    Bitcoin, Aktien fallen - Finanzkrise 2.0? Es ist die Liquidität!

    Was ist da los? Für US-Aktien könnte es der schwächste November seit der Finanzkrise sein (also seit 2008) - und das liegt an der fehlenden Liquidität im US-Bankensystem

    Bitcoin ist 27% von seinem Hoch gefallen und ist damit in einem Bärenmarkt, nun schwächeln plötzlich auch Tech-Aktien. Was ist da los? Für US-Aktien könnte es der schwächste November seit der Finanzkrise sein (also seit 2008) - und das liegt an der fehlenden Liquidität im US-Bankensystem. Aktien aber steigen, wenn viel Liquidität vorhanden ist - und sie fallen, wenn wenig Liquidität vorhanden ist. Das gilt auch und insbesondere für Bitcoin und andere Kryptos, die vorwiegend Liquiditäts-Assets sind (daher sind diese auch keine geeignete Absicherung, falls systemische Probleme im Finanzsystem auftauchen). Wann gerät die Fed in Panik?

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    2. Aktienmärkte global im Absturz – wichtige Marken unterschritten

     

    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
