Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als ein Jahr zuvor / Auch Verbraucherpreise für andere Elektronikartikel unter dem Vorjahresniveau
WIESBADEN (ots) - Ob Fernseher, Smartphone oder Laptop - vor Weihnachten lockt
der Handel mit Angeboten. Die Preise für viele Geräte der
Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung lagen im Oktober 2025 unter
dem Vorjahresniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als im Vorjahresmonat. Auch
bei Hardware gingen die Preise zurück: Für tragbare Computer lagen sie gegenüber
dem Oktober 2024 um 5,5 % niedriger, auch Desktop-PCs (-4,6 %), Drucker (-4,5 %)
und Monitore (-6,3 %) kosteten weniger als im Vorjahresmonat. Bei Mobiltelefonen
(ohne Vertrag) sanken die Preise binnen Jahresfrist um 4,0 %, bei Kameras um 4,9
%. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um
2,3 %.
Preissteigerungen gab es dagegen bei E-Book-Readern oder digitalen Bilderrahmen
(+2,0 %), auch Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches (+2,7 %) waren im
Oktober 2025 teurer als ein Jahr zuvor.
der Handel mit Angeboten. Die Preise für viele Geräte der
Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung lagen im Oktober 2025 unter
dem Vorjahresniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als im Vorjahresmonat. Auch
bei Hardware gingen die Preise zurück: Für tragbare Computer lagen sie gegenüber
dem Oktober 2024 um 5,5 % niedriger, auch Desktop-PCs (-4,6 %), Drucker (-4,5 %)
und Monitore (-6,3 %) kosteten weniger als im Vorjahresmonat. Bei Mobiltelefonen
(ohne Vertrag) sanken die Preise binnen Jahresfrist um 4,0 %, bei Kameras um 4,9
%. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um
2,3 %.
Preissteigerungen gab es dagegen bei E-Book-Readern oder digitalen Bilderrahmen
(+2,0 %), auch Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches (+2,7 %) waren im
Oktober 2025 teurer als ein Jahr zuvor.
Fernsehgeräte auch mittelfristig günstiger
Auch mittelfristig sanken die Preise für verschiedene Geräte der
Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung. Im Jahr 2024 waren
Fernsehgeräte um 16,1 % günstiger als im Jahr 2020. Preisrückgänge gab es auch
bei Hardware wie Desktop-PCs (-11,1 %), Monitoren (-7,4 %) und tragbaren
Computern (-2,8 %). Auch Mobiltelefone (ohne Vertrag) waren 2024 günstiger als
im Jahr 2020 (-5,9 %). Die Preise für Smartwatches, Fitnesstracker oder
Ähnliches gingen um 2,3 % zurück.
Dagegen verteuerten sich Kameras (+27,0 %) im selben Zeitraum
überdurchschnittlich. Auch E-Book-Reader oder digitale Bilderrahmen (+9,5 %) und
Drucker (+5,3 %) waren im Jahr 2024 teurer als 2020.
Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.
Methodische Hinweise:
Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online
in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die
Positionen
CC13-0820200200 Mobiltelefon ohne Vertrag
CC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder Ähnliches
CC13-0911210200 Fernsehgerät
CC 13 0911909100 E-Book-Reader oder digitaler Bilderrahmen
CC13-09121 Kameras
CC13-0913110100 Desktop-PC
CC13-0913120100 Tragbarer Computer
CC13-0913221300 Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker
CC13-0913230400 Monitor
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6160562
OTS: Statistisches Bundesamt
Auch mittelfristig sanken die Preise für verschiedene Geräte der
Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung. Im Jahr 2024 waren
Fernsehgeräte um 16,1 % günstiger als im Jahr 2020. Preisrückgänge gab es auch
bei Hardware wie Desktop-PCs (-11,1 %), Monitoren (-7,4 %) und tragbaren
Computern (-2,8 %). Auch Mobiltelefone (ohne Vertrag) waren 2024 günstiger als
im Jahr 2020 (-5,9 %). Die Preise für Smartwatches, Fitnesstracker oder
Ähnliches gingen um 2,3 % zurück.
Dagegen verteuerten sich Kameras (+27,0 %) im selben Zeitraum
überdurchschnittlich. Auch E-Book-Reader oder digitale Bilderrahmen (+9,5 %) und
Drucker (+5,3 %) waren im Jahr 2024 teurer als 2020.
Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.
Methodische Hinweise:
Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online
in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die
Positionen
CC13-0820200200 Mobiltelefon ohne Vertrag
CC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder Ähnliches
CC13-0911210200 Fernsehgerät
CC 13 0911909100 E-Book-Reader oder digitaler Bilderrahmen
CC13-09121 Kameras
CC13-0913110100 Desktop-PC
CC13-0913120100 Tragbarer Computer
CC13-0913221300 Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker
CC13-0913230400 Monitor
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6160562
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen