    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkzo Nobel AktievorwärtsNachrichten zu Akzo Nobel

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein Research belässt Akzo Nobel auf "Outperform".
    • Kurziel von 64 Euro, Übernahme durch Aktienfinanzierung.
    • Hohe Sonderdividende soll Übernahmeprämie mildern.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 55,98 auf Tradegate (18. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -5,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,44 Mrd..

    Akzo Nobel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch …