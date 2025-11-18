    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flydubai will 150 Airbus-Mittelstreckenjets kaufen - Langstreckenjets für Etihad

    Für Sie zusammengefasst
    • Flydubai bestellt 150 A321neo-Jets bei Airbus.
    • Etihad ordert 13 A330neo und A350-1000-Jets.
    • Emirates lehnt A350-1000 wegen Triebwerksproblemen ab.
    Flydubai will 150 Airbus-Mittelstreckenjets kaufen - Langstreckenjets für Etihad
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Dubai Air Show eine neue Kundin aus dem Emirat am Golf gewonnen. Der Billigflieger Flydubai unterschrieb einen Vorvertrag für 150 Jets vom Typ A321neo. Für Airbus ist das ein großer Erfolg, auch weil Flydubai bisher nur Maschinen des US-Flugzeugbauers Boeing gekauft hatte. Außerdem orderte die arabische Fluggesellschaft Etihad insgesamt 13 Airbus-Großraum-Passagierjets der Typen A330neo und A350-1000 und drei Frachter vom Typ A350F.

    Für Airbus sind dies die ersten Bestellungen von der Messe in Dubai. Ein erhoffter Großauftrag von der arabischen Fluglinie Emirates für das größte Airbus-Modell A350-1000 scheint aber nicht in Sicht. Emirates-Chef Tim Clark sagte, er sei an dem Flugzeug nicht interessiert, weil die Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Am Montag hatte Emirates zusätzliche 65 Großraumjets vom Typ Boeing 777X geordert, obwohl das Modell inzwischen sieben Jahre Verspätung hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    176,49€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    200,37€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Airbus A321neo ist die Langversion des Mittelstreckenjets A320neo, der sparsameren Neuauflage des seit den 1980er Jahren gebauten Airbus A320. Die Langversion A321neo bietet mehr Sitzplätze als die Standardversion und ist inzwischen das am stärksten gefragte Modell. Zudem hat Airbus mit der A321XLR inzwischen eine Langstreckenvariante des Jets im Angebot./stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 164,4 auf Tradegate (18. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,46 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -0,02 %/+19,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flydubai will 150 Airbus-Mittelstreckenjets kaufen - Langstreckenjets für Etihad Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Dubai Air Show eine neue Kundin aus dem Emirat am Golf gewonnen. Der Billigflieger Flydubai unterschrieb einen Vorvertrag für 150 Jets vom Typ A321neo. Für Airbus ist das ein großer Erfolg, …