Bitcoin, Aktien fallen - Finanzkrise 2.0? Es ist die Liquidität!

Bitcoin ist 27% von seinem Hoch gefallen und ist damit in einem Bärenmarkt, nun schwächeln plötzlich auch Tech-Aktien. Was ist da los? Für US-Aktien könnte es der schwächste November seit der Finanzkrise sein (also seit 2008) - und das liegt an der fehlenden Liquidität im US-Bankensystem. Aktien aber steigen, wenn viel Liquidität vorhanden ist - und sie fallen, wenn wenig Liquidität vorhanden ist. Das gilt auch und insbesondere für Bitcoin und andere Kryptos, die vorwiegend Liquiditäts-Assets sind (daher sind diese auch keine geeignete Absicherung, falls systemische Probleme im Finanzsystem auftauchen). Wann gerät die Fed in Panik?

Hinweise aus Video: