    Korrektur bahnt sich an

    Goldman Sachs zieht seine Kaufempfehlung für Fraport von Buy auf Neutral zurück und senkt das Kursziel auf 86,00 Euro, da in der aktuellen Auswertung auf überdurchschnittliche Kursgewinne und Risiken durch steigende Investitionen hingewiesen wird. Die Fraport-Aktie fiel im frühen Handel um über 6,5 Prozent und rutschte unter die 50-Tage-Linie ab. Zwar hat sich der Wert noch immer in der Seitwärtsspanne der letzten Monate seit Anfang August zwischen 70,65 und in der Spitze 81,35 Euro auf, die zu heute gerissene Kurslücke zeugt aber von einem schwachen Chartbild und könnte bei entsprechender Auflösung auf der Unterseite ein Verkaufssignal mit entsprechenden Korrekturrisiken generieren.

    Luftverkehrssteuer belastet

    Eine entsprechende Auflösung auf der Unterseite mit einem Rückfall mindestens unter 68,40 Euro dürfte bei der Fraport-Aktie zunächst einen Test des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 66,85 Euro hervorrufen, darunter sind aber weitere Kursrückgänge auf 64,85 und in der Spitze 60,20 Euro stark anzunehmen und würden sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Dies könnte durch den im letzten Abschnitt vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein erfolgen. Auf der Oberseite bedarf es mindestens einer Auflösung auf der Oberseite und eines Kurssprungs über 81,35 Euro, damit erneut die Widerstandszone aus Sommer 2018 um 83,00 Euro angesteuert werden kann. Im Erfolgsfall könnte sogar eine überschießende Welle auf 87,55 Euro erfolgen und damit ein Long-Investment begünstigen.

    Fraport AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 73,10 // 74,03 // 75,75 // 77,20 // 79,30 // 81,35 Euro
    Unterstützungen: 69,90 // 68,40 // 66,85 // 65,70 // 64,65 // 64,00 Euro

    Fazit:

    Sobald Fraport die letzte Unterstützung bei 68,40 Euro auf der Unterseite auflöst, werden insgesamt Abschläge auf 60,20 Euro erwartet und würden sich diesbezüglich für ein Short-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MM1UQD erfolgen, wodurch eine Renditechance von 75 Prozent generiert werden kann. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,44 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 71,70 Euro nicht unterschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,29 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren dann aber einige Wochen zwingend einplanen.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: MM1UQD Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 84,5097 Euro Basiswert: Fraport AG
    KO-Schwelle: 84,5097 Euro akt. Kurs Basiswert: 71,05 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 2,44 Euro
    Hebel: 5,2 Kurschance: + 75 Prozent
    Börse Frankfurt

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
