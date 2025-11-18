SCHOTT bringt Hochleistungs-Solar Cell Cover Gläser für Weltraum-Solarzellen auf den Markt (FOTO)
Mainz (ots) -
- SCHOTT® Solar Glass exos bietet eine verbesserte Strahlungsbeständigkeit sowie
optimierte optische Eigenschaften - geeignet für einfachen Siliziumzellen bis
hin zu III-V-Mehrfachsolarzellen für Satelliten.
- Das neue Deckglas von SCHOTT wurde gemeinsam mit der in Heilbronn ansässigen
AZUR SPACE Solar Power GmbH entwickelt und durch eine Fördermaßnahme der
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützt.
- Entwickelt für den Einsatz sowohl in Weltraummissionen von Raumfahrtagenturen
als auch in Satellitenkonstellationen, überzeugt das vollständig zertifizierte
Solar Cell Cover Glas durch hohe Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.
Pressemeldung online lesen | Bilddownload
e-de/news-and-media/pressemitteilungen/2025/schott-bringt-hochleistungs-solar-ce
ll-cover-glaeser-fuer-weltraum-solarzellen-auf-den-markt)
SCHOTT und AZUR SPACE haben gemeinsam ein neues Solar Cell Cover Glas für
Weltraumanwendungen entwickelt. Gefördert wurde das Projekt von der Europäischen
Weltraumorganisation (ESA) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR). Das innovative Material vereint eine herausragende
Strahlungsbeständigkeit mit hoher optischer Transmission und gewährleistet so
eine zuverlässige Leistung selbst in anspruchsvollen Umlaufbahnen. Die
Zusammenarbeit stärkt eine stabile und skalierbare europäische Lieferkette für
weltraumqualifizierte Cover Gläser, die speziell auf die
Energieversorgungssysteme der nächsten Satellitengeneration zugeschnitten sind.
SCHOTT präsentiert exos sowie weitere Materialien für Astronomie- und
Weltraumanwendungen vom 18. bis 20. November auf der Space Tech Expo Europe in
Bremen (Stand H60).
SCHOTT, ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialglas und innovative
Werkstoffe, hat heute die Markteinführung von SCHOTT® Solar Glass exos bekannt
gegeben - einem innovativen Solar Cell Cover Glas, das für Weltraummissionen der
nächsten Generation entwickelt wurde. Das Projekt wurde im Rahmen einer
Fördermaßnahme der Europäischen Weltraumorganisation (https://www.esa.int/)
(ESA) und mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(https://www.dlr.de/de) (DLR) realisiert. Entwickelt wurde exos gemeinsam mit
AZUR SPACE Solar Power (https://www.azurspace.com/) (einem Unternehmen der 5N
Plus Group), dem führenden europäischen Entwickler von Mehrfachsolarzellen, der
zudem die Tests und die erste Validierung durchgeführt hat.
Das neue Solar Cell Cover Glas wurde so konzipiert, dass es optische Stabilität,
thermische Kompatibilität und hohe Skalierbarkeit für anspruchsvolle
Satellitenanwendungen bietet. In der gemeinsamen Entwicklung bündeln SCHOTT und
