DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 58,40EUR auf Tradegate (18. November 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

