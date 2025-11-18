Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zeichnet schleswig-holsteinische Business Angels Matthias Damerow und Axel Niesing aus (FOTO)

Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,Technologie und Tourismus Claus Ruhe Madsen zeichnete anlässlich derdiesjährigen Masterclass der Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. dieschleswig-holsteinischen StartUp - Investoren Matthias Damerow und Axel Niesingals "Business Angels des Jahres" aus.Damerow, geschäftsführender Gesellschafter des Digital Solutions ProvidersViakom GmbH, Handewitt, Hamburg und Berlin und selbst Gründungsmitglied undfrüherer Vorstand des Vereins, konnte nur per Video-Schalte der Auszeichnungbeiwohnen, da sein Unternehmen zeitgleich in feierlichem Rahmen sein10-jährigesJubiläum beging. Niesing, geschäftsführender Gesellschafter der bekanntenTankstellen-Kette Anton Willer GmbH & Co. KG, Kiel, wurde als hervorragendesNeumitglied des Vereins ausgezeichnet. Beide Investoren lobte der Ministeraufgrund ihres außergewöhnlichen monetären, fachlichen und zeitlichen Beitragszum Erfolg ihrer Beteiligungen. Der Minister betonte außerdem den unermüdlichenund erfolgreichen Einsatz der Preisträger bei der Akquisition und Einführungneuer Vereinsmitglieder. Letztere seien für die wirtschaftliche Zukunft desLandes ein zentraler Baustein. Das Kapital, das einzelne Business Angels wieDamerow und Niesing ihren Beteiligungen zur Verfügung stellten, werde meist mitweiterem Kapital anderer Privatinvestoren syndiziert. Anschließend könnten dieseBeträge dann mit dem Geld öffentlicher Investoren wie der MBG Schleswig-HolsteinmbH oder auch jenem privater VCs "gespiegelt" werden. So kämen dieerforderlichen Summen zustande, die Technologie-Gründungen in Schleswig-Holsteineinen guten Start ermöglichten, wovon die wirtschaftliche Zukunft des Landesmaßgeblich abhänge.Das Investoren-Netzwerk gab in der vergangenen Woche für das dritte Quartal 2025den Rekord von sieben StartUp-Investitionen im In- und Ausland in Höhe vonkumuliert 1,5 Mio. EUR bekannt. Zuletzt wurde auch in Israel und in denNiederlanden investiert. Zwei weitere der sieben neuen Beteiligungen warenerfolgreiche Kandidaten der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Bei derdiesjährigen Masterclass der Investoren wurde mit Spitzenreferenten aus demUmfeld der Grundlagenforschung und Verteidigungsindustrie über die Chancen undRisiken dieser Märkte für Privatinvestoren diskutiert. Zu den Referenten undDiskutanten zählten neben dem Wirtschaftsminister eine Vertreterin des KielerHelmholtz-Zentrums für Ozeanforschung GEOMAR, der frühereAnschütz-Geschäftsführer Lüder Hogrefe, der frühere TKMS-Technik-VorstandAndreas Burmester, der Leiter der deutschen Venture Capital Praxisgruppe derAnwaltskanzlei Taylor Wessing Jens Wolf sowie der als juristischerVC-Fonds-Berater bei YPOG in Hamburg tätige Anwalt Jannik Zerbst.Pressekontakt:Julian v. HassellBaltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.Lorentzendamm 2424103 KielM: +49 151 52438869mailto:vonhassell@bba-sh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149862/6160595OTS: Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.