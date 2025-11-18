JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Krebsmittel Giredestrant habe nach einer vorherigen Enttäuschung in einer anderen Brustkrebs-Patientengruppe nun bereits im frühen Verlauf der LidERA-Studie positive Anfangsresultate erzielt, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Insgesamt werde es nun aber etwas kompliziert, einen Sieg auszurufen wäre jedenfalls verfrüht. Astrazeneca sei ein schneller Verfolger./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,03 % und einem Kurs von 332,1EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



