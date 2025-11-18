Bertelsmann setzt Umsatzwachstum weiter fort (FOTO)

aus dem heutigen Finanzbericht:





..."– Auszahlung der erwarteten Dividende aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media in Höhe von 5 Euro pro Aktie im Mai 2026.."

..."Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr..."





time will tell...