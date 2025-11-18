SCHOTT bringt Hochleistungs-Solar Cell Cover Gläser für Weltraum-Solarzellen auf den Markt (FOTO)

Mainz (ots) -



- SCHOTT® Solar Glass exos bietet eine verbesserte Strahlungsbeständigkeit sowie

optimierte optische Eigenschaften - geeignet für einfachen Siliziumzellen bis

hin zu III-V-Mehrfachsolarzellen für Satelliten.

- Das neue Deckglas von SCHOTT wurde gemeinsam mit der in Heilbronn ansässigen

AZUR SPACE Solar Power GmbH entwickelt und durch eine Fördermaßnahme der

Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützt.

- Entwickelt für den Einsatz sowohl in Weltraummissionen von Raumfahrtagenturen

als auch in Satellitenkonstellationen, überzeugt das vollständig zertifizierte

Solar Cell Cover Glas durch hohe Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.



Pressemeldung online lesen | Bilddownload (https://internal-preview.schott.com/d

e-de/news-and-media/pressemitteilungen/2025/schott-bringt-hochleistungs-solar-ce

ll-cover-glaeser-fuer-weltraum-solarzellen-auf-den-markt)





