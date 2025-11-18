JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich vor dem Investorentag des Versicherers mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe wie erwartet keine neuen Ziele bekannt gegeben, aber seinen Kurs auf wichtigsten Ziele für 2025 bis 2027 bestätigt, schrieb Philip Kett am Dienstag. Die Präsentationen an diesem Tag werden sich auf den Mittelstand, den Einzelhandel und die US-Tochter Farmers ? alles strategische Wachstumsbereiche - konzentrieren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 602EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
