    Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zeichnet schleswig-holsteinische Business Angels Matthias Damerow und Axel Niesing aus (FOTO)

    Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
    Technologie und Tourismus Claus Ruhe Madsen zeichnete anlässlich der
    diesjährigen Masterclass der Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. die
    schleswig-holsteinischen StartUp - Investoren Matthias Damerow und Axel Niesing
    als "Business Angels des Jahres" aus.

    Damerow, geschäftsführender Gesellschafter des Digital Solutions Providers
    Viakom GmbH, Handewitt, Hamburg und Berlin und selbst Gründungsmitglied und
    früherer Vorstand des Vereins, konnte nur per Video-Schalte der Auszeichnung
    beiwohnen, da sein Unternehmen zeitgleich in feierlichem Rahmen sein10-jähriges
    Jubiläum beging. Niesing, geschäftsführender Gesellschafter der bekannten
    Tankstellen-Kette Anton Willer GmbH & Co. KG, Kiel, wurde als hervorragendes
    Neumitglied des Vereins ausgezeichnet. Beide Investoren lobte der Minister
    aufgrund ihres außergewöhnlichen monetären, fachlichen und zeitlichen Beitrags
    zum Erfolg ihrer Beteiligungen. Der Minister betonte außerdem den unermüdlichen
    und erfolgreichen Einsatz der Preisträger bei der Akquisition und Einführung
    neuer Vereinsmitglieder. Letztere seien für die wirtschaftliche Zukunft des
    Landes ein zentraler Baustein. Das Kapital, das einzelne Business Angels wie
    Damerow und Niesing ihren Beteiligungen zur Verfügung stellten, werde meist mit
    weiterem Kapital anderer Privatinvestoren syndiziert. Anschließend könnten diese
    Beträge dann mit dem Geld öffentlicher Investoren wie der MBG Schleswig-Holstein
    mbH oder auch jenem privater VCs "gespiegelt" werden. So kämen die
    erforderlichen Summen zustande, die Technologie-Gründungen in Schleswig-Holstein
    einen guten Start ermöglichten, wovon die wirtschaftliche Zukunft des Landes
    maßgeblich abhänge.

    Das Investoren-Netzwerk gab in der vergangenen Woche für das dritte Quartal 2025
    den Rekord von sieben StartUp-Investitionen im In- und Ausland in Höhe von
    kumuliert 1,5 Mio. EUR bekannt. Zuletzt wurde auch in Israel und in den
    Niederlanden investiert. Zwei weitere der sieben neuen Beteiligungen waren
    erfolgreiche Kandidaten der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Bei der
    diesjährigen Masterclass der Investoren wurde mit Spitzenreferenten aus dem
    Umfeld der Grundlagenforschung und Verteidigungsindustrie über die Chancen und
    Risiken dieser Märkte für Privatinvestoren diskutiert. Zu den Referenten und
    Diskutanten zählten neben dem Wirtschaftsminister eine Vertreterin des Kieler
    Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung GEOMAR, der frühere
    Anschütz-Geschäftsführer Lüder Hogrefe, der frühere TKMS-Technik-Vorstand
    Andreas Burmester, der Leiter der deutschen Venture Capital Praxisgruppe der
    Anwaltskanzlei Taylor Wessing Jens Wolf sowie der als juristischer
    VC-Fonds-Berater bei YPOG in Hamburg tätige Anwalt Jannik Zerbst.

    Pressekontakt:

    Julian v. Hassell
    Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.
    Lorentzendamm 24
    24103 Kiel
    M: +49 151 52438869
    mailto:vonhassell@bba-sh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149862/6160595
    OTS: Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.



