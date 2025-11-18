Baugenehmigungen für Wohnungen im September 2025
+59,8 % zum Vorjahresmonat
WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis September 2025 zum
Vorjahreszeitraum:
+14,2 % bei Wohngebäuden insgesamt
+17,4 % bei Einfamilienhäusern
Im September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 24 400 Wohnungen genehmigt.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 59,8 % oder 9 100
Baugenehmigungen mehr als im September 2024. Der große Anstieg ist unter anderem
dadurch zu erklären, dass im September 2024 mit 15 300 genehmigten Wohnungen der
niedrigste Monatswert seit Januar 2012 verzeichnet worden war. Die Zahl der
genehmigten Wohnungen im Neubau stieg im September 2025 gegenüber September 2024
um 80,1 % oder 9 300 auf 20 900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den
Umbau bestehender Gebäude entstehen, sank im September 2025 gegenüber dem
Vorjahresmonat um 4,9 % oder 180 auf 3 500.
Januar bis September 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält an
Im Zeitraum von Januar bis September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 175
600 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren
11,7 % oder 18 400 Wohnungen mehr als von Januar bis September 2024.
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2025
insgesamt 142 600 Wohnungen genehmigt, das waren 14,2 % oder 17 800
Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 17,4 % (+4 900) auf 33 300. Bei den
Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 2,8 % (-270) auf 9
500. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten
die Bauaufsichtsbehörden 93 100 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 13,0 %
(+10 700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in
Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55,9 % (+2 400) auf 6 700
Wohnungen.
In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September 2025 insgesamt 3 100
Wohnungen genehmigt (-14,5 %; -520). Hierunter fallen zum Beispiel
Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über
Gewerbeflächen.
Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar
bis September 2025 insgesamt 29 900 Wohnungen genehmigt, das waren 3,9 % oder 1
100 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
Methodische Hinweise:
Die Angaben basieren auf den im Oktober bei den Statistischen Ämtern der Länder
vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für den
aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über bereits in
der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht rechtzeitig
eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer Berichtsmonate ein. Über
die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informieren der
Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel "Digitalisierungspotenzial in
der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift "WISTA -
Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum
Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank
GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Bautätigkeit
Telefon: +49 611 75 2442
www.destatis.de/kontakt
