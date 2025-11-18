ams-OSRAM - Aktie bricht ein -13,54 % - 18.11.2025

Die ams-OSRAM Aktie notiert aktuell bei 9,3200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,54 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,4600 € entspricht. Die Talfahrt der ams-OSRAM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3200€, mit einem Minus von -13,54 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ams-OSRAM ist ein globaler Marktführer in optischen Lösungen, spezialisiert auf Sensoren und LED-Technologie. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Samsung. Das Unternehmen besticht durch innovative Produkte und die Integration von Sensorik und Beleuchtung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ams-OSRAM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,75 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ams-OSRAM Aktie damit um +0,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im Jahr 2025 gab es für ams-OSRAM bisher ein Plus von +71,78 %.

ams-OSRAM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,36 % 1 Monat -5,56 % 3 Monate +2,75 % 1 Jahr +68,73 %

Informationen zur ams-OSRAM Aktie

Es gibt 100 Mio. ams-OSRAM Aktien. Damit ist das Unternehmen 928,55 Mio. € wert.

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis ams-OSRAM AG: Die strategische Ausrichtung von ams OSRAM zahlt sich aus: starker FCF von 43 Mio. EUR im dritten Quartal und vergleichbares Wachstum von 9 % im fortgeführten …

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Key word(s): Quarter Results ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business 18-Nov-2025 / 07:00 CET/CEST Disclosure of an …

ams-OSRAM Aktie jetzt kaufen?

Ob die ams-OSRAM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ams-OSRAM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.