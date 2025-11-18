    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck - Aktie zeigt Schwäche - 18.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Merck Aktie bisher Verluste von -3,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

    Merck Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.11.2025

    Die Merck Aktie ist bisher um -3,03 % auf 111,95 gefallen. Das sind -3,50  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Merck Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 111,95, mit einem Minus von -3,03 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Merck Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,13 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um +4,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck um -17,38 % verloren.

    Merck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,16 %
    1 Monat +1,46 %
    3 Monate +2,13 %
    1 Jahr -20,44 %

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,46 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 18.11. - ATX schwach -1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Merck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

    -3,25 %
    +4,16 %
    +1,46 %
    +2,13 %
    -20,44 %
    -35,15 %
    -12,51 %
    +22,00 %
    +643,97 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990



    1 im Artikel enthaltener Wert
