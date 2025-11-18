    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    3. Quartal 2025

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bertelsmann setzt Umsatzwachstum weiter fort (FOTO)

    Gütersloh (ots) -

    - Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten
    - Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent
    - Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025

    Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann
    wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres weiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    29,02€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 12,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34,85€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 8,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Ausweis lag der Konzernumsatz von Bertelsmann in der Berichtsperiode bei 13,5
    Mrd. Euro (VJ: 13,4 Mrd. Euro) und damit um 0,8 Prozent über dem Vorjahr. Das
    organische Wachstum belief sich auf 1,9 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen
    insbesondere die Bereiche Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann
    Education Group und Bertelsmann Investments bei.

    Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar
    bis September 2025 verliefen für uns in einem herausfordernden Umfeld insgesamt
    erfreulich. Wir verzeichneten ein weiteres organisches Wachstum, insbesondere in
    unseren Buchverlags-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäften sowie in den neuen
    Geschäften von Bertelsmann Investments. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich
    in den ersten neun Monaten auf rund 1,3 Milliarden Euro und werden bis Ende 2026
    insgesamt etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Unsere breite Aufstellung über
    Geschäfte und Regionen hinweg erweist sich in unsicheren Zeiten zunehmend als
    großer strategischer Vorteil. Für 2025 erwarten wir erneut ein Konzernergebnis
    von mehr als 1 Milliarde Euro."

    Highlights aus den Divisionen:

    Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in
    Frankreich) wuchsen im Berichtszeitraum um 27 Prozent, getragen von der
    wachsenden Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie
    höheren Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der zahlenden
    Streaming-Abonnent:innen stieg um 17 Prozent auf 7,6 Millionen. Im September
    2025 startete der französische Entertainer Cyril Hanouna sein neues Format auf
    W9, was zu den zweitbesten Zuschauermarktanteilen des Senders in einem September
    führte. Fremantle produzierte unter anderem die neuen Formate Pandora's Box und
    The Monster of Florence. Im Juni 2025 gab die RTL Group die Unterzeichnung einer
    verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt.
    Die Transaktion wird zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit
    rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten vereinen. Sie steht unter dem Vorbehalt
    der regulatorischen Freigabe der Europäischen Kommission, mit der die RTL Group
    im ersten Halbjahr 2026 rechnet. Im September 2025 genehmigte die Kommission zur
    Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die geplante Übernahme und äußerte
    keine Bedenken hinsichtlich der Medienvielfalt.
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der RTL Group Aktie, insbesondere um Dividenden, Aktienrückkäufe und die Auswirkungen des Streaming-Trends auf die Ertragslage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    3. Quartal 2025 Bertelsmann setzt Umsatzwachstum weiter fort (FOTO) - Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten - Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent - Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025 Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann wuchs in den …