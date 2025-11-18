Gerresheimer: SBTI unterstützt CO2-Ziele!
Gerresheimer setzt ein starkes Zeichen für den Klimaschutz: Mit ambitionierten Zielen im Einklang mit dem Pariser Abkommen sollen bis 2030 die Emissionen drastisch gesenkt werden. Auch die Lieferanten werden in die Pflicht genommen. Transparenz und externe Bewertungen sichern den Fortschritt.
- Gerresheimer hat seine CO2e-Reduktionsziele von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validieren lassen, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen.
- Bis 2030 plant Gerresheimer eine Reduktion der Scope 1- und 2-Emissionen um 52 % im Vergleich zum Basisjahr 2019.
- Bis Ende 2029 sollen 65 % der Lieferanten von Gerresheimer wissenschaftlich fundierte Klimaziele festlegen.
- Bis 2034 will Gerresheimer die Intensität der Scope 3-Emissionen um 64 % im Verhältnis zum Betriebsgewinn im Vergleich zum Basisjahr 2023 reduzieren.
- Die SBTi bietet einen Rahmen für Unternehmen, um wissenschaftlich fundierte Klimaziele zu entwickeln und die Emissionen zu reduzieren.
- Gerresheimer berichtet jährlich über seine Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen und wird regelmäßig von externen Organisationen bewertet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gerresheimer ist am 26.02.2026.
Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,660EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,15 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,640EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.731,35PKT (-0,84 %).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.