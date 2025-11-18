Viele Manager sind skeptisch

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei

    Köln (ots) - Vier von zehn Führungskräften in Deutschland sind besorgt über
    einen möglichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Kontrolle von
    Produktivität und Leistung am Arbeitsplatz. In Großbritannien ist diese Sorge
    sogar noch ausgeprägter. Dies geht aus dem aktuellen KI-Stimmungsbarometer
    "Expleo AI Pulse" hervor. Das Barometer wird monatlich vom weltweit tätigen
    Anbieter von Engineering-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen Expleo
    erhoben.

    "KI ist ideal geeignet, um Prozesse zu optimieren, Arbeitsschritte zu
    vereinfachen oder Ressourcen gezielter einzusetzen - kann dabei aber auch über
    das Ziel hinausschießen", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital &
    Technology bei Expleo Deutschland. Zwar werden Leistungen und Prozesse in
    Unternehmen schon lange analysiert, doch "wenn dies automatisiert geschieht,
    braucht es klare Rahmenbedingungen und transparente Verfahren. In Deutschland
    bewegen wir uns hier ohnehin in einem stark regulierten Umfeld, das den Schutz
    der Beschäftigten sicherstellt. Wichtig ist, dass technologische Fortschritte
    immer im Einklang mit einer verantwortungsvollen Unternehmenskultur stehen."

    Künstliche Intelligenz als Tool zur Effizienzsteigerung ist längst Alltag. Die
    Technologie hat jedoch noch weitere Einsatzpotenziale: Erdogan nennt
    Aktivitäts-Tracking und Zeitüberwachung als Beispiele für Anwendungen, die
    mithilfe von KI detaillierte Leistungsprofile erstellen können. Künftige
    Einsatzszenarien reichen noch weiter: Beim Predictive Performance Management
    kann KI auf Basis historischer Daten die voraussichtliche Produktivität
    einzelner Beschäftigter prognostizieren und sogar potenzielle Abgänge
    antizipieren. Auch KI-gestützte Systeme zur Emotionserkennung, die Mimik,
    Stimmlage oder Körpersprache auswerten, sind bereits technisch realisierbar.

    Wie groß die Sorge vor digitaler Überwachung am Arbeitsplatz ist, lassen die
    Umfrageergebnisse erkennen: 38 Prozent der deutschen Manager befürchten, KI
    könnte zur Überwachung der Belegschaft genutzt werden. Nur rund jeder fünfte
    Befragte (18 Prozent) hat diesbezüglich keine Bedenken. In Frankreich äußerten
    sich ebenfalls 38 Prozent besorgt, in Großbritannien lag dieser Wert sogar bei
    56 Prozent. Die unterschiedliche Wahrnehmung könnte auch regulatorische Gründe
    haben. Während die DSGVO und das deutsche Betriebsverfassungsrecht hiesigen
    Unternehmen enge Grenzen bei der KI-Überwachung setzen, hat sich Großbritannien
    nach dem Brexit arbeitsrechtlich teilweise gelöst. "Ob dies die höhere Skepsis
