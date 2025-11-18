Rheinmetall Aktie steigt um +3,46 % - 18.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,46 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.781,00€, mit einem Plus von +3,46 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Rheinmetall investiert war, konnte einen Gewinn von +6,12 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -4,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +178,13 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,35 % 1 Monat +1,96 % 3 Monate +6,12 % 1 Jahr +194,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Einige Teilnehmer äußern Bedenken, dass die Kurssteigerungen auf bloßen Absichtserklärungen basieren und somit riskant sind. Andere sind optimistisch und erwarten, dass die Aktie langfristig Kurse um 2000 EUR erreichen wird, insbesondere durch geplante Umsatzsteigerungen und Margenverbesserungen bis 2030. Der bevorstehende Capital Markets Day wird ebenfalls als potenzieller Katalysator für Kursbewegungen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,85 Mrd. € wert.

Die weltweit steigenden Verteidigungsbudgets dürften Deutschlands größten Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden Jahren massiv beflügeln. Der Dax-Konzern erwartet angesichts des aktuellen Rüstungs-Booms bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanstieg …

Eine zunehmende Vorsicht der Anleger hat den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.