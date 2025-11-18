Tomorrow.Blue Economy untersuchte das Potenzial der blauen Wirtschaft für Häfen, Städte und Unternehmen

BARCELONA, Spanien, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Der TBEWC umfasste 120 Experten und 42 Sitzungen im Rahmen der drei Hauptveranstaltungen des Kongresses: Intelligente Ports: Piers of the Future, gefördert durch den Hafen von Barcelona, und der Global Blue Finance Summit und der Sustainable Ocean Summit, beide organisiert vom World Ocean Council.

Das enorme Potenzial der blauen Wirtschaft stand im Mittelpunkt der vierten Ausgabe des Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC), der vom 4. bis 6. November im Rahmen des Smart City Expo World Congress in der Gran Via der Fira de Barcelona stattfand. Auf der Veranstaltung wurde deutlich, wie Fischerei, Aquakultur, Hafenmanagement, Schiffbau und andere mit den Meeren und Ozeanen verbundene Tätigkeiten das marine Ökosystem zu einem wichtigen Motor der sozioökonomischen Entwicklung machen.

Der Kongress umfasste auch einen Start-up-Bereich, den Ocean Innovation Hub, in dem 30 aufstrebende Unternehmen, die sich auf die blaue Wirtschaft spezialisiert haben, Lösungen vorstellten, die von sensorischen Dekontaminationsbarrieren über Materialien zur Rückgewinnung von Kohlenstoff aus dem Meeresboden, schwimmende Windplattformen, aus Algenbiomasse gewonnene Proteine bis hin zu Wasserstoffbetankungsbojen für Offshore-Schiffe reichen.

Hafenmanagement und Finanzen

An der siebten Ausgabe des Smart Ports-Kongresses nahmen Vertreter aus neun europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Häfen teil, darunter der Präsident des Hafens von Barcelona, José Alberto Carbonell, der Vizepräsident des Hafens von Busan (Südkorea), Ja-rim Koo, und der Geschäftsführer des Hamburger Hafens und Präsident der IAPH (International Association of Ports and Harbors), Jens Meier.

Der Global Blue Finance Summit konzentrierte sich auf Innovation, Blautechnologie sowie Meeres- und Küstensysteme als Bereiche für öffentliche und private Investitionen. Zu den Rednern gehörten Dale Galvin, Geschäftsführer des Global Fund for Coral Reefs Investment Fund, Esther Badiola, Principal Climate Adviser bei der Europäischen Investitionsbank, und Lucy Holmes, Senior Director of Ocean Markets and Finance beim WWF UK.

Der Sustainable Ocean Summit untersuchte das Engagement von Unternehmen, Start-ups und Innovatoren im Bereich der unternehmerischen Verantwortung für die Ozeane, mit Beiträgen von Jason Giffen, Chief Sustainability & Innovation Officer im Hafen von San Diego, Aisha Stenning, Business Action Lead für das Plastics Team der Ellen MacArthur Foundation, und Ben Rubin, Executive Director und Gründer des Carbon Business Council, um nur einige zu nennen.

Der Tomorrow.Blue Economy World Congress wird von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Barcelona über Barcelona Activa, dem Hafen von Barcelona, dem World Ocean Council, Oceanovation und Smart Ports organisiert: Stege der Zukunft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825123/Blue_Economy_2025.jpgVisitors

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5626950/Fira_Barcelona_Logo.jpgFira

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tomorrowblue-economy-untersuchte-das-potenzial-der-blauen-wirtschaft-fur-hafen-stadte-und-unternehmen-302617805.html