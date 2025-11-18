Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg

Die aktuelle Testreihe lidERA ist bereits die zweite positiv ausgefallene zulassungsrelevante Studie für Giredestrant. Die vollständigen Daten sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und anschließend den Gesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt werden./AWP/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 330,8 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 237,01 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 327,00CHF was eine Bandbreite von -31,99 %/-3,31 % bedeutet.