Verve Group setzt nach Umbau auf starkes Schlussquartal - Neue Prognose
- Technische Probleme beeinträchtigen Verve Group Umsatz.
- Umsatz fiel im Q3 um 3% auf 110 Millionen Euro.
- Neue Prognose: 560-580 Millionen Euro für 2023.
(Grammatikfehler im ersten Satz behoben: ihrer rpt ihrer Plattform)
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Technische Probleme bei der Umstellung ihrer Plattform haben der schwedischen Verve Group auch im dritten Quartal Schwierigkeiten bereitet. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September auf vergleichbarer Basis um drei Prozent auf 110 Millionen Euro zurückgegangen, teilte der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Dienstag mit. Inklusive einer veränderten Umsatzrealisierung nach einer Plattform-Vereinheitlichung kletterte der Umsatz jedoch um ein Viertel auf knapp 142 Millionen Euro. Der Konzern rechnet sich auch dank der Zukäufe nun einen Jahresendspurt aus, der Start in das letzte Jahresviertel sei bereits stark gewesen, hieß es.
Dazu veröffentlichte Verve auch eine neue Jahresprognose, die die neue Umsatzrealisierung und die jüngsten Zukäufe berücksichtigt, ein Vergleich mit den alten Prognosen ist als nur schwer möglich. Auch sei mit den inzwischen abgeschlossenen Arbeiten an der Plattform ein wichtiger Meilenstein erreicht. Zudem sollten die Kosten dank Effizienzmaßnahmen im Schlussquartal sinken, erklärte der SDax -Konzern.
Beim Umsatz peilt Verve für das Gesamtjahr nun 560 bis 580 Millionen Euro an, nachdem das Ziel im August erst auf 485 bis 515 Millionen gesenkt worden war. Das ebenfalls im Sommer gekappte Gewinnziel bleibt bestehen. So soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 weiterhin 125 bis 140 Millionen Euro erreichen. Im dritten Quartal war diese Kennziffer auf vergleichbarer Basis um gut ein Fünftel auf 26,1 Millionen Euro zurückgegangen./tav/mis/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 15.871 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 334,19 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +199,40 %/+259,28 % bedeutet.
1) Verve bestätigt den Jahresausblick und bleibt trotz eines schwächeren Werbemarktes operativ klar auf Kurs.
2) Der ausgewiesene Umsatzanstieg resultiert hauptsächlich aus IFRS-15-Effekten; like-for-like ergibt sich ein moderater Rückgang von –3 %.
3) Das niedrigere EBITDA ist vollständig durch einmalige Integrations- und Restrukturierungskosten erklärbar und stärkt die Profitabilität ab 2026.
4) Der Abschluss der Plattformvereinheitlichung sowie ein sehr starker Start in Q4 sorgen bereits jetzt für deutlich höhere operative Dynamik.
5) Mit angehobener Umsatzprognose und robusten KPIs sieht sich Verve mittel- bis langfristig hervorragend positioniert für beschleunigtes Wachstum und steigende Margen.
Mit dem US Dollar beschreibe ich eine allgemeine Thematik, die mal dem Ergebnis helfen wird und mal das Ergebnis verschlechtert.
In jetzigen Jahr hatten/haben wi zwei negative Effekte.