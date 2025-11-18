    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 58,40EUR auf Tradegate (18. November 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Silvia Cuneo
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 63
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


