenjets kaufen - Langstreckenjets für Etihad

Der Airbus A321neo ist die Langversion des Mittelstreckenjets A320neo, der sparsameren Neuauflage des seit den 1980er Jahren gebauten Airbus A320. Die Langversion A321neo bietet mehr Sitzplätze als die Standardversion und ist inzwischen das am stärksten gefragte Modell. Zudem hat Airbus mit der A321XLR inzwischen eine Langstreckenvariante des Jets im Angebot./stw/mis

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 164,4 auf Tradegate (18. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,46 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -0,02 %/+19,48 % bedeutet.