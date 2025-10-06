Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als ein Jahr zuvor / Auch Verbraucherpreise für andere Elektronikartikel unter dem Vorjahresniveau

WIESBADEN (ots) - Ob Fernseher, Smartphone oder Laptop - vor Weihnachten lockt

der Handel mit Angeboten. Die Preise für viele Geräte der

Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung lagen im Oktober 2025 unter

dem Vorjahresniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren

Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als im Vorjahresmonat. Auch

bei Hardware gingen die Preise zurück: Für tragbare Computer lagen sie gegenüber

dem Oktober 2024 um 5,5 % niedriger, auch Desktop-PCs (-4,6 %), Drucker (-4,5 %)

und Monitore (-6,3 %) kosteten weniger als im Vorjahresmonat. Bei Mobiltelefonen

(ohne Vertrag) sanken die Preise binnen Jahresfrist um 4,0 %, bei Kameras um 4,9

%. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um

2,3 %.



Preissteigerungen gab es dagegen bei E-Book-Readern oder digitalen Bilderrahmen

(+2,0 %), auch Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches (+2,7 %) waren im

Oktober 2025 teurer als ein Jahr zuvor.





Fernsehgeräte auch mittelfristig günstiger



Auch mittelfristig sanken die Preise für verschiedene Geräte der

Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung. Im Jahr 2024 waren

Fernsehgeräte um 16,1 % günstiger als im Jahr 2020. Preisrückgänge gab es auch

bei Hardware wie Desktop-PCs (-11,1 %), Monitoren (-7,4 %) und tragbaren

Computern (-2,8 %). Auch Mobiltelefone (ohne Vertrag) waren 2024 günstiger als

im Jahr 2020 (-5,9 %). Die Preise für Smartwatches, Fitnesstracker oder

Ähnliches gingen um 2,3 % zurück.



Dagegen verteuerten sich Kameras (+27,0 %) im selben Zeitraum

überdurchschnittlich. Auch E-Book-Reader oder digitale Bilderrahmen (+9,5 %) und

Drucker (+5,3 %) waren im Jahr 2024 teurer als 2020.



Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.



Methodische Hinweise:



Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online

in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die

Positionen



CC13-0820200200 Mobiltelefon ohne Vertrag



CC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder Ähnliches



CC13-0911210200 Fernsehgerät



CC 13 0911909100 E-Book-Reader oder digitaler Bilderrahmen



CC13-09121 Kameras



CC13-0913110100 Desktop-PC



CC13-0913120100 Tragbarer Computer



CC13-0913221300 Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker



CC13-0913230400 Monitor



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Pressestelle

Telefon: +49 611 75 3444

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6160562

OTS: Statistisches Bundesamt







