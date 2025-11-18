+59,8 % zum Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis September 2025 zum

Vorjahreszeitraum:



+14,2 % bei Wohngebäuden insgesamt



+17,4 % bei Einfamilienhäusern





-2,8 % bei Zweifamilienhäusern



+13,0 % bei Mehrfamilienhäusern



Im September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 24 400 Wohnungen genehmigt.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 59,8 % oder 9 100

Baugenehmigungen mehr als im September 2024. Der große Anstieg ist unter anderem

dadurch zu erklären, dass im September 2024 mit 15 300 genehmigten Wohnungen der

niedrigste Monatswert seit Januar 2012 verzeichnet worden war. Die Zahl der

genehmigten Wohnungen im Neubau stieg im September 2025 gegenüber September 2024

um 80,1 % oder 9 300 auf 20 900. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den

Umbau bestehender Gebäude entstehen, sank im September 2025 gegenüber dem

Vorjahresmonat um 4,9 % oder 180 auf 3 500.



Januar bis September 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält an



Im Zeitraum von Januar bis September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 175

600 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren

11,7 % oder 18 400 Wohnungen mehr als von Januar bis September 2024.



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2025

insgesamt 142 600 Wohnungen genehmigt, das waren 14,2 % oder 17 800

Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der

Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 17,4 % (+4 900) auf 33 300. Bei den

Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 2,8 % (-270) auf 9

500. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten

die Bauaufsichtsbehörden 93 100 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 13,0 %

(+10 700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in

Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55,9 % (+2 400) auf 6 700

Wohnungen.



In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September 2025 insgesamt 3 100

Wohnungen genehmigt (-14,5 %; -520). Hierunter fallen zum Beispiel

Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über

Gewerbeflächen.



Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar

bis September 2025 insgesamt 29 900 Wohnungen genehmigt, das waren 3,9 % oder 1

100 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.



Methodische Hinweise:



Die Angaben basieren auf den im Oktober bei den Statistischen Ämtern der Länder

vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für den

aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über bereits in

der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht rechtzeitig

eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer Berichtsmonate ein. Über

die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informieren der

Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel "Digitalisierungspotenzial in

der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift "WISTA -

Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum

Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank

GENESIS-Online abrufbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



