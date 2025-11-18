Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg
- Roche erzielt Erfolg mit Giredestrant gegen Brustkrebs.
- Medikament senkt Rückfallrisiko deutlich im Vergleich.
- Aktie springt um fast sechs Prozent nach der Meldung.
BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat einen weiteren Forschungserfolg mit seinem Brustkrebsmedikament Giredestrant erreicht. In einer zulassungsrelevanten Studie konnte der Hersteller zeigen, dass das Mittel das Risiko für ein Wiederauftreten des Tumors deutlich stärker senkt als die bisher übliche Hormontherapie. An der Schweizer Börse sprang die Aktie auf die Nachrichten im frühen Handel deutlich an, zuletzt lag das Plus bei fast sechs Prozent.
Das Medikament wurde bei Patientinnen getestet, die früh erkannten Brustkrebs haben und deren Tumor hormonabhängig (ER-positiv) und HER2-negativ ist - also die häufigste Form dieser Krankheit. Laut Roche macht ER-positiver Brustkrebs etwa 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Derzeit kommt es den Angaben zufolge bei bis zu einem Drittel der Betroffenen zu einem Rückfall.
Die aktuelle Testreihe lidERA ist bereits die zweite positiv ausgefallene zulassungsrelevante Studie für Giredestrant. Die vollständigen Daten sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und anschließend den Gesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt werden./AWP/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 330,8 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 237,01 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 327,00CHF was eine Bandbreite von -31,99 %/-3,31 % bedeutet.
