    Fraport - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,97 % - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Fraport Aktie bisher Verluste von -5,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fraport Aktie.

    Foto: Fraport AG

    Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

    Fraport Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.11.2025

    Die Fraport Aktie ist bisher um -5,97 % auf 71,33 gefallen. Das sind -4,53  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Fraport Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,97 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Fraport abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,49 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um +4,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fraport +28,41 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Fraport Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,76 %
    1 Monat -2,77 %
    3 Monate -3,49 %
    1 Jahr +51,16 %

    Informationen zur Fraport Aktie

    Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,59 Mrd.EUR € wert.

    Dax weiter auf Talfahrt - Tief seit Juni


    Eine zunehmende Vorsicht der Anleger hat den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die …

    Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung …

    Fraport Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fraport

    -6,59 %
    0,00 %
    -2,65 %
    -5,65 %
    +47,41 %
    +71,25 %
    +54,80 %
    +27,26 %
    +216,52 %
