    Gehalt vs. Immobilienpreise

    Pirmasens gewinnt Leistbarkeits-Ranking, München, Potsdam und Hamburg abgeschlagen

    Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 106 kreisfreien Städte, in dem die
    monatlichen Median-Bruttogehälter mit den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen
    von Eigentumswohnungen verglichen wurden, zeigt:

    - Beste Leistbarkeit in Pirmasens: Mittleres Bruttogehalt fast dreimal so hoch
    wie Quadratmeterpreis
    - Städte mit höchsten Einkommen: Ingolstadt im Leistbarkeits-Ranking auf Platz
    44, Wolfsburg auf Rang 6
    - Schlechteste Leistbarkeit in Hamburg (Platz 104), Potsdam (Platz 105) und
    München (Platz 106) - Gehälter niedriger als Quadratmeterpreise

    Die Angebotspreise von Immobilien steigen seit geraumer Zeit wieder an. Ein
    aktuelles Leistbarkeits-Ranking von immowelt zeigt jedoch, dass es nach wie vor
    etliche deutsche Städte gibt, in denen der Wohnungskauf auch für Normalverdiener
    bezahlbar ist. Das beste Verhältnis von Einkommen und Immobilienpreisen bietet
    das rheinland-pfälzische Pirmasens : Dort liegt das monatliche Bruttogehalt der
    Einwohner (3.559 Euro) fast dreimal so hoch wie der Quadratmeterpreis einer
    Bestandswohnung (1.240 Euro). Metropolen wie Berlin, Hamburg und München sind
    dagegen weit abgeschlagen im Ranking. Zwar liegt das Einkommen der Menschen dort
    tendenziell deutlich höher als das Deutschlandmittel, allerdings ist
    Wohneigentum um ein Vielfaches teurer. Für das Ranking wurde in jeder der 106
    kreisfreien Städte der Quotient aus monatlichem Median-Bruttogehalt und
    durchschnittlichem Quadratmeterpreis einer Bestandswohnung (75 Quadratmeter, 3
    Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) gebildet.

    "In den hochpreisigen Metropolen stellt der Immobilienkauf für Normalverdiener
    oft eine große finanzielle Herausforderung dar. Deutlich bessere Chancen haben
    Kaufinteressierte dagegen in mehreren kleineren Städten", sagt immowelt
    Geschäftsführer Dr. Robert Wagner . "Vor allem im Osten Deutschlands sowie in
    Teilen Niedersachsens ist das Verhältnis von Einkommen und Wohnungspreisen
    äußerst günstig."

    Pirmasens, Salzgitter und Gera mit bester Leistbarkeit

    Hinter Pirmasens folgt Salzgitter auf Platz 2 im Leistbarkeits-Ranking. Eine
    Bestandswohnung kostet dort durchschnittlich 1.659 Euro pro Quadratmeter.
    Gleichzeitig haben die Bewohner der niedersächsischen Industriestadt ein
    überdurchschnittlich hohes Einkommen - mit 4.756 Euro liegt dieses fast 2,9-mal
    höher als der Quadratmeterpreis.

    Besonders gut leistbar ist der Wohnungskauf auch im thüringischen Gera ( Platz 3
    ). Die Stadt weist zwar das niedrigste Median-Bruttogehalt auf (3.019 Euro),
    bietet gleichzeitig aber auch den günstigsten Quadratmeterpreis (1.201 Euro)
    aller kreisfreien Städte. Das Gehaltsniveau übertrifft die Wohnungspreise somit
    Seite 1 von 3 


    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Salzgitter Aktie. Es werden Analystenmeinungen, Prognosen, politische Einflüsse auf Margen sowie die operative Stabilisierung und Erholungsaussichten nach positiven Quartalszahlen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
