Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform'
- Bernstein Research belässt Akzo Nobel auf "Outperform".
- Kurziel von 64 Euro, Übernahme durch Aktienfinanzierung.
- Hohe Sonderdividende soll Übernahmeprämie mildern.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 55,98 auf Tradegate (18. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -5,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,44 Mrd..
Akzo Nobel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.
