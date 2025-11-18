Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland e. V. (CHKD) und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Deutschland bleibt Top-Investitionsstandort für chinesische Unternehmen
Berlin (ots) - Chinesische Unternehmen richten Fokus auf Europa: 43 % erwarten
Umsatzwachstum in Deutschland, 41 % planen Personalaufbau, 30 % wollen
Investitionen erhöhen
- Deutschland, Ungarn und Polen sind die Top-3-Ziele für Neu-Investitionen
chinesischer Unternehmen in Europa: 21 % planen Investitionen in Deutschland,
18 % in Ungarn und 12 % in Polen.
- Chinesischen Investoren mit mehr Interesse an Deutschland: 30 % verstärken
ihren Fokus auf Deutschland und die EU; 22 % suchen EU als alternativen
Absatzmarkt zu den USA
- Deutschland ist strategisch bedeutend: 55 % der in Deutschland befragten
chinesischen Unternehmen sind hier, um nah bei ihren lokalen Kunden und
Geschäftspartnern zu sein; 44 % wollen lokale Reputation und Wahrnehmung
verbessern; 51 % steuern von Deutschland aus das Europageschäft
- Forschung und Entwicklung: 27 % betreiben F&E in Deutschland; 14 % kooperieren
mit deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen
- Interesse an deutschem Infrastruktur-Paket: 40 % wollen am
500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket partizipieren, haben aber noch keine
konkreten Pläne; 15 % wollen mit deutschen Partnern kooperieren
- Schwerpunkte chinesischer Unternehmen: Digitalisierung (51 %), Energie inkl.
Batterien (48 %), Automotive mit Schwerpunkt E-Mobilität (35 %).
- Größte Investitionshürden: Für 73 % sind hohe Arbeitskosten und strenge
Arbeitsgesetze zentrale Investitionshemmnisse; 53 % sehen regulatorische
Komplexität kritisch
- Fördermittelzugang als Herausforderung: 46 % fühlen sich bei staatlicher
Förderung benachteiligt; nur 5 % sehen Gleichbehandlung mit EU-Wettbewerbern
Chinesische Unternehmen mit bestehendem Deutschlandgeschäft priorisieren den
deutschen Markt weiterhin als primären Investitionsstandort in Europa - trotz
eines spürbaren Bedeutungszuwachses Ungarns. Das zeigt der heute präsentierte "
German Chinese Business Confidence Survey 2025 " der China Chamber of Commerce
in Germany (CHKD) und von KPMG in Deutschland. Die Umfrage fand zwischen dem 12.
August und dem 7. September 2025 statt. Sie analysiert die Geschäftserwartungen
chinesischer Unternehmen in Deutschland.
Laut der Befragung planen 41 % der Unternehmen Investitionen auf dem
europäischen Markt - davon 21 % gezielt in Deutschland. Es folgen Ungarn (18 %)
sowie Polen (12 %). Geopolitischen Spannungen verstärken die Ausrichtung auf
Europa.
Die Umsatz- und Beschäftigungsprognosen sind positiv: 43 % der chinesischen
Unternehmen in Deutschland rechnen im kommenden Jahr mit steigenden Umsätzen, 22
% von ihnen sogar mit einem Wachstum von mehr als 20 %. 41 % planen einen
Personalaufbau. 42 % rechnen mit stabilen Beschäftigtenzahlen. Nur knapp jedes
Umsatzwachstum in Deutschland, 41 % planen Personalaufbau, 30 % wollen
Investitionen erhöhen
- Deutschland, Ungarn und Polen sind die Top-3-Ziele für Neu-Investitionen
chinesischer Unternehmen in Europa: 21 % planen Investitionen in Deutschland,
18 % in Ungarn und 12 % in Polen.
- Chinesischen Investoren mit mehr Interesse an Deutschland: 30 % verstärken
ihren Fokus auf Deutschland und die EU; 22 % suchen EU als alternativen
Absatzmarkt zu den USA
- Deutschland ist strategisch bedeutend: 55 % der in Deutschland befragten
chinesischen Unternehmen sind hier, um nah bei ihren lokalen Kunden und
Geschäftspartnern zu sein; 44 % wollen lokale Reputation und Wahrnehmung
verbessern; 51 % steuern von Deutschland aus das Europageschäft
- Forschung und Entwicklung: 27 % betreiben F&E in Deutschland; 14 % kooperieren
mit deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen
- Interesse an deutschem Infrastruktur-Paket: 40 % wollen am
500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket partizipieren, haben aber noch keine
konkreten Pläne; 15 % wollen mit deutschen Partnern kooperieren
- Schwerpunkte chinesischer Unternehmen: Digitalisierung (51 %), Energie inkl.
Batterien (48 %), Automotive mit Schwerpunkt E-Mobilität (35 %).
- Größte Investitionshürden: Für 73 % sind hohe Arbeitskosten und strenge
Arbeitsgesetze zentrale Investitionshemmnisse; 53 % sehen regulatorische
Komplexität kritisch
- Fördermittelzugang als Herausforderung: 46 % fühlen sich bei staatlicher
Förderung benachteiligt; nur 5 % sehen Gleichbehandlung mit EU-Wettbewerbern
Chinesische Unternehmen mit bestehendem Deutschlandgeschäft priorisieren den
deutschen Markt weiterhin als primären Investitionsstandort in Europa - trotz
eines spürbaren Bedeutungszuwachses Ungarns. Das zeigt der heute präsentierte "
German Chinese Business Confidence Survey 2025 " der China Chamber of Commerce
in Germany (CHKD) und von KPMG in Deutschland. Die Umfrage fand zwischen dem 12.
August und dem 7. September 2025 statt. Sie analysiert die Geschäftserwartungen
chinesischer Unternehmen in Deutschland.
Laut der Befragung planen 41 % der Unternehmen Investitionen auf dem
europäischen Markt - davon 21 % gezielt in Deutschland. Es folgen Ungarn (18 %)
sowie Polen (12 %). Geopolitischen Spannungen verstärken die Ausrichtung auf
Europa.
Die Umsatz- und Beschäftigungsprognosen sind positiv: 43 % der chinesischen
Unternehmen in Deutschland rechnen im kommenden Jahr mit steigenden Umsätzen, 22
% von ihnen sogar mit einem Wachstum von mehr als 20 %. 41 % planen einen
Personalaufbau. 42 % rechnen mit stabilen Beschäftigtenzahlen. Nur knapp jedes
Autor folgen