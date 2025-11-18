3. Quartal 2025
Bertelsmann setzt Umsatzwachstum weiter fort (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten
- Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent
- Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025
Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann
wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres weiter.
- Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten
- Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent
- Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025
Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann
wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres weiter.
Anzeige
Präsentiert von
Im Ausweis lag der Konzernumsatz von Bertelsmann in der Berichtsperiode bei 13,5
Mrd. Euro (VJ: 13,4 Mrd. Euro) und damit um 0,8 Prozent über dem Vorjahr. Das
organische Wachstum belief sich auf 1,9 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen
insbesondere die Bereiche Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments bei.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar
bis September 2025 verliefen für uns in einem herausfordernden Umfeld insgesamt
erfreulich. Wir verzeichneten ein weiteres organisches Wachstum, insbesondere in
unseren Buchverlags-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäften sowie in den neuen
Geschäften von Bertelsmann Investments. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich
in den ersten neun Monaten auf rund 1,3 Milliarden Euro und werden bis Ende 2026
insgesamt etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Unsere breite Aufstellung über
Geschäfte und Regionen hinweg erweist sich in unsicheren Zeiten zunehmend als
großer strategischer Vorteil. Für 2025 erwarten wir erneut ein Konzernergebnis
von mehr als 1 Milliarde Euro."
Highlights aus den Divisionen:
Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in
Frankreich) wuchsen im Berichtszeitraum um 27 Prozent, getragen von der
wachsenden Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie
höheren Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der zahlenden
Streaming-Abonnent:innen stieg um 17 Prozent auf 7,6 Millionen. Im September
2025 startete der französische Entertainer Cyril Hanouna sein neues Format auf
W9, was zu den zweitbesten Zuschauermarktanteilen des Senders in einem September
führte. Fremantle produzierte unter anderem die neuen Formate Pandora's Box und
The Monster of Florence. Im Juni 2025 gab die RTL Group die Unterzeichnung einer
verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt.
Die Transaktion wird zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit
rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten vereinen. Sie steht unter dem Vorbehalt
der regulatorischen Freigabe der Europäischen Kommission, mit der die RTL Group
im ersten Halbjahr 2026 rechnet. Im September 2025 genehmigte die Kommission zur
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die geplante Übernahme und äußerte
keine Bedenken hinsichtlich der Medienvielfalt.
Mrd. Euro (VJ: 13,4 Mrd. Euro) und damit um 0,8 Prozent über dem Vorjahr. Das
organische Wachstum belief sich auf 1,9 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen
insbesondere die Bereiche Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments bei.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar
bis September 2025 verliefen für uns in einem herausfordernden Umfeld insgesamt
erfreulich. Wir verzeichneten ein weiteres organisches Wachstum, insbesondere in
unseren Buchverlags-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäften sowie in den neuen
Geschäften von Bertelsmann Investments. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich
in den ersten neun Monaten auf rund 1,3 Milliarden Euro und werden bis Ende 2026
insgesamt etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Unsere breite Aufstellung über
Geschäfte und Regionen hinweg erweist sich in unsicheren Zeiten zunehmend als
großer strategischer Vorteil. Für 2025 erwarten wir erneut ein Konzernergebnis
von mehr als 1 Milliarde Euro."
Highlights aus den Divisionen:
Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in
Frankreich) wuchsen im Berichtszeitraum um 27 Prozent, getragen von der
wachsenden Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie
höheren Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der zahlenden
Streaming-Abonnent:innen stieg um 17 Prozent auf 7,6 Millionen. Im September
2025 startete der französische Entertainer Cyril Hanouna sein neues Format auf
W9, was zu den zweitbesten Zuschauermarktanteilen des Senders in einem September
führte. Fremantle produzierte unter anderem die neuen Formate Pandora's Box und
The Monster of Florence. Im Juni 2025 gab die RTL Group die Unterzeichnung einer
verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt.
Die Transaktion wird zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit
rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten vereinen. Sie steht unter dem Vorbehalt
der regulatorischen Freigabe der Europäischen Kommission, mit der die RTL Group
im ersten Halbjahr 2026 rechnet. Im September 2025 genehmigte die Kommission zur
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die geplante Übernahme und äußerte
keine Bedenken hinsichtlich der Medienvielfalt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der RTL Group Aktie, insbesondere um Dividenden, Aktienrückkäufe und die Auswirkungen des Streaming-Trends auf die Ertragslage.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.
SchlauerDedneu schrieb heute 11:38
mitdiskutieren »
aus dem heutigen Finanzbericht:
..."– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026.."
..."Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr..."
time will tell...
SchlauerDedneu schrieb heute 09:42
mitdiskutieren »
Es gibt die normale Dividende +/- 2 Euro und zusätzlich 5 Euro Sonderdividende
Not bad...
Aurcaner schrieb heute 08:49
Die für mich wichtigsten Passagen, die dem Kurs vielleicht etwas stützen:mitdiskutieren »
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
„– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026
– RTL Group startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie. Die durch den Aktienrückkauf erworbenen Aktien können zur Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden“
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte