Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland e. V. (CHKD) und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Deutschland bleibt Top-Investitionsstandort für chinesische Unternehmen

Berlin (ots) - Chinesische Unternehmen richten Fokus auf Europa: 43 % erwartenUmsatzwachstum in Deutschland, 41 % planen Personalaufbau, 30 % wollenInvestitionen erhöhen- Deutschland, Ungarn und Polen sind die Top-3-Ziele für Neu-Investitionenchinesischer Unternehmen in Europa: 21 % planen Investitionen in Deutschland,18 % in Ungarn und 12 % in Polen.- Chinesischen Investoren mit mehr Interesse an Deutschland: 30 % verstärkenihren Fokus auf Deutschland und die EU; 22 % suchen EU als alternativenAbsatzmarkt zu den USA- Deutschland ist strategisch bedeutend: 55 % der in Deutschland befragtenchinesischen Unternehmen sind hier, um nah bei ihren lokalen Kunden undGeschäftspartnern zu sein; 44 % wollen lokale Reputation und Wahrnehmungverbessern; 51 % steuern von Deutschland aus das Europageschäft- Forschung und Entwicklung: 27 % betreiben F&E in Deutschland; 14 % kooperierenmit deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen- Interesse an deutschem Infrastruktur-Paket: 40 % wollen am500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket partizipieren, haben aber noch keinekonkreten Pläne; 15 % wollen mit deutschen Partnern kooperieren- Schwerpunkte chinesischer Unternehmen: Digitalisierung (51 %), Energie inkl.Batterien (48 %), Automotive mit Schwerpunkt E-Mobilität (35 %).- Größte Investitionshürden: Für 73 % sind hohe Arbeitskosten und strengeArbeitsgesetze zentrale Investitionshemmnisse; 53 % sehen regulatorischeKomplexität kritisch- Fördermittelzugang als Herausforderung: 46 % fühlen sich bei staatlicherFörderung benachteiligt; nur 5 % sehen Gleichbehandlung mit EU-WettbewerbernChinesische Unternehmen mit bestehendem Deutschlandgeschäft priorisieren dendeutschen Markt weiterhin als primären Investitionsstandort in Europa - trotzeines spürbaren Bedeutungszuwachses Ungarns. Das zeigt der heute präsentierte "German Chinese Business Confidence Survey 2025 " der China Chamber of Commercein Germany (CHKD) und von KPMG in Deutschland. Die Umfrage fand zwischen dem 12.August und dem 7. September 2025 statt. Sie analysiert die Geschäftserwartungenchinesischer Unternehmen in Deutschland.Laut der Befragung planen 41 % der Unternehmen Investitionen auf demeuropäischen Markt - davon 21 % gezielt in Deutschland. Es folgen Ungarn (18 %)sowie Polen (12 %). Geopolitischen Spannungen verstärken die Ausrichtung aufEuropa.Die Umsatz- und Beschäftigungsprognosen sind positiv: 43 % der chinesischenUnternehmen in Deutschland rechnen im kommenden Jahr mit steigenden Umsätzen, 22% von ihnen sogar mit einem Wachstum von mehr als 20 %. 41 % planen einenPersonalaufbau. 42 % rechnen mit stabilen Beschäftigtenzahlen. Nur knapp jedes