    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe größer als Anstiege in den Dienstleistungsbereichen

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2025

    -0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)

    0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)

    0,0 % zum Vorjahresquartal

    Im 3. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland
    erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
    (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal
    saisonbereinigt um 41 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Auch im 2. Quartal
    2025 war die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht gesunken (-11 000
    Personen; 0,0 %).

    Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
    Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025 geringfügig um 8 000 Personen (0,0
    %). Der saisonale Anstieg lag damit erheblich unter dem Durchschnitt der Jahre
    2022 bis 2024 (+96 000 Personen).

    Erwerbstätigkeit unter Vorjahresniveau

    Verglichen mit dem 3. Quartal 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
    Quartal 2025 leicht um 23 000 Personen (0,0 %). Dies war der erste
    Beschäftigungsrückgang gegenüber dem Vorjahr seit dem 1. Quartal 2021. Der
    Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich nach der Corona-Krise hatte seinen
    Höhepunkt im 2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der
    Beschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das
    Vorjahresniveau nur noch um 37 000 Personen (+0,1 %) überschritten worden, im 2.
    Quartal 2025 lediglich um 9 000 Personen (0,0 %).

    Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen

    Während die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen im 3. Quartal
    2025 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs (+151 000 Personen; +0,4 %), sank die
    Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche stärker, und zwar um
    insgesamt 174 000 Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung
    innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche
    Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend
    fort und wuchs kräftig um 201 000 Personen (+1,7 %). Die absolut zweitgrößte
    Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 3. Quartal 2025 verzeichnete
    der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und
    Interessenvertretungen) mit +26 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- und
    Versicherungsdienstleister war ein Plus von 15 000 Personen (+1,4 %) zu
    verzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der
    Erwerbstätigen weiter, und zwar um 9 000 Personen (-0,6 %). Hier war bereits im
    3. Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe größer als Anstiege in den Dienstleistungsbereichen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2025 -0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt) 0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt) 0,0 % zum Vorjahresquartal Im 3. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland …