Flydubai will 150 Airbus-Mittelstreckenjets kaufen - Langstreckenjets für Etihad
- Flydubai bestellt 150 A321neo-Jets bei Airbus.
- Etihad ordert 13 A330neo und A350-1000-Jets.
- Emirates lehnt A350-1000 wegen Triebwerksproblemen ab.
DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Dubai Air Show eine neue Kundin aus dem Emirat am Golf gewonnen. Der Billigflieger Flydubai unterschrieb einen Vorvertrag für 150 Jets vom Typ A321neo. Für Airbus ist das ein großer Erfolg, auch weil Flydubai bisher nur Maschinen des US-Flugzeugbauers Boeing gekauft hatte. Außerdem orderte die arabische Fluggesellschaft Etihad insgesamt 13 Airbus-Großraum-Passagierjets der Typen A330neo und A350-1000 und drei Frachter vom Typ A350F.
Für Airbus sind dies die ersten Bestellungen von der Messe in Dubai. Ein erhoffter Großauftrag von der arabischen Fluglinie Emirates für das größte Airbus-Modell A350-1000 scheint aber nicht in Sicht. Emirates-Chef Tim Clark sagte, er sei an dem Flugzeug nicht interessiert, weil die Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Am Montag hatte Emirates zusätzliche 65 Großraumjets vom Typ Boeing 777X geordert, obwohl das Modell inzwischen sieben Jahre Verspätung hat.
Der Airbus A321neo ist die Langversion des Mittelstreckenjets A320neo, der sparsameren Neuauflage des seit den 1980er Jahren gebauten Airbus A320. Die Langversion A321neo bietet mehr Sitzplätze als die Standardversion und ist inzwischen das am stärksten gefragte Modell. Zudem hat Airbus mit der A321XLR inzwischen eine Langstreckenvariante des Jets im Angebot./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 164,4 auf Tradegate (18. November 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,46 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -0,02 %/+19,48 % bedeutet.
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf