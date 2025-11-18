Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig / Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und Baugewerbe größer als Anstiege in den Dienstleistungsbereichen
WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2025
-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorjahresquartal
-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorjahresquartal
Im 3. Quartal 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal
saisonbereinigt um 41 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Auch im 2. Quartal
2025 war die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht gesunken (-11 000
Personen; 0,0 %).
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025 geringfügig um 8 000 Personen (0,0
%). Der saisonale Anstieg lag damit erheblich unter dem Durchschnitt der Jahre
2022 bis 2024 (+96 000 Personen).
Erwerbstätigkeit unter Vorjahresniveau
Verglichen mit dem 3. Quartal 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
Quartal 2025 leicht um 23 000 Personen (0,0 %). Dies war der erste
Beschäftigungsrückgang gegenüber dem Vorjahr seit dem 1. Quartal 2021. Der
Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich nach der Corona-Krise hatte seinen
Höhepunkt im 2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der
Beschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das
Vorjahresniveau nur noch um 37 000 Personen (+0,1 %) überschritten worden, im 2.
Quartal 2025 lediglich um 9 000 Personen (0,0 %).
Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen
Während die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen im 3. Quartal
2025 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs (+151 000 Personen; +0,4 %), sank die
Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche stärker, und zwar um
insgesamt 174 000 Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung
innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend
fort und wuchs kräftig um 201 000 Personen (+1,7 %). Die absolut zweitgrößte
Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 3. Quartal 2025 verzeichnete
der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und
Interessenvertretungen) mit +26 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- und
Versicherungsdienstleister war ein Plus von 15 000 Personen (+1,4 %) zu
verzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der
Erwerbstätigen weiter, und zwar um 9 000 Personen (-0,6 %). Hier war bereits im
3. Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal
saisonbereinigt um 41 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Auch im 2. Quartal
2025 war die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht gesunken (-11 000
Personen; 0,0 %).
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025 geringfügig um 8 000 Personen (0,0
%). Der saisonale Anstieg lag damit erheblich unter dem Durchschnitt der Jahre
2022 bis 2024 (+96 000 Personen).
Erwerbstätigkeit unter Vorjahresniveau
Verglichen mit dem 3. Quartal 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3.
Quartal 2025 leicht um 23 000 Personen (0,0 %). Dies war der erste
Beschäftigungsrückgang gegenüber dem Vorjahr seit dem 1. Quartal 2021. Der
Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich nach der Corona-Krise hatte seinen
Höhepunkt im 2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der
Beschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das
Vorjahresniveau nur noch um 37 000 Personen (+0,1 %) überschritten worden, im 2.
Quartal 2025 lediglich um 9 000 Personen (0,0 %).
Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen
Während die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen im 3. Quartal
2025 gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs (+151 000 Personen; +0,4 %), sank die
Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche stärker, und zwar um
insgesamt 174 000 Personen (-1,5 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung
innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend
fort und wuchs kräftig um 201 000 Personen (+1,7 %). Die absolut zweitgrößte
Zunahme innerhalb der Dienstleistungsbereiche im 3. Quartal 2025 verzeichnete
der Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und
Interessenvertretungen) mit +26 000 Personen (+0,8 %). Im Bereich Finanz- und
Versicherungsdienstleister war ein Plus von 15 000 Personen (+1,4 %) zu
verzeichnen. Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der
Erwerbstätigen weiter, und zwar um 9 000 Personen (-0,6 %). Hier war bereits im
3. Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende
Autor folgen