    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erzielt Erfolg mit Giredestrant gegen Brustkrebs.
    • Medikament senkt Rückfallrisiko deutlich im Vergleich.
    • Aktie springt um fast sechs Prozent nach der Meldung.
    Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat einen weiteren Forschungserfolg mit seinem Brustkrebsmedikament Giredestrant erreicht. In einer zulassungsrelevanten Studie konnte der Hersteller zeigen, dass das Mittel das Risiko für ein Wiederauftreten des Tumors deutlich stärker senkt als die bisher übliche Hormontherapie. An der Schweizer Börse sprang die Aktie auf die Nachrichten im frühen Handel deutlich an, zuletzt lag das Plus bei fast sechs Prozent.

    Das Medikament wurde bei Patientinnen getestet, die früh erkannten Brustkrebs haben und deren Tumor hormonabhängig (ER-positiv) und HER2-negativ ist - also die häufigste Form dieser Krankheit. Laut Roche macht ER-positiver Brustkrebs etwa 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Derzeit kommt es den Angaben zufolge bei bis zu einem Drittel der Betroffenen zu einem Rückfall.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Long
    283,00€
    Basispreis
    3,35
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    343,54€
    Basispreis
    3,52
    Ask
    × 9,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die aktuelle Testreihe lidERA ist bereits die zweite positiv ausgefallene zulassungsrelevante Studie für Giredestrant. Die vollständigen Daten sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und anschließend den Gesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt werden./AWP/tav/mis

    Roche Holding

    +8,99 %
    +2,00 %
    -0,29 %
    +13,53 %
    +12,97 %
    -1,66 %
    +8,47 %
    +22,52 %
    +147,40 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 330,8 auf Lang & Schwarz (18. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 237,01 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 327,00CHF was eine Bandbreite von -31,99 %/-3,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Roche Holding - 855167 - CH0012032048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Roche Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Roche erzielt mit Brustkrebsmittel Giredestrant Forschungserfolg Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat einen weiteren Forschungserfolg mit seinem Brustkrebsmedikament Giredestrant erreicht. In einer zulassungsrelevanten Studie konnte der Hersteller zeigen, dass das Mittel das Risiko für ein Wiederauftreten des …