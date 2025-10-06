    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als ein Jahr zuvor / Auch Verbraucherpreise für andere Elektronikartikel unter dem Vorjahresniveau

    WIESBADEN (ots) - Ob Fernseher, Smartphone oder Laptop - vor Weihnachten lockt
    der Handel mit Angeboten. Die Preise für viele Geräte der
    Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung lagen im Oktober 2025 unter
    dem Vorjahresniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
    Fernsehgeräte im Oktober 2025 um 10,6 % günstiger als im Vorjahresmonat. Auch
    bei Hardware gingen die Preise zurück: Für tragbare Computer lagen sie gegenüber
    dem Oktober 2024 um 5,5 % niedriger, auch Desktop-PCs (-4,6 %), Drucker (-4,5 %)
    und Monitore (-6,3 %) kosteten weniger als im Vorjahresmonat. Bei Mobiltelefonen
    (ohne Vertrag) sanken die Preise binnen Jahresfrist um 4,0 %, bei Kameras um 4,9
    %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um
    2,3 %.

    Preissteigerungen gab es dagegen bei E-Book-Readern oder digitalen Bilderrahmen
    (+2,0 %), auch Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches (+2,7 %) waren im
    Oktober 2025 teurer als ein Jahr zuvor.

    Fernsehgeräte auch mittelfristig günstiger

    Auch mittelfristig sanken die Preise für verschiedene Geräte der
    Unterhaltungselektronik und Informationsverarbeitung. Im Jahr 2024 waren
    Fernsehgeräte um 16,1 % günstiger als im Jahr 2020. Preisrückgänge gab es auch
    bei Hardware wie Desktop-PCs (-11,1 %), Monitoren (-7,4 %) und tragbaren
    Computern (-2,8 %). Auch Mobiltelefone (ohne Vertrag) waren 2024 günstiger als
    im Jahr 2020 (-5,9 %). Die Preise für Smartwatches, Fitnesstracker oder
    Ähnliches gingen um 2,3 % zurück.

    Dagegen verteuerten sich Kameras (+27,0 %) im selben Zeitraum
    überdurchschnittlich. Auch E-Book-Reader oder digitale Bilderrahmen (+9,5 %) und
    Drucker (+5,3 %) waren im Jahr 2024 teurer als 2020.

    Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.

    Methodische Hinweise:

    Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online
    in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die
    Positionen

    CC13-0820200200 Mobiltelefon ohne Vertrag

    CC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder Ähnliches

    CC13-0911210200 Fernsehgerät

    CC 13 0911909100 E-Book-Reader oder digitaler Bilderrahmen

    CC13-09121 Kameras

    CC13-0913110100 Desktop-PC

    CC13-0913120100 Tragbarer Computer

    CC13-0913221300 Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker

    CC13-0913230400 Monitor

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

