SynBiotic: Globale Präsenz & Cannabisforschung im Rampenlicht!
SYNBIOTIC SE setzt auf den Entourage-Effekt und präsentiert sich auf internationalen Events, um ihre paneuropäische Expansionsstrategie im CBD-Sektor zu stärken.
- SYNBIOTIC SE verstärkt ihre Präsenz auf internationalen Events, darunter die Talman House Roadshow in London und das Eigenkapitalforum in Frankfurt.
- Die Unternehmensgruppe fokussiert sich auf die Bedeutung des Entourage-Effekts und natürliche Vollspektrumansätze bei CBD-Produkten.
- Beim Talman House Event am 10. November 2025 präsentierte sich SYNBIOTIC als Sponsor und nutzte die Gelegenheit, um mit internationalen Investoren und Partnern in Kontakt zu treten.
- Das Eigenkapitalforum 2025 findet vom 24. bis 26. November in Frankfurt statt, um institutionellen Investoren die positive Entwicklung der Branche zu präsentieren.
- Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Vollspektrumextrakte eine verstärkte Wirkung im Vergleich zu isolierten Substanzen entfalten können, was die Strategie von SYNBIOTIC unterstützt.
- SYNBIOTIC verfolgt eine paneuropäische Strategie zur Expansion in den Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor, um Wachstumsmärkte abzudecken und Risiken zu diversifizieren.
Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,10 % im
Minus.
-2,10 %
-13,44 %
-19,51 %
-33,18 %
-61,64 %
-84,83 %
+104,59 %
