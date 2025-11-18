DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschenden Abschied des Finanzchefs aus persönlichen Gründen und dem in der Vergangenheit schon von etlichen Investoren geforderten Verkauf des Geschäftsbereichs AdTech habe der Internetdienstleister vergangene Woche für Gesprächsstoff gesorgt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das neue Geschäftsportfolio sei weniger anfällig für ein schwaches Konjunkturumfeld und gewinnträchtiger. Anders als der Markt sehe sie mit Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Chancen als Risiken./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate (18. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



