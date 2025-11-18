Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zeichnet schleswig-holsteinische Business Angels Matthias Damerow und Axel Niesing aus (FOTO)
Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus Claus Ruhe Madsen zeichnete anlässlich der
diesjährigen Masterclass der Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. die
schleswig-holsteinischen StartUp - Investoren Matthias Damerow und Axel Niesing
als "Business Angels des Jahres" aus.
Damerow, geschäftsführender Gesellschafter des Digital Solutions Providers
Viakom GmbH, Handewitt, Hamburg und Berlin und selbst Gründungsmitglied und
früherer Vorstand des Vereins, konnte nur per Video-Schalte der Auszeichnung
beiwohnen, da sein Unternehmen zeitgleich in feierlichem Rahmen sein10-jähriges
Jubiläum beging. Niesing, geschäftsführender Gesellschafter der bekannten
Tankstellen-Kette Anton Willer GmbH & Co. KG, Kiel, wurde als hervorragendes
Neumitglied des Vereins ausgezeichnet. Beide Investoren lobte der Minister
aufgrund ihres außergewöhnlichen monetären, fachlichen und zeitlichen Beitrags
zum Erfolg ihrer Beteiligungen. Der Minister betonte außerdem den unermüdlichen
und erfolgreichen Einsatz der Preisträger bei der Akquisition und Einführung
neuer Vereinsmitglieder. Letztere seien für die wirtschaftliche Zukunft des
Landes ein zentraler Baustein. Das Kapital, das einzelne Business Angels wie
Damerow und Niesing ihren Beteiligungen zur Verfügung stellten, werde meist mit
weiterem Kapital anderer Privatinvestoren syndiziert. Anschließend könnten diese
Beträge dann mit dem Geld öffentlicher Investoren wie der MBG Schleswig-Holstein
mbH oder auch jenem privater VCs "gespiegelt" werden. So kämen die
erforderlichen Summen zustande, die Technologie-Gründungen in Schleswig-Holstein
einen guten Start ermöglichten, wovon die wirtschaftliche Zukunft des Landes
maßgeblich abhänge.
Das Investoren-Netzwerk gab in der vergangenen Woche für das dritte Quartal 2025
den Rekord von sieben StartUp-Investitionen im In- und Ausland in Höhe von
kumuliert 1,5 Mio. EUR bekannt. Zuletzt wurde auch in Israel und in den
Niederlanden investiert. Zwei weitere der sieben neuen Beteiligungen waren
erfolgreiche Kandidaten der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen". Bei der
diesjährigen Masterclass der Investoren wurde mit Spitzenreferenten aus dem
Umfeld der Grundlagenforschung und Verteidigungsindustrie über die Chancen und
Risiken dieser Märkte für Privatinvestoren diskutiert. Zu den Referenten und
Diskutanten zählten neben dem Wirtschaftsminister eine Vertreterin des Kieler
Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung GEOMAR, der frühere
Anschütz-Geschäftsführer Lüder Hogrefe, der frühere TKMS-Technik-Vorstand
Andreas Burmester, der Leiter der deutschen Venture Capital Praxisgruppe der
Anwaltskanzlei Taylor Wessing Jens Wolf sowie der als juristischer
VC-Fonds-Berater bei YPOG in Hamburg tätige Anwalt Jannik Zerbst.
