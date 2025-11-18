Gehalt vs. Immobilienpreise
Pirmasens gewinnt Leistbarkeits-Ranking, München, Potsdam und Hamburg abgeschlagen
Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 106 kreisfreien Städte, in dem die
monatlichen Median-Bruttogehälter mit den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen
von Eigentumswohnungen verglichen wurden, zeigt:
- Beste Leistbarkeit in Pirmasens: Mittleres Bruttogehalt fast dreimal so hoch
wie Quadratmeterpreis
- Städte mit höchsten Einkommen: Ingolstadt im Leistbarkeits-Ranking auf Platz
44, Wolfsburg auf Rang 6
- Schlechteste Leistbarkeit in Hamburg (Platz 104), Potsdam (Platz 105) und
München (Platz 106) - Gehälter niedriger als Quadratmeterpreise
Die Angebotspreise von Immobilien steigen seit geraumer Zeit wieder an. Ein
aktuelles Leistbarkeits-Ranking von immowelt zeigt jedoch, dass es nach wie vor
etliche deutsche Städte gibt, in denen der Wohnungskauf auch für Normalverdiener
bezahlbar ist. Das beste Verhältnis von Einkommen und Immobilienpreisen bietet
das rheinland-pfälzische Pirmasens : Dort liegt das monatliche Bruttogehalt der
Einwohner (3.559 Euro) fast dreimal so hoch wie der Quadratmeterpreis einer
Bestandswohnung (1.240 Euro). Metropolen wie Berlin, Hamburg und München sind
dagegen weit abgeschlagen im Ranking. Zwar liegt das Einkommen der Menschen dort
tendenziell deutlich höher als das Deutschlandmittel, allerdings ist
Wohneigentum um ein Vielfaches teurer. Für das Ranking wurde in jeder der 106
kreisfreien Städte der Quotient aus monatlichem Median-Bruttogehalt und
durchschnittlichem Quadratmeterpreis einer Bestandswohnung (75 Quadratmeter, 3
Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) gebildet.
"In den hochpreisigen Metropolen stellt der Immobilienkauf für Normalverdiener
oft eine große finanzielle Herausforderung dar. Deutlich bessere Chancen haben
Kaufinteressierte dagegen in mehreren kleineren Städten", sagt immowelt
Geschäftsführer Dr. Robert Wagner . "Vor allem im Osten Deutschlands sowie in
Teilen Niedersachsens ist das Verhältnis von Einkommen und Wohnungspreisen
äußerst günstig."
Pirmasens, Salzgitter und Gera mit bester Leistbarkeit
Hinter Pirmasens folgt Salzgitter auf Platz 2 im Leistbarkeits-Ranking. Eine
Bestandswohnung kostet dort durchschnittlich 1.659 Euro pro Quadratmeter.
Gleichzeitig haben die Bewohner der niedersächsischen Industriestadt ein
überdurchschnittlich hohes Einkommen - mit 4.756 Euro liegt dieses fast 2,9-mal
höher als der Quadratmeterpreis.
Besonders gut leistbar ist der Wohnungskauf auch im thüringischen Gera ( Platz 3
). Die Stadt weist zwar das niedrigste Median-Bruttogehalt auf (3.019 Euro),
bietet gleichzeitig aber auch den günstigsten Quadratmeterpreis (1.201 Euro)
aller kreisfreien Städte. Das Gehaltsniveau übertrifft die Wohnungspreise somit
