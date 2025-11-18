Viele Manager sind skeptisch

Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 von Hudbay zeigen operative Widerstandsfähigkeit

GlobusNachrichtenwire12. Nov 2025 06:00 Uhr EST

TORONTO, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") (TSX, NYSE: HBM) hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

"Dies war ein Quartal der Widerstandsfähigkeit für Hudbay, da wir die Stärke unserer operativen Fähigkeiten und den Nutzen unserer diversifizierten Betriebsplattform in einer Zeit der obligatorischen Evakuierungen von Waldbränden in Manitoba und vorübergehender Betriebsunterbrechungen in Peru unter Beweis gestellt haben", sagte Peter Kukielski, President und Chief Executive Officer. "Durch den kontinuierlichen Fokus unseres Teams auf die Lieferung und die Steigerung der Betriebseffizienz angesichts dieser Herausforderungen erwarten wir, das untere Ende unserer konsolidierten Prognosen für die Kupfer- und Goldproduktion zu erreichen, und wir verbessern unsere konsolidierte Kostenprognose für 2025 weiter. Im dritten Quartal haben wir weitere Schritte unternommen, um die langfristigen Schulden zu reduzieren, in renditestarke Wachstumsprojekte zu reinvestieren und unsere strategischen Initiativen zum Aufbau einer stabilen und diversifizierten Betriebsplattform mit erheblichem Kupferwachstumspotenzial voranzutreiben. Wir freuen uns, mit Mitsubishi einen erstklassigen langfristigen strategischen Partner gewonnen zu haben, der es uns ermöglicht, einen erheblichen Wert in unserer Kupferwachstumspipeline zu erschließen, unsere Finanzkraft weiter zu festigen und unseren Anteil an den verbleibenden Kapitaleinlagen für die Entwicklung von Copper World deutlich zu reduzieren. Die einzigartige Kupfer- und Golddiversifizierung von Hudbay, kombiniert mit unserem kontinuierlichen Fokus auf Kostenkontrolle, ermöglicht es uns, branchenführende Margen aufrechtzuerhalten und starke und stabile Cashflows zu erzielen."

Nachgewiesene operative Widerstandsfähigkeit im dritten Quartal

Erzielter Umsatz von 346,8 Mio. $ und bereinigtes EBITDA Ich von 142,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Im dritten Quartal wurde eine konsolidierte Kupferproduktion von 24.205 Tonnen und eine konsolidierte Goldproduktion von 53.581 Unzen erreicht, was eine starke betriebliche Widerstandsfähigkeit zeigt, da der Betrieb in Manitoba aufgrund der Evakuierungen von Waldbränden und vorübergehenden Betriebsunterbrechungen in Peru für den größten Teil des Quartals ausgesetzt war. Starke Kostenentwicklung setzte sich im dritten Quartal mit konsolidierten Cash-Kosten fort Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von 0,42 $ bzw. 2,09 $. Bestätigung der konsolidierten Produktionsprognose für Kupfer und Gold für das Gesamtjahr 2025, trotz der vorübergehenden Betriebsunterbrechungen und Produktionsverschiebungen. Es wird erwartet, dass die konsolidierte Kupfer- und Goldproduktion für das Gesamtjahr in der Nähe des unteren Endes der Prognosespannen liegen wird. Konsolidierter Cash-Aufwand für das Gesamtjahr 2025 weiter verbessert Ich Prognose auf 0,15 bis 0,35 $ pro Pfund, eine zusätzliche Verbesserung gegenüber der zuvor aktualisierten Prognose von 0,65 bis 0,85 $ pro Pfund, da die Ergebnisse seit Jahresbeginn deutlich unter dem unteren Ende der Kostenspanne liegen. Außerdem verbesserte sich die konsolidierte Prognose für die nachhaltigen Cash-Kosten für das Gesamtjahr 2025 von der ursprünglichen Prognose von 2,25 bis 2,65 $ pro Pfund Kupfer auf 1,85 bis 2,25 $ pro Pfund, was auf ein erhöhtes Engagement in Goldnebenproduktkrediten und eine anhaltend starke Betriebskostenkontrolle zurückzuführen ist. Der Betrieb in Peru produzierte im dritten Quartal 18.114 Tonnen Kupfer und 26.380 Unzen Gold, wobei Kupfer etwas unter den Quartalserwartungen lag und Gold die Quartalserwartungen weit übertraf, während es während des Quartals zu zeitweiligen Unterbrechungen und einer vorübergehenden Mühlenunterbrechung kam. Peru Barkosten Ich Der Preis pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im dritten Quartal bei 1,30 $ und übertraf damit das untere Ende der Kostenprognose. Es wird erwartet, dass die Kupferproduktion in Peru für das Gesamtjahr der Jahresprognose für 2025 entsprechen wird, und es wird erwartet, dass die Goldproduktion für das Gesamtjahr das obere Ende der Prognosespanne überschreiten wird. Der Betrieb in Manitoba produzierte im dritten Quartal 22.441 Unzen Gold, was unter den Quartalserwartungen liegt, was auf vorübergehende Produktionsunterbrechungen aufgrund obligatorischer Evakuierungen von Waldbränden zurückzuführen ist, die den Betrieb für den größten Teil des dritten Quartals zum Erliegen brachten und die Goldproduktion verzögerten. Es wurde ein Antrag auf Betriebsunterbrechungsversicherung gestellt, um einen Teil der durch Waldbrände verursachten Ausfallzeiten zu kompensieren. Manitoba Cashkosten Ich Der Preis pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften, lag im dritten Quartal bei 379 $. Nach dem Quartal wurde aufgrund zusätzlicher ungeplanter Ausfallzeiten im Oktober infolge von Stromausfällen durch den Wintersturm ein Teil der Goldproduktion weiter verschoben, und es wird nun erwartet, dass die Goldproduktion für das Gesamtjahr in Manitoba leicht unter dem unteren Ende der Jahresprognose für 2025 liegen wird. Die Betriebe in British Columbia produzierten im dritten Quartal 5.249 Tonnen Kupfer zu Investitionskosten Ich pro Pfund produziertem Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, von 3,21 $. Während die erste Phase der Umrüstung der dritten Kugelmühle auf eine zweite halbautogene Mühle ("SAG") im dritten Quartal erfolgreich abgeschlossen wurde, waren Ende September und bis Anfang Oktober Wartungsarbeiten an der primären SAG-Mühle erforderlich, was voraussichtlich zu einem geringeren Mühlendurchsatz für den Rest des Jahres 2025 führen wird, und es wird erwartet, dass die Kupferproduktion in British Columbia für das Gesamtjahr unter dem niedrigen Niveau liegen wird Ende der Jahresprognose 2025. Der den Eigentümern zurechenbare Nettogewinn und der den Eigentümern zurechenbare Gewinn pro Aktie beliefen sich im dritten Quartal auf 222,4 Mio. $ bzw. 0,56 $, was eine vollständige Wertaufholung von 322,3 Mio. $ vor Steuern auf den Buchwert des Projekts Copper World in Hudbay infolge der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft in Höhe von 600 Mio. $ mit der Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi") für eine 30%ige Minderheitsbeteiligung an Copper World widerspiegelt. die voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 abgeschlossen wird. Bereinigt um diese Transaktion und verschiedene andere nicht zahlungswirksame Posten wurde das bereinigte Ergebnis des dritten Quartals Ich pro Aktie, die den Eigentümern zuzurechnen ist, betrug 0,03 $. Die Finanzergebnisse im dritten Quartal wurden durch die Verschiebung einer Lieferung von 20.000 Tonnen Kupferkonzentrat in Peru im Wert von etwa 60 Millionen $ (hoher Goldgehalt) von Ende September auf Anfang Oktober aufgrund von Meereswellen im Hafen beeinflusst. Die liquiden Mittel sanken im dritten Quartal um 14,4 Mio. $ auf 611,1 Mio. $ und die Gesamtliquidität Ii zum 30. September 2025 betrug 1.036,3 Millionen US-Dollar, was 13,2 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Rückkäufen vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen im dritten Quartal widerspiegelt.

Weiterer Schuldenabbau und Bilanzstärke

Die einzigartige Kupfer- und Golddiversifizierung von Hudbay in seinen Betrieben ermöglicht ein Engagement in höheren Kupfer- und Goldpreisen, was zusammen mit dem Fokus auf Kostenkontrolle im gesamten Unternehmen die Margen weiter erhöht und einen attraktiven operativen Cashflow generiert Ich . Während der Großteil der Einnahmen nach wie vor aus der Kupferproduktion stammt, machten die Einnahmen aus der Goldproduktion im dritten Quartal 2025 mehr als 38 % der Gesamteinnahmen aus. Generierter positiver Free Cashflow Ich in Peru und Manitoba im dritten Quartal 2025 trotz Betriebsunterbrechungen, kompensiert durch negativen Free Cashflow Ich in British Columbia mit geplanten Abtragsaktivitäten. Konsolidierter Free Cashflow Ich Es wäre positiv gewesen, wenn die überschüssigen Kupferkonzentratbestände in Peru Ende September verkauft worden wären. Erzieltes bereinigtes EBITDA Ich von 142,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025, was zu einem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate führte Ich von 932,3 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal wurden weitere 13,2 Millionen US-Dollar an vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen durch Käufe auf dem freien Markt mit einem Abschlag auf den Nennwert zurückgekauft und getilgt, wodurch sich die Gesamtkapitalverschuldung zum 30. September 2025 auf 1,05 Milliarden US-Dollar reduzierte. Nach dem Quartalsende wurden die Bemühungen zum Schuldenabbau mit weiteren Käufen der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 20,0 Millionen US-Dollar auf dem freien Markt mit einem Abschlag auf den Nennwert fortgesetzt. Bis zum 11. November 2025 wurden seit Anfang 2024 insgesamt rund 328,1 Mio. $ an Kapitalschulden und Gold-Vorauszahlungsverbindlichkeiten reduziert. Nettoverschuldung Ich zum 30. September 2025 auf 435,9 Mio. $ reduziert, verglichen mit 525,7 Mio. $ zum 31. Dezember 2024, was einem Rückgang von 89,8 Mio. $ seit Jahresbeginn entspricht. Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA Ich lag zum Ende des dritten Quartals 2025 bei 0,5x, eine weitere Verbesserung gegenüber dem 0,6-fachen zum Ende des vierten Quartals 2024.

Vorsichtige Weiterentwicklung der Kupferwelt auf dem Weg zu einer Sanktionsentscheidung im Jahr 2026

Im August 2025 wurde eine wertsteigernde Joint-Venture-Transaktion von Copper World mit der Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi") in Höhe von 600 Millionen US-Dollar für eine Minderheitsbeteiligung von 30 % ("JV-Transaktion") angekündigt. Mit Mitsubishi, einem der größten japanischen Handelshäuser mit globaler Bergbaupräsenz und einem bedeutenden US-Unternehmen, sichert sich Mitsubishi einen erstklassigen langfristigen strategischen Partner. Impliziert einen signifikanten Aufschlag auf den Konsens-Nettoinventarwert für Copper World Iii . Erhöhung des internen Zinsfußes des fremdfinanzierten Projekts in Hudbay auf etwa 90 % auf der Grundlage von Schätzungen der Vormachbarkeitsstudie ("PFS") Iv . Im August 2025 einigte sich das Unternehmen mit Wheaton Precious Metals Corp. ("Wheaton") auf eine Änderung der bestehenden Edelmetall-Streaming-Vereinbarung. Zusätzlich zu der anfänglichen Stream-Einlage in Höhe von 230 Millionen $ bietet es eine zusätzliche bedingte Zahlung von bis zu 70 Millionen $ für eine zukünftige Mühlenerweiterung, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen. Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von festen Preisen auf 15 % der Spotpreise geändert, um ein Aufwärtspotenzial bei höheren Edelmetallpreisen zu ermöglichen. Erfolgreicher Abschluss der letzten Schlüsselelemente der umsichtigen Finanzstrategie von Hudbay als Teil des Plans mit drei Voraussetzungen ("3-P") für Copper World. Der geschätzte Anteil von Hudbay an den verbleibenden Eigenkapitaleinlagen wurde auf der Grundlage von PFS-Schätzungen auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduziert, und die erste Kapitaleinlage von Hudbay wurde frühestens auf 2028 verschoben. Die Machbarkeitsstudien für Copper World sind im Gange, wobei der Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für Mitte 2026 erwartet wird. Hudbay beschleunigt die Detailtechnik, bestimmte Long-Lead-Artikel und andere Aktivitäten zur Risikominderung im Jahr 2025 und hat, wie im August 2025 angekündigt, Wachstumsinvestitionen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die kommenden Jahre auf 2025 vorgezogen.

Reinvestition in mehrere weitere renditestarke Wachstumsinitiativen

Die Optimierungsbemühungen bei Copper Mountain wurden fortgesetzt und konzentrieren sich auf die Durchführung des geplanten beschleunigten Abraumprogramms und Projekte zur Verbesserung des Mühlendurchsatzes. Ein wichtiger Baustein, der Umbau der dritten Kugelmühle zu einer zweiten SAG-Mühle ("SAG2"), liegt weiterhin im Zeitplan. Der Abschluss der ersten Phase am 10. Juli 2025 ermöglichte es der Mühle, an mehreren Tagen im September 50.000 Tonnen pro Tag zu erreichen, das höchste Niveau seit der Übernahme des Betriebs durch Hudbay. Der Bau der letzten Phase des SAG2-Projekts wird voraussichtlich im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Das große Explorationsprogramm in Snow Lake setzt die Umsetzung der dreifachen Strategie fort, die sich auf die minennahe Exploration konzentriert, um die kurzfristige Produktion und die Mineralreserven zu erhöhen, regionale Satellitenlagerstätten auf zusätzliche Erzzufuhr zu testen, um die verfügbare Kapazität in der Mühle Stall zu nutzen, und das große Landpaket für eine neue Ankerlagerstätte zu erkunden, um die Lebensdauer der Mine erheblich zu verlängern. Nach der Fertigstellung des ersten Explorationsstollens aus dem Jahr 1901 wurde zusätzliches Erz zur Verarbeitung bei Stall geliefert. Der Fokus liegt nun auf der Weiterentwicklung von Explorationsplattformen sowohl in der Basismetall- als auch in der Goldmineralisierung und der Erschließung des Transportstollens, um die Abbaumethoden zu bestätigen, kritische Infrastrukturen zu etablieren und das Risiko auf dem Weg zur vollen Produktion Ende 2027 zu verringern. Die Bohrungen in der Kupfer-Zink-Gold-Lagerstätte Talbot in der Nähe von Snow Lake begannen im Juli, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierung und der Erprobung geophysikalischer Ziele lag. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse werden im Laufe des Jahres erwartet. Weitere Weiterentwicklung der Wiederaufbereitungsmöglichkeiten für Flin Flon Tailings durch metallurgische Testarbeiten und wirtschaftliche Bewertungen, um die Möglichkeit einer umweltfreundlichen Produktion kritischer Mineralien und Edelmetalle zu bewerten. Weitere Verbesserung des Engagements der Stakeholder und Weiterentwicklung zusätzlicher metallurgischer Studien im Kupferprojekt Mason in Nevada.

Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Quartals

Das diversifizierte Anlagenportfolio von Hudbay lieferte im dritten Quartal 2025 trotz vorübergehender Betriebsunterbrechungen und Produktionsverzögerungen eine konsolidierte Kupferproduktion von 24.205 Tonnen und eine konsolidierte Goldproduktion von 53.581 Unzen. Die konsolidierte Kupfer- und Goldproduktion war niedriger als im zweiten Quartal 2025, was in erster Linie auf die Auswirkungen der obligatorischen Evakuierungen von Waldbränden im Norden Manitobas zurückzuführen ist, die einen Großteil des dritten Quartals andauerten, sowie auf eine vorübergehende Produktionsunterbrechung in Peru für neun Tage im dritten Quartal aufgrund sozialer Unruhen und ungeplanter Mühlenausfälle sowie der Verarbeitung von minderwertigen Lagerbeständen bei Copper Mountain im dritten Quartal. Die konsolidierte Silberproduktion von 730.394 Unzen und die Zinkproduktion von 548 Tonnen im dritten Quartal 2025 waren aus den genannten Gründen ebenfalls niedriger als im zweiten Quartal 2025.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 113,5 Mio. $ verringerte sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 aufgrund der vorübergehenden Betriebsunterbrechungen im dritten Quartal, wie oben erwähnt, und des geringeren Verkaufsvolumens infolge einer verspäteten Lieferung von 20.000 Tonnen Kupferkonzentrat mit hohem Goldgehalt in Peru im Wert von etwa 60 Mio. $. von Ende September bis Anfang Oktober aufgrund des Wellengangs am Hafen. Dies wurde teilweise durch höhere realisierte Metallpreise ausgeglichen.

Bereinigtes EBITDA Ich belief sich im dritten Quartal 2025 auf 142,6 Mio. $, ein Rückgang im Vergleich zu 245,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025, der in erster Linie auf die vorübergehenden Betriebsunterbrechungen und die geringeren Verkaufsvolumina infolge der verspäteten Lieferung von Kupferkonzentrat in Peru zurückzuführen ist, wie oben erwähnt.

Den Eigentümern zurechenbarer bereinigter Nettogewinn Ich und bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich im dritten Quartal 2025 beliefen sich auf 10,1 Mio. $ bzw. 0,03 $ pro Aktie, nachdem verschiedene nicht zahlungswirksame Posten vor Steuern bereinigt wurden, einschließlich einer vollständigen Wertaufholung in Höhe von 322,3 Mio. $ im Zusammenhang mit dem Projekt Copper World von Hudbay nach der Ankündigung der JV-Transaktion, 14,9 Mio. $ an bedingten Gegenleistungen, die aus dem vorherigen Verkauf eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Projekts erhalten wurden, unter anderem ein Mark-to-Market-Neubewertungsverlust in Höhe von 8,7 Mio. $ bei verschiedenen Instrumenten wie Investitionen und aktienbasierter Vergütung sowie ein nicht zahlungswirksamer Wechselkursverlust in Höhe von 8,8 Mio. $. Im Vergleich dazu entfällt der bereinigte Nettogewinn, der den Eigentümern zuzurechnen ist Ich und dem den Eigentümern zurechenbaren Nettogewinn je Aktie Ich von 75,5 Mio. $ und 0,19 $ pro Aktie im zweiten Quartal 2025. Der Rückgang ist in erster Linie auf vorübergehende Betriebsunterbrechungen in Manitoba und Peru zurückzuführen, die zu einer geringeren Produktion und verzögerten Verkaufsmengen führten, was sich auf die Gesamtbruttomargen und den operativen Cashflow im Quartal auswirkte.

Konsolidierte Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 0,42 $, verglichen mit (0,02) $ im zweiten Quartal 2025, da Hudbay weiterhin eine branchenführende Kostenleistung zeigte. Der Anstieg der Investitionskosten, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, war das Ergebnis niedrigerer Nebenproduktgutschriften aufgrund der geringeren Produktion in Manitoba aufgrund der Auswirkungen der Waldbrände im dritten Quartal, die teilweise durch eine starke Goldproduktion in Peru trotz der neuntägigen Betriebsunterbrechung im dritten Quartal 2025 ausgeglichen wurden.

Konsolidierte nachhaltige Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 2,09 $, verglichen mit 1,65 $ im zweiten Quartal 2025, was in erster Linie auf die gleichen Faktoren zurückzuführen ist, die sich auf die oben genannten konsolidierten Cash-Kosten auswirken.

Konsolidierte nachhaltige Gesamtkosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 2,78 US-Dollar und damit über dem zweiten Quartal 2025, wobei höhere Unternehmens-G&A aus der Neubewertung der aktienbasierten Vergütung von Hudbay aufgrund relativ höherer Aktienkurse berücksichtigt wurden.

Zum 30. September 2025 belief sich die Gesamtliquidität auf 1.036,3 Millionen US-Dollar, einschließlich 611,1 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und einer nicht in Anspruch genommenen Verfügbarkeit von 425,2 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten von Hudbay. Es wird erwartet, dass die Liquidität des Unternehmens nach dem Abschluss der JV-Transaktion, der voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen wird, weiter verbessert wird. Nettoverschuldung Ich Zum Ende des dritten Quartals beliefen sich 435,9 Mio. US-Dollar, was einer Verbesserung von 89,8 Mio. US-Dollar gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht, was auf den Schuldenabbau zurückzuführen ist, zu dem auch der Rückkauf und die Tilgung vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen gehörte.

Konsolidierte Finanzlage (in Mio. $, außer Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) 30. September 2025 30. Juni 2025 31. Dezember 2024 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen 611.1 625.5 581.8 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 1,047.0 1,059.6 1,107.5 Nettoverschuldung 1 435.9 434.1 525.7 Betriebskapital 2 (34.7 ) 26.8 511.3 Bilanzsumme 5,916.8 5,628.6 5,487.6 Eigenkapital, das den Eigentümern der Gesellschaft zuzurechnen ist 3,080.5 2,863.3 2,553.2 Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 1 0.5 0.4 0.6

1 Die Nettoverschuldung und die Nettobelastung zum bereinigten EBITDA sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.

2 Das Working Capital wird als Summe des Umlaufvermögens abzüglich der gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten im Sinne der IFRS ermittelt und im Konzernzwischenabschluss ausgewiesen. Das Betriebskapital zum 30. September 2025 wurde durch einen Anstieg des kurzfristigen Anteils der langfristigen Schulden um 511,0 Millionen US-Dollar beeinflusst, da die Schuldverschreibungen 2026 nun innerhalb eines Jahres fällig werden.

Konsolidierte finanzielle Leistung

Drei Monate bis Ende



30. September 2025 30. Juni 2025 30. September 2024 Einnahme 000er Jahre 346.8 536.4 485.8 Kosten des Umsatzes 000er Jahre 281.5 359.9 346.0 Ergebnis vor Steuern 000er Jahre 330.5 153.1 79.7 Nettogewinn 000er Jahre 222.4 114.7 50.3 Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn 000er Jahre 222.4 117.7 49.7 Unverwässertes und verwässertes zurechenbares Ergebnis je Aktie 1 $/Aktie 0.56 0.30 0.13 Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1 $/Aktie 0.03 0.19 0.13 Operativer Cashflow vor Veränderung des nicht zahlungswirksamen Working Capital Millionen Dollar 70.3 193.9 188.3 Bereinigtes EBITDA 1 Millionen Dollar 142.6 245.2 206.0 Freier Cashflow 1 Millionen Dollar (15.2 ) 87.8 88.4

1 Der bereinigte Gewinn je Aktie - den Eigentümern zurechenbar, das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen und eine detaillierte Überleitung finden Sie in der Diskussion im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.





Konsolidierte Produktions- und Kostenleistung Drei Monate bis Ende



30. September 2025 30. Juni 2025 30. September 2024 Enthaltenes Metall in Konzentrat und Doré hergestellt 1





Kupfer Tonnen 24,205 29,956 31,354 Gold unzen 53,581 56,271 89,073 Silber unzen 730,394 814,989 985,569 Zink Tonnen 548 5,130 8,069 Molybdän Tonnen 185 375 362 Zahlbares Metall verkauft







Kupfer Tonnen 18,280 30,354 27,760 Gold 2 unzen 38,279 62,466 73,232 Silber 2 unzen 418,418 894,160 663,413 Zink Tonnen 3,452 2,871 8,607 Molybdän Tonnen 269 427 343 Konsolidierte Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer 3





Cash-Kosten $/Pfund 0.42 (0.02) 0.18 Nachhaltige Cash-Kosten $/Pfund 2.09 1.65 1.71 All-in nachhaltige Cash-Kosten $/Pfund 2.78 2.03 1.95

1 Das im Konzentrat ausgewiesene Metall ist vor Abzügen im Zusammenhang mit den Bedingungen der Schmelzverträge und beinhaltet andere Sekundärprodukte.

2 Beinhaltet den gesamten zahlbaren Gold- und Silberpreis in Konzentrat und verkauftem Doré.

3 Die Cash-Kosten, die nachhaltigen Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Überprüfung der Operationen in Peru

Operationen in Peru Drei Monate bis Ende



30. September 2025 30. Juni 2025 30. September 2024 Abgebautes Erz von Constancia 1 Tonnen 564,579 6,735,316 3,022,931 Kupfer % 0.25 0.34 0.36 Gold g/Tonne 0.02 0.03 0.04 Silber g/Tonne 1.92 3.26 3.20 Molybdän % 0.01 0.02 0.02 Abgebautes Pampacancha-Erz 1 Tonnen 4,260,081 762,172 1,777,092 Kupfer % 0.38 0.26 0.48 Gold g/Tonne 0.31 0.24 0.27 Silber g/Tonne 4.87 4.59 6.23 Molybdän % 0.01 0.01 0.01 Insgesamt abgebauten Erz Tonnen 4,824,660 7,497,488 4,800,023 Abisolierverhältnis 3

1.38 1.47 2.62 Gemahlenes Erz Tonnen 6,991,744 7,559,047 8,137,248 Kupfer % 0.31 0.34 0.32 Gold g/Tonne 0.16 0.05 0.11 Silber g/Tonne 3.94 3.58 3.70 Molybdän % 0.01 0.01 0.01 Rückgewinnung von Kupfer % 83.2 84.5 82.6 Gold-Rückgewinnung % 72.1 56.0 68.1 Rückgewinnung von Silber % 65.2 63.5 67.0 Molybdän-Rückgewinnung % 33.9 38.7 39.0 Enthaltenes Metall im Konzentrat





Kupfer Tonnen 18,114 21,710 21,220 Gold unzen 26,380 7,366 20,331 Silber unzen 577,446 551,979 648,209 Molybdän Tonnen 185 375 362 Zahlbares Metall verkauft





Kupfer Tonnen 11,769 21,418 18,803 Gold unzen 9,798 9,721 9,795 Silber unzen 258,215 616,578 365,198 Molybdän Tonnen 269 427 343 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 2,4,6 $/Tonne 13.03 13.59 12.78 Cash-Kosten 4,5 $/Pfund 1.30 1.45 1.80 Nachhaltige Cash-Kosten 4 $/Pfund 2.11 2.63 2.78

1 Die gemeldeten Tonnen und Gehalte des abgebauten Erzes sind Schätzungen, die auf den Annahmen des Minenplans basieren und möglicherweise nicht vollständig mit dem verarbeiteten Erz übereinstimmen.

2 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und allgemeinen und administrativen ("G&A") Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. Spiegelt den Abzug der erwarteten aktivierten Abraumkosten wider.

3 Das Abraumverhältnis wird berechnet, indem der abgebauten Abfall durch das abgebauten Erz dividiert wird.

4 Die kombinierten Stückkosten, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

5 Ausgeschlossen sind Gemeinkosten in Höhe von 7,3 Mio. $ oder 0,19 $ pro Tonne, die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. September 2025 angefallen sind.

6 Nicht enthalten sind Gemeinkosten in Höhe von etwa 7,3 Mio. $ oder 1,04 $ pro Tonne, die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. September 2025 angefallen sind.

Die Betriebe in Peru zeigten trotz vorübergehender Unterbrechungen infolge sozialer Unruhen im dritten Quartal weiterhin eine stabile operative Leistung. Landesweite Proteste, die zu Beginn des dritten Quartals begannen, beeinträchtigten vorübergehend die Transportrouten, was zu Einschränkungen der Versorgung und konzentrierten Transporten führte. Um diese Einschränkungen zu umgehen, passte Hudbay die Minensequenzierung an, um den Bergbauaktivitäten bei Pampacancha Vorrang einzuräumen und niedriggradiges Erz aus Halden in die Mühlenbeschickung zu mischen. Die Straßenblockaden entlang der Transportroute wurden Mitte des dritten Quartals wieder geöffnet, was es Hudbay ermöglichte, die Lagerbestände an den Standorten zu reduzieren und die Vorräte aufzufüllen.

Ende September eskalierten die sozialen Unruhen in ganz Peru. Wie andere Minen im südlichen Bergbaukorridor war auch die Constancia-Mine in Hudbay von lokalen Protesten und illegalen Blockaden betroffen. Die Sicherheit des gesamten Personals hat für das Unternehmen oberste Priorität, und Hudbay hat den Betrieb von Constancia am 22. September eingestellt Nd als Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten und Hudbay und den Behörden Zeit zu geben, sich mit den illegalen Protesten zu befassen. Während der vorübergehenden Stillstandszeit führte das Team von Hudbay in Constancia vorbeugende Wartungsarbeiten an der Mühle und an bestimmten Bergbaumaschinen durch. Seit der Wiederaufnahme der Bergbauaktivitäten am 3. Oktober Rd und Mühlenarbeiten am 5. Oktober heit hat sich der Betrieb in Constancia normalisiert.

Die Betriebe in Peru produzierten im dritten Quartal 2025 18.114 Tonnen Kupfer, 26.380 Unzen Gold, 577.446 Unzen Silber und 185 Tonnen Molybdän. Die Kupferproduktion war niedriger als in den Vergleichszeiträumen, was vor allem auf die geringere Verarbeitung des Erzes infolge der vorübergehenden Betriebsunterbrechung zurückzuführen ist. Die Goldproduktion war höher als im zweiten Quartal 2025, was auf höhere Höchstgehalte aus einem größeren Teil des Pampacancha-Erzmaterials zurückzuführen ist. Die Silberproduktion war aufgrund höherer Gehalte höher als im zweiten Quartal 2025. Die Produktion von Molybdän war niedriger als im zweiten Quartal 2025, was auf eine geringere Erzverarbeitung und geringere Gewinnungsraten zurückzuführen ist.

Das gesamte in Peru abgebaute Erz war im dritten Quartal 2025 aufgrund der oben beschriebenen vorübergehenden Betriebsunterbrechung niedriger als im zweiten Quartal 2025. Allerdings stieg der Abbau von Pampacancha-Erz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal deutlich an, was den Abschluss eines großen Abraumprogramms im zweiten Quartal widerspiegelt.

Der Mühlendurchsatz lag im dritten Quartal 2025 bei durchschnittlich etwa 76.000 Tonnen pro Tag und damit unter dem Wert des zweiten Quartals 2025, was auf die geringere Menge des abgebauten Erzes und die vorübergehende Betriebsunterbrechung zurückzuführen ist. Die verarbeiteten Kupfergehalte gingen im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 9 % zurück, was in erster Linie auf niedrigere Gehalte aus Erzbeständen zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Gehalte aus Pampacancha ausgeglichen wurden. Die verarbeiteten Goldgehalte sind im dritten Quartal 2025 im Vergleich zu den Vergleichszeiträumen deutlich gestiegen, was auf einen höheren Anteil des Erzmaterials aus Pampacancha zurückzuführen ist, wo die Goldgehalte deutlich höher sind als in den anderen Erzquellen. Die Mühle erzielte im dritten Quartal 2025 eine Kupferausbeute von 83 %, was aufgrund der Art des Futters aus dem Lagerbestand niedriger ist als im zweiten Quartal 2025. Die Gewinnungsraten von Gold und Silber im dritten Quartal 2025 entsprachen den metallurgischen Modellen von Hudbay für das zu verarbeitende Erz.

Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich im dritten Quartal 2025 lag der Preis bei 13,03 $ pro Tonne, 4 % niedriger als im zweiten Quartal 2025, da niedrigere Aufbereitungs- und Verwaltungskosten die Auswirkungen der höheren Abbaukosten und des geringeren Mühlendurchsatzes im Zusammenhang mit der vorübergehenden Schließung mehr als ausglichen.

Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich im dritten Quartal 2025 bei 1,30 $. Die Cash-Kosten sanken im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 10 %, was auf höhere Gold-Nebenproduktgutschriften und niedrigere Kosten für die Anlagenwartung zurückzuführen ist, da im zweiten Quartal 2025 ein geplantes Wartungsprogramm abgeschlossen wurde.

Unterhaltskosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 2,11 $, was einem Rückgang von 20 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 entspricht, und zwar aus denselben Gründen, die sich auf die Cash-Kosten auswirkten, sowie auf geringere Investitionsausgaben für die Abraummanagementanlage, den Zeitplan für Anlagenprojekte und niedrigere Barzahlungen im Zusammenhang mit Gemeindevereinbarungen.

Da sich die regionalen sozialen Unruhen im Laufe des Quartals auf die Transportrouten auswirkten und der Seegang die Hafenverschiffungen Ende September beeinträchtigte, wurde eine Lieferung von 20.000 Tonnen Kupferkonzentrat im Wert von etwa 60 Millionen US-Dollar aufgrund des hohen Goldgehalts von Ende September auf Anfang Oktober verschoben, wodurch sich das Verkaufsvolumen im dritten Quartal 2025 verringerte. Diese Lieferung wurde anschließend im Oktober verkauft, und die Gesamtkonzentratbestände haben sich seitdem normalisiert.

Nach Quartalsende belief sich die Produktion in Peru im Oktober auf insgesamt etwa 9.200 Tonnen Kupfer und 16.600 Unzen Gold, was eine optimale Erzbeschickung der Mühle mit einem starken Erzbeitrag aus Pampacancha und einem geringeren Lagerbestand, der verarbeitet wird, widerspiegelt. Trotz der Auswirkungen der vorübergehenden Betriebsschließung aufgrund sozialer Unruhen ist Hudbay auf dem besten Weg, seine Produktionsprognose für 2025 für alle Metalle in Peru zu erreichen, wobei die Goldproduktion voraussichtlich das obere Ende der Prognosespanne für 2025 überschreiten wird. In diesem Zusammenhang bekräftigt Hudbay seine Cashkostenprognose für das Gesamtjahr 2025 in Peru, da die Cash-Kosten weiterhin über dem unteren Ende der Cash-Kosten-Prognose liegen.

Überprüfung der Operationen in Manitoba

Betrieb in Manitoba drei Monate zum Abschluss



30. September 2025 30. Juni 2025 30. September 2024 Lalor







Abgebautes Erz Tonnen 139,006 303,062 411,295 Gold g/Tonne 5.42 4.97 5.45 Kupfer % 0.67 0.61 0.91 Zink % 1.93 2.46 2.73 Silber g/Tonne 31.57 29.94 30.45 Neue Britannia







Gemahlenes Erz Tonnen 92,765 162,934 191,298 Gold g/Tonne 6.88 6.48 6.77 Kupfer % 0.76 0.65 0.93 Zink % 1.00 1.01 1.12 Silber g/Tonne 32.18 30.29 30.24 Gold-Rückgewinnung 1 % 91.8 89.4 90.0 Rückgewinnung von Kupfer % 90.0 87.4 92.8 Rückgewinnung von Silber 1 % 78.5 78.0 79.9 Stillstandskonzentrator





Gemahlenes Erz Tonnen 43,940 144,204 222,621 Gold g/Tonne 3.10 3.19 4.23 Kupfer % 0.56 0.56 0.89 Zink % 3.61 4.20 4.12 Silber g/Tonne 31.04 29.55 30.20 Gold-Rückgewinnung % 72.6 67.9 70.5 Rückgewinnung von Kupfer % 83.4 84.7 88.3 Rückgewinnung von Zink % 34.6 84.8 88.1 Rückgewinnung von Silber % 50.3 51.9 57.8 Gesamtes enthaltenes Metall in Konzentrat und Doré 2



Gold unzen 22,441 43,235 62,468 Kupfer Tonnen 842 1,612 3,398 Zink Tonnen 548 5,130 8,069 Silber unzen 102,132 197,970 281,397 Gesamtbetrag des verkauften Metalls





Gold unzen 23,118 46,932 57,238 Kupfer Tonnen 769 2,133 2,931 Zink Tonnen 3,452 2,871 8,607 Silber unzen 112,142 209,594 244,974 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 3,4,5 C$/Tonne 258 241 211 Gold-Cash-Kosten 4,6 $/Unze 379 710 372 Gold trägt die Cash-Kosten 4 $/Unze 762 1,025 553

1 Die Gold- und Silbergewinnung beinhaltet die Gesamtausbeute aus Konzentrat und Doré. Doré umfasst Schlamm, Schlacke und Feinkohlenstoff.

2 Das im Konzentrat ausgewiesene Metall ist vor Abzügen im Zusammenhang mit den Schmelzbedingungen.

3 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und Verwaltungskosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider.

4 Kombinierte Stückkosten, Cash-Kosten, nachhaltige Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, Gold-Cash-Kosten und nachhaltige Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenprodukt-Krediten, sind Non-GAAP-Finanzkennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.

5 Ausgeschlossen sind Gemeinkosten in Höhe von 16,0 Mio. $ oder 163 C$ pro Tonne, die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. September 2025 angefallen sind, und 3,2 Mio. $ oder 14 C$ pro Tonne in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025.

6 Nicht enthalten sind Gemeinkosten in Höhe von 16,0 Mio. $ oder 713 $ pro Unze, die während der vorübergehenden Aussetzung in den drei Monaten bis zum 30. September 2025 angefallen sind, und 3,2 Mio. $ oder 74 $ pro Tonne in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025.

Die Unterbrechungen der Waldbrände im Norden Manitobas dauerten den größten Teil des dritten Quartals an und führten im Juli und August zu Evakuierungen in der Region Snow Lake, wobei ein vollständiger siebenwöchiger Betriebsstillstand und ein mehrwöchiger anschließender Hochlauf den Betrieb von Hudbay erheblich beeinträchtigten. Trotz dieser Herausforderungen bewies der Geschäftsbereich Manitoba von Hudbay seine anhaltende Widerstandsfähigkeit mit einem umfassenden Neustartplan, der umgesetzt wurde, um sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter des Unternehmens und die Integrität der Vermögenswerte von Hudbay zu konzentrieren. Es gab keine strukturellen Schäden an der Oberflächeninfrastruktur und den Einrichtungen von Hudbay vor Ort in Snow Lake. Nach der Aufhebung der obligatorischen Evakuierungen wurden die Mühlenaktivitäten im Werk New Britannia am 26. August 2025 wieder aufgenommen, und die Mühlenaktivitäten bei Stall wurden am 9. September 2025 wieder aufgenommen. Bei Lalor kehrte am 27. August 2025 die gesamte Belegschaft im Bergbau zurück, und der Bergbaubetrieb wurde hochgefahren, um in der zweiten Septemberhälfte 2025 die normale Betriebskapazität zu erreichen. Das Unternehmen hat einen Anspruch auf Betriebsunterbrechungsversicherung im Zusammenhang mit den Waldbränden eingereicht und erwartet, dass der Schaden im Jahr 2026 gelöst wird und ein Teil der Ausfallzeiten der Waldbrände kompensiert wird.

Zu den Erfolgen im dritten Quartal 2025 gehörten die erfolgreiche Sicherung der Vermögenswerte und Mitarbeiter des Unternehmens, die geordnete Wiederaufnahme des Betriebs, einschließlich der Explorationsprogramme in Flin Flon und Snow Lake, und das Erreichen eines durchschnittlichen Durchsatzes von fast 2.300 Tonnen pro Betriebstag in der Mühle New Britannia, was alles das Ergebnis der enormen Anstrengungen und des unerschütterlichen Engagements des Teams vor Ort war.

Die Produktion im dritten Quartal 2025 umfasste 22.441 Unzen Gold, 842 Tonnen Kupfer, 548 Tonnen Zink und 102.132 Unzen Silber. Die Produktion aller Metalle war im dritten Quartal niedriger als im zweiten Quartal 2025, was auf die verlängerte Evakuierungszeit der Waldbrände im dritten Quartal 2025 zurückzuführen ist, verglichen mit einer kürzeren Evakuierungszeit der Waldbrände im Vorquartal.

Im dritten Quartal 2025 wurde in Lalor insgesamt Erz abgebaut, was die Auswirkungen der Waldbrände widerspiegelt. Im dritten Quartal 2025 stiegen die Goldgehalte im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 9 %. Die Kupfer-, Zink- und Silbergehalte entsprachen den Erwartungen des Minenplans.

Im dritten Quartal gab es aufgrund der Waldbrände nur begrenzten Zugang zur Lagerstätte 1901, was zu geringeren Vorabraten bei den Explorations- und Transportstollen führte, aber im dritten Quartal 2025 wurde etwas zusätzliches Zinkerz aus der Erschließung abgebaut. Ungeachtet der reduzierten Erschließungsrate in diesem Quartal ist das Projekt 1901 auf dem besten Weg, bis Ende 2027 die volle Produktion zu erreichen, und die Aktivitäten in den nächsten zwei Jahren werden sich auf die Exploration, Definitionsbohrungen, den Zugang zu Erzkörpern und die Einrichtung kritischer Infrastrukturen konzentrieren.

In Übereinstimmung mit der Strategie von Hudbay, New Britannia mehr Lalor-Erz zuzuteilen, um die Goldgewinnungsraten zu maximieren, und die durch Evakuierungen von Waldbränden unterbrochenen Tage zu berücksichtigen, war die Mühle New Britannia während des Quartals 40,5 Tage lang mit einem durchschnittlichen Durchsatz von etwa 2.290 Tonnen pro Arbeitstag in Betrieb. Die Gesamtmenge an Erz, die bei New Britannia verarbeitet wurde, war in diesem Quartal aufgrund der Evakuierung der Waldbrände deutlich niedriger. Die Goldausbeute im dritten Quartal 2025 betrug einen Rekordwert von 92 %, was einen Anstieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 aufgrund der höheren Goldgehalte widerspiegelt.

Die Mühle Stall erfuhr im laufenden Quartal eine größere Auswirkung auf den Durchsatz durch die Evakuierung der Waldbrände, da die Mine Lalor dem Abbau in Goldzonen Vorrang vor Basismetallzonen einräumte, um eine konsistente Beschickung der Mühle New Britannia zu gewährleisten. Trotz dieser Herausforderungen konzentrierte sich das Team von Stall auf die Prozessoptimierung und verbesserte Initiativen zur Goldgewinnung. Die Mühle Stall erzielte im dritten Quartal 2025 eine Rekordgoldausbeute von 73 %, was die Vorteile der jüngsten Programme zur Verbesserung der Ausbeute widerspiegelt.

Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich im dritten Quartal bei 258 C$ pro Tonne und damit höher als im zweiten Quartal 2025, was vor allem auf den geringeren Gesamtdurchsatz zurückzuführen ist, der teilweise durch niedrigere variable Kosten ausgeglichen wurde.

Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 379 $ und damit im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 zurück, was in erster Linie auf höhere Nebenproduktgutschriften und die Rückgewinnung von Sekundärgoldprodukten infolge der Reinigung von Mühlentanks zurückzuführen ist.

Nachhaltige Cash-Kosten pro produzierter Unze Gold, abzüglich Nebenproduktgutschriften Ich lag im dritten Quartal 2025 bei 762 $, was einem Rückgang von 26 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 entspricht, was in erster Linie auf die gleichen Faktoren zurückzuführen ist, die sich auf die Cash-Kosten auswirken und teilweise durch niedrigere nachhaltige Kapitalkosten ausgeglichen werden.

Nach dem Quartalsende kam es in Hudbay aufgrund schwerer Winterstürme zu Stromausfällen, und der Betrieb in Snow Lake wurde im Oktober für etwa eine Woche stillgelegt. Während das Unternehmen zuvor trotz der erheblichen Auswirkungen der Waldbrände innerhalb der Prognosen für 2025 lag, erwartet es nun, aufgrund des Stromausfalls im Oktober und des damit verbundenen Hochlaufs nach der Wiederherstellung der Stromversorgung leicht unter dem unteren Ende der Prognosespanne für die Goldproduktion zu liegen. Da die Cash-Kosten im Jahr 2025 weiterhin über dem unteren Ende der Cash-Kosten-Prognose liegen, bekräftigt Hudbay seine Cash-Kosten-Prognose für das Gesamtjahr 2025 in Manitoba. Angesichts der bisher starken Cash-Kosten-Performance in Manitoba wird Hudbay auch im Jahr 2025 der Primärgoldproduktion Vorrang vor der Zinkproduktion als Nebenprodukt einräumen, und es wird nun erwartet, dass die Zinkproduktion für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognosespanne liegen wird.

Überprüfung der Operationen in British Columbia

Betriebe in British Columbia 1 Drei Monate bis Ende



30. September 2025 30. Juni 2025 30. September 2024 Abgebautes Erz 2 Tonnen 1,815,689 2,509,969 3,098,863 Abisolierverhältnis 3

8.84 7.50 6.05 Gemahlenes Erz Tonnen 3,087,443 2,900,008 3,363,176 Kupfer % 0.22 0.28 0.24 Gold g/Tonne 0.08 0.09 0.09 Silber g/Tonne 0.78 0.97 0.73 Rückgewinnung von Kupfer % 76.6 81.0 84.1 Gold-Rückgewinnung % 59.2 68.2 67.3 Rückgewinnung von Silber % 65.5 71.8 71.2 Gesamtes enthaltenes Metall im Konzentrat





Kupfer Tonnen 5,249 6,634 6,736 Gold unzen 4,760 5,670 6,274 Silber unzen 50,816 65,040 55,963 Gesamtbetrag des verkauften Metalls





Kupfer Tonnen 5,742 6,803 6,026 Gold unzen 5,363 5,813 6,199 Silber unzen 48,061 67,988 53,241 Kombinierte Betriebskosten pro Einheit 4,5 C$/Tonne 25.02 24.51 15.58 Cash-Kosten 5 $/Pfund 3.21 2.39 1.81 Nachhaltige Cash-Kosten 5 $/Pfund 7.43 5.18 5.06

1 Die Ergebnisse der Mine Copper Mountain werden mit 100 % angegeben. Am 30. April 2025 schloss Hudbay den Erwerb der verbleibenden 25 % der Anteile an der Copper Mountain Mine ab und besitzt nun 100 %.

2 Die gemeldeten Tonnen und Gehalte des abgebauten Erzes sind Schätzungen, die auf den Annahmen des Minenplans basieren und möglicherweise nicht vollständig mit dem verarbeiteten Erz übereinstimmen.

3 Das Abraumverhältnis wird berechnet, indem der abgebauten Abfall durch das abgebauten Erz dividiert wird.

4 Spiegelt die kombinierten Minen-, Mühlen- und allgemeinen und administrativen ("G&A") Kosten pro Tonne verarbeitetem Erz wider. Spiegelt den Abzug der erwarteten aktivierten Abraumkosten wider.

5 Die kombinierten Stückkosten, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Cash-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, sind nicht GAAP-konforme finanzielle Leistungskennzahlen ohne standardisierte Definition nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP Financial Performance Measures" in dieser Pressemitteilung.

Hudbay konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung der Optimierungspläne für die Mine Copper Mountain, einschließlich des Hochfahrens der Bergbauaktivitäten zur Optimierung der Erzzufuhr zur Anlage und der Umsetzung von Initiativen zur Standortverbesserung, die die erstklassigen Betriebspraktiken von Hudbay widerspiegeln.

Die Betriebe in British Columbia produzierten im dritten Quartal 2025 5.249 Tonnen Kupfer, 4.760 Unzen Gold und 50.816 Unzen Silber. Die Produktion von Kupfer, Gold und Silber ging im Vergleich zum Vorquartal zurück, was in erster Linie auf niedrigere Höchstgehalte aus der Verarbeitung von gelagertem Erz zurückzuführen ist, wie unten beschrieben.

Im dritten Quartal 2025 wurden bei Copper Mountain insgesamt 1,8 Millionen Tonnen Erz abgebaut, was einem Rückgang von 28 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025 entspricht, was auf ungeplante Probleme bei der Produktionsverladung und vertikale Wechselwirkungen mit engen Abbauphasen zurückzuführen ist, die die Effizienz einschränkten. Geplante Erzhalden wurden als Erzzuführung für die Mühle verwendet, während das Minenbetriebsteam die Abraumaktivitäten fortsetzte, um zusätzliche Erzabbaufronten freizulegen. Die Abbauaktivitäten konzentrieren sich weiterhin auf die Durchführung des beschleunigten Abraumprogramms, das darauf abzielt, höhergradiges Erz bis 2027 in den Minenplan aufzunehmen, sowie auf die Steigerung der Abbaueffizienz, einschließlich einer deutlichen Verbesserung der Lagerbestände an gesprengtem Abraum und der Rekrutierung von Bedienern, um die verfügbare Muldenkipperflotte effektiv zu nutzen. Infolgedessen wird erwartet, dass das gesamte bewegte Material in den kommenden Quartalen gemäß dem Minenplan steigen wird.

Hudbay hat in diesem Jahr erhebliche Fortschritte bei dem wichtigen Projekt zur Verbesserung der Mühle erzielt, um die nominale Anlagenkapazität auf das zulässige Niveau von 50.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen. Der Abschluss der ersten Phase des Mühlenprojekts SAG2 im Juli und der anschließende Hochlauf zeigten einen positiven Beitrag von SAG2 im dritten Quartal, wobei im September an mehreren Tagen ein Mühlendurchsatz von 50.000 Tonnen pro Tag erreicht wurde. Das Betriebsteam wird die Optimierung der Strecke wie geplant bis zum Ende des Jahres 2025 fortsetzen. In der letzten Phase des Projekts wird eine vorläufige Fütterungsanordnung in eine dauerhafte Konfiguration umgewandelt, und der Bau liegt weiterhin im Plan, um im Dezember 2025 abgeschlossen zu werden.

Ende September 2025 musste die primäre SAG-Mühle ("SAG1") aufgrund lokaler Schäden an der Endschale des Aufgabekopfes ungeplant gewartet werden. Nach Reparaturen hat SAG1 Mitte Oktober den Betrieb mit reduziertem Tarif wieder aufgenommen. Im Rahmen verbesserter Überwachungsprotokolle wird der SAG1-Durchsatz im Laufe des vierten Quartals weiter ansteigen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde ein Ersatz für die Vorschubkopf-Endschale bestellt, die Lieferung wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Zusammen mit dem Abschluss der letzten Phase des SAG2-Projekts erwartet Hudbay, dass der Mühlendurchsatz bis Mitte 2026 auf 50.000 Tonnen pro Tag ansteigen wird.

Die Mühle verarbeitete im dritten Quartal 2025 3,1 Millionen Tonnen Erz, 6 % mehr als im zweiten Quartal, was den Abschluss der ersten Phase des SAG2-Projekts widerspiegelt. Der Durchsatz der Mühle im dritten Quartal 2025 war durch geplante und ungeplante Wartungsarbeiten, einen erhöhten Tongehalt und die geplante Absenkung des Hauptbrechhaufens für lebendes Erz, der die Mühle speist, aufgrund von Gebietsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Projekt SAG2 begrenzt. Im Jahr 2025 wurden mehrere Mühleninitiativen umgesetzt, darunter Verbesserungen der Rückgewinnung, Modifikationen der Brechkreislaufrutsche, die Installation von Mahlsteuerungsinstrumenten und ein neu gestaltetes SAG-Liner-Paket. Die fortschreitenden Verbesserungen der Mühle und die aktualisierten Betriebsabläufe werden bis ins Jahr 2026 fortgesetzt.

Die verarbeiteten Kupfergehalte waren im dritten Quartal 2025 um 21 % niedriger als im zweiten Quartal, was auf einen höheren Anteil an Erz zurückzuführen ist, das aus niedriggradigeren Lagerbeständen verarbeitet wurde. Die Kupfergewinnungsraten lagen im dritten Quartal 2025 bei 77 %, ein Rückgang gegenüber 81 % im zweiten Quartal 2025, was auf die Verarbeitung von minderwertigem Lagermaterial zurückzuführen ist. Die verarbeiteten Goldgehalte waren im dritten Quartal 2025 niedriger, was zu geringeren Goldgewinnungsraten von 59 % im dritten Quartal führte.

Kombinierte Betriebskosten für Mine, Mühle und G&A pro Einheit Ich im dritten Quartal 2025 lagen bei 25,02 C$ pro verarbeiteter Tonne und damit über dem Niveau des zweiten Quartals 2025. Der Anstieg ist auf höhere Aufbereitungs- und Verwaltungskosten zurückzuführen, die teilweise durch höhere Erzverarbeitungs- und niedrigere Abbaukosten ausgeglichen wurden.

Cash-Kosten Ich und nachhaltige Cash-Kosten Ich Pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich Nebenproduktgutschriften, betrug es im dritten Quartal 2025 3,21 $ bzw. 7,43 $. Cash-Kosten Ich lagen 34 % höher als im zweiten Quartal 2025, was vor allem auf insgesamt höhere Kosten, eine geringere Produktion und geringere Nebenproduktgutschriften zurückzuführen ist. Aufrechterhaltung der Cash-Kosten Ich lagen 43 % über dem zweiten Quartal 2025, was auf höhere Cash-Kosten und ein höheres nachhaltiges Kapital einschließlich höherer aktivierter Abraumkosten zurückzuführen ist.

In British Columbia wird erwartet, dass die Produktion im vierten Quartal durch einen geringeren Mühlendurchsatz aufgrund des geringeren Durchsatzes bei SAG1 beeinträchtigt wird, was zusammen mit einem höheren Anteil an Erz, das seit Jahresbeginn aus niedriggradigen Lagerbeständen verarbeitet wurde, voraussichtlich dazu führen wird, dass die Kupferproduktion für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognosespanne für 2025 liegen wird. Trotz dieser Auswirkungen liegen die Cash-Kosten weiterhin gut über der Prognosespanne, und Hudbay bekräftigt seine Prognose für die Cash-Kosten für das Gesamtjahr 2025 in British Columbia.

Konsolidierte Produktions- und Kostenprognose 2025

Hudbay bestätigt seine konsolidierte Produktionsprognose für Kupfer und Gold für das Gesamtjahr 2025, da das Unternehmen nach der Überwindung der jüngsten vorübergehenden Betriebsunterbrechungen Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellt. Während das Unternehmen erwartet, dass das vierte Quartal ein starkes Kupfer- und Goldproduktionsquartal sein wird, wird erwartet, dass die konsolidierte Kupfer- und Goldproduktion für das Gesamtjahr am unteren Ende der Prognosespannen liegen wird.

In Peru wird erwartet, dass das vierte Quartal das stärkste Kupfer- und Goldproduktionsquartal in diesem Jahr sein wird, da seit Anfang Oktober nach der Beilegung der sozialen Proteste ein stabiler Betrieb erreicht wurde. Die peruanische Produktion belief sich im Oktober auf insgesamt etwa 9.200 Tonnen Kupfer und 16.600 Unzen Gold, was eine optimale Erzbeschickung mit einem starken Erzbeitrag aus Pampacancha und geringeren Lagerbeständen, die verarbeitet werden, widerspiegelt. Es wird erwartet, dass die Kupferproduktion in Peru für das Gesamtjahr innerhalb der Prognosespannen liegen wird, während die Goldproduktion im Jahr 2025 voraussichtlich über dem oberen Ende der Prognosespanne liegen wird.

In Manitoba kam es im Oktober in Hudbay nach dem Quartal zu Stromausfällen aufgrund schwerer Winterstürme, und der Betrieb wurde für etwa eine Woche eingestellt. Während das Unternehmen zuvor trotz der erheblichen Auswirkungen der Evakuierungen der Waldbrände innerhalb der Prognosebereiche für 2025 lag, erwartet es nun, dass es aufgrund der weiteren Verschiebung der Goldproduktion aufgrund dieser Stromausfälle und des damit verbundenen Hochlaufs nach der Wiederherstellung der Stromversorgung leicht unter dem unteren Ende der Prognosespanne für die Goldproduktion liegen wird. Angesichts der bisher starken Cash-Kostenentwicklung in Manitoba wird Hudbay im Jahr 2025 der Primärgoldproduktion Vorrang vor der Zinkproduktion als Nebenprodukt einräumen, und es wird nun erwartet, dass die Zinkproduktion für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognosespanne liegen wird.

In British Columbia wird erwartet, dass die Produktion im vierten Quartal durch einen geringeren Mühlendurchsatz beeinträchtigt wird, der auf einen geringeren Durchsatz bei SAG1 zurückzuführen ist, was zusammen mit einem höheren Anteil an Erz, das seit Jahresbeginn aus niedriggradigen Lagerbeständen verarbeitet wurde, dazu geführt hat, dass die Kupferproduktionserwartungen für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognosespanne liegen werden.

Hudbay verbessert erneut seine Prognose für die konsolidierten Investitionskosten für das Gesamtjahr 2025 auf 0,15 bis 0,35 $ pro Pfund Kupfer von der zuvor angekündigten Spanne von 0,65 bis 0,85 $ pro Pfund und der ursprünglichen Prognose von 0,80 bis 1,00 $ pro Pfund. Das Unternehmen verbessert auch seine jährliche konsolidierte Prognose für die nachhaltigen Cash-Kosten für 2025 von der ursprünglichen Prognose von 2,25 bis 2,65 $ pro Pfund Kupfer auf 1,85 bis 2,25 $ pro Pfund. Dies ist das Ergebnis eines erhöhten Engagements in Goldnebenproduktgutschriften und einer anhaltend starken Kostenkontrolle in allen Betrieben, trotz der vorübergehenden Produktionsunterbrechungen in Manitoba und Peru.

Hudbay geht davon aus, dass die Gesamtinvestitionen um 35 Millionen US-Dollar unter den Prognosen für 2025 liegen werden, was in erster Linie auf die Verschiebung bestimmter Ausgaben auf 2026 zurückzuführen ist. Darin enthalten sind um 15 Mio. $ niedrigere nachhaltige Investitionen, die in erster Linie auf vorübergehende Betriebsunterbrechungen in Manitoba und Peru zurückzuführen sind. Es wird erwartet, dass die Wachstumsinvestitionen um 20 Millionen US-Dollar niedriger ausfallen werden, was vor allem auf Ausgabenverschiebungen bis 2026 zurückzuführen ist.

Robuste operative Basis ermöglicht kontinuierlichen Schuldenabbau und Bilanzstärke

Hudbay setzte sein umsichtiges Bilanzmanagement fort und reduzierte die Gesamtverschuldung, trotz der vorübergehenden Unterbrechungen des Betriebs im dritten Quartal 2025. Im dritten Quartal 2025 war das Unternehmen in der Lage, weitere 13,2 Mio. $ an vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem Abschlag auf den Nennwert zurückzukaufen und einzulösen, und weitere 20,0 Mio. $ wurden nach dem Quartal zurückgekauft. Dies hat seit Anfang 2024 zu einer Gesamtschuldentilgung in Höhe von rund 328,1 Mio. $ und einer Reduzierung der Verbindlichkeiten aus der Goldvorauszahlung beigetragen:

Rückkauf und Tilgung von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 165,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und seit Jahresbeginn zum 11. November 2025. Rückzahlung von 100 Millionen US-Dollar an früheren Ziehungen im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilitäten im Jahr 2024. Die Gold-Vorauszahlungsfazilität wurde mit Goldlieferungen in Höhe von 62,3 Mio. $ im Jahr 2024 vollständig zurückgezahlt und die letzte Zahlung im August 2024 abgeschlossen.

Diese Erfolge beim Schuldenabbau haben die Gesamtverschuldung zum 30. September 2025 auf 1,05 Milliarden US-Dollar reduziert, was zusammen mit dem gestärkten Barbestand von Hudbay die Nettoverschuldung erheblich reduziert hat Ich auf 435,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 625,6 Millionen US-Dollar zum 30. September 2024. Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von Hudbay Ich zum 30. September 2025 0,5x beträgt.

Vorsichtige Weiterentwicklung der Kupferwelt auf dem Weg zu einer Sanktionsentscheidung im Jahr 2026

Im dritten Quartal wurden erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung des Projekts Copper World erzielt. Am 13. August 2025 kündigte Hudbay die JV-Transaktion mit Mitsubishi an, um sich einen erstklassigen, langfristigen strategischen Partner für die Entwicklung von Copper World zu sichern, und einigte sich mit Wheaton auf Bedingungen zur Änderung der Edelmetall-Streaming-Vereinbarung bei Copper World. Das Unternehmen setzt die Risikominderung für Copper World fort, da die Detailtechnik im Gange ist.

Wertsteigernde JV-Transaktion und Sicherung des Premier-Joint-Venture-Partners – Hochwertsteigernde Transaktion in Höhe von 600 Mio. $ mit Mitsubishi für eine 30%ige Minderheits-Joint-Venture-Beteiligung, wodurch eine langfristige Partnerschaft mit einem erstklassigen strategischen Partner entsteht, der über eine globale Bergbaupräsenz und ein etabliertes Metallhandelsunternehmen mit Sitz in den USA verfügt. Der Erlös von Mitsubishi in Höhe von 600 Mio. $ setzt sich aus 420 Mio. $ beim Abschluss und 180 Mio. $ innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss zusammen und wird zur Finanzierung der verbleibenden Kosten der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") und der Kosten vor der Sanktion zusätzlich zu den Projektentwicklungskosten für Copper World verwendet. Mitsubishi wird auch seinen anteiligen Anteil von 30 % an zukünftigen Eigenkapitaleinlagen finanzieren. Der Abschluss der JV-Transaktion wird für Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Erweiterter Wheaton Precious Metals Stream – Im August 2025 wurde mit Wheaton eine Vereinbarung zur Änderung der bestehenden Edelmetall-Streaming-Vereinbarung vereinbart, die mit dem aktuellen Entwicklungsplan für Copper World übereinstimmt. Zusätzlich zu der anfänglichen Stream-Lagerstätte in Höhe von 230 Millionen $ wird Wheaton eine zusätzliche bedingte Zahlung von bis zu 70 Millionen $ für eine zukünftige Mühlenerweiterung leisten, um das langfristige Potenzial von Copper World zu erkennen. Die laufenden Zahlungen für Gold und Silber wurden von festen Preisen auf 15 % der Spotpreise geändert, um Hudbay ein Aufwärtspotenzial gegenüber höheren Edelmetallpreisen zu bieten. Schlüsselelemente des Drei-P-Plans (3-P) von Hudbay erreicht – Hudbay hat mit den Ankündigungen der JV-Transaktion und des erweiterten Wheaton-Streams sowie dem Erreichen der erklärten Bilanzziele die letzten Schlüsselelemente seiner umsichtigen 3-P-Finanzstrategie erreicht. Vor Berücksichtigung der Erlöse aus der JV-Transaktion hat Hudbay bereits mehr als 600 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und ein 0,5-faches Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA erzielt Ich zum 30. September 2025 und übertrifft damit die erklärten Bilanzziele bei weitem. Der geschätzte Anteil von Hudbay an den verbleibenden Kapitaleinlagen wurde auf etwa 200 Millionen US-Dollar reduziert Ii Basierend auf PFS-Schätzungen wurde die erste Kapitaleinlage von Hudbay auf frühestens 2028 verschoben. Machbarkeitsstudie und Detailplanung im Gange – Die Machbarkeitsaktivitäten für Copper World sind im Gange, wobei der Abschluss einer DFS für Mitte 2026 erwartet wird. Hudbay beschleunigt die Detailtechnik, bestimmte Long-Lead-Artikel und andere Aktivitäten zur Risikominderung im Jahr 2025 und hat, wie im August 2025 angekündigt, Wachstumsinvestitionen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die kommenden Jahre auf 2025 vorgezogen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Jahr 2026 eine Sanktionsentscheidung von Copper World treffen wird.

Update zur Erkundung

Großes Explorationsprogramm bei Snow Lake setzt dreifache Strategie um

Hudbay führt weiterhin das größte Explorationsprogramm in der Geschichte des Unternehmens bei Snow Lake durch umfangreiche geophysikalische Untersuchungen und mehrphasige Bohrkampagnen als Teil der dreigliedrigen Explorationsstrategie von Hudbay durch:



