Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe größer als Anstiege in den Dienstleistungsbereichen

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2025



-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresquartal





Im 3. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartalsaisonbereinigt um 41 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Auch im 2. Quartal2025 war die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht gesunken (-11 000Personen; 0,0 %).Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3.Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025 geringfügig um 8 000 Personen (0,0%). Der saisonale Anstieg lag damit erheblich unter dem Durchschnitt der Jahre2022 bis 2024 (+96 000 Personen).Erwerbstätigkeit unter VorjahresniveauVerglichen mit dem 3. Quartal 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3.Quartal 2025 leicht um 23 000 Personen (0,0 %). Dies war der ersteBeschäftigungsrückgang gegenüber dem Vorjahr seit dem 1. Quartal 2021. DerBeschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich nach der Corona-Krise hatte seinenHöhepunkt im 2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte derBeschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war dasVorjahresniveau nur noch um 37 000 Personen (+0,1 %) überschritten worden, im 2.Quartal 2025 lediglich um 9 000 Personen (0,0 %).Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen DienstleistungsbereichenWährend die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen im 3. Quartal2025 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs (+151 000 Personen; +0,4 %), sank dieErwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche stärker, und zwar uminsgesamt 174 000 Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigunginnerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich ÖffentlicheDienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrendfort und wuchs kräftig um 201 000 Personen (+1,7 %). Die absolut zweitgrößteZunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 3. Quartal 2025 verzeichneteder Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände undInteressenvertretungen) mit +26 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- undVersicherungsdienstleister war ein Plus von 15 000 Personen (+1,4 %) zuverzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl derErwerbstätigen weiter, und zwar um 9 000 Personen (-0,6 %). Hier war bereits im3. Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende