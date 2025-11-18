Wien (ots) - Vertrag wurde für weitere 5 Jahre bestätigt



Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien

und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast

wurde für weitere 5 Jahre bestätigt.



Jan Nast kam 2019 von der Sächsischen Staatskapelle Dresden nach Wien und hat

das Orchester seither modernisiert und neu ausgerichtet. Mit der Ernennung von

Petr Popelka zum Chefdirigenten unterstrich er die musikalische Klasse des

Ensembles, das regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Musikverein Wien, bei den

Bregenzer Festspielen und im MusikTheater an der Wien zu hören ist und auf

zahlreichen internationalen Tourneen gastiert. Dank seines über Jahrzehnte

gewachsenen internationalen Netzwerks gelang es ihm, die weltweite

Positionierung des Orchesters weiter auszubauen.





Besonders verankerte Nast die Wiener Symphoniker aber in ihrer Heimatstadt: Mit

Formaten wie dem Prater-Picknick , dem Wiener Advent im Stephansdom, den

Beisl-Konzerten oder den Kammermusik-Reihen im Kunsthistorischen Museum und im

WienMuseum stellte er die Wiener Symphoniker mitten in die Stadt. Außerdem

entwickelte er das neue Frühlingsfestival Primavera da Vienna in Triest und

öffnete das Orchester für Filmmusik und andere Genres, wie etwa K-Pop.



Jan Nast setzte sich im Bewerbungsverfahren, das vom Aufsichtsratspräsidenten

Dr. Alexander Wrabetz und der stellvertretenden Aufsichtsratspräsidentin Magª

Eva Rosenauer-Albustin geleitet wurde, gegen 12 Bewerber:innen aus dem In- und

Ausland durch. Sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert.



"Jan Nast hat gezeigt, dass ein modernes Orchester sowohl vor Ort tief

verwurzelt als auch international höchst erfolgreich sein kann", sagt Wiens

Kulturstadträtin Magª Veronica Kaup-Hasler. "Die Wiener Symphoniker haben ihre

Rolle als 'Orchester der Stadt' unter seiner Intendanz weiter ausgebaut und

verkörpern die emotionale Musik-DNA Wiens. Das Orchester steht für musikalische

Exzellenz und ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglich. Ich freue mich,

dass wir gemeinsam mit Jan Nast neue Ideen für die Zukunft entwickeln können und

dass das Orchester und sein Intendant ihren innovativen Weg auch nach der

Jubiläumssaison weitergehen."



Finanzstadträtin Barbara Novak, MA zur Vertragsverlängerung: "Jan Nast führt die

Wiener Symphoniker mit großer Weitsicht und stärkt sowohl ihre nationale

Verankerung als auch ihre internationale Ausstrahlungskraft. Die Tourneen nach

Japan, Südkorea und China sowie neue Formate wie das Festival in Triest zeigen

eindrucksvoll, wie er den Markenwert des Orchesters weiterentwickelt. Damit

leistet er einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität Wiens und zur

Stärke unserer Visitor Economy."



Aufsichtsratspräsident Dr. Alexander Wrabetz sagt: "Mit Jan Nast konnten die

Wiener Symphoniker ihr Profil weiter schärfen. Es zeigt sich, dass ein Orchester

gleichzeitig höchste Qualität entwickeln und fest auf dem Boden seiner eigenen

Geschichte stehen kann. Es ist ein großer Gewinn für die Wiener Symphoniker,

dass wir den von Intendant Jan Nast eingeschlagenen Weg auch in den kommenden

Jahren konsequent weiterverfolgen können."



Jan Nast selber erklärt: "Es ist ein Privileg, in einer Stadt wie Wien arbeiten

zu dürfen: Hier ist alles Musik, und die Wiener Symphoniker sind das Orchester

der Stadt. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir als Ensemble für alle

Wienerinnen und Wiener da sind und gleichzeitig tragen wir mit Stolz den

musikalischen Geist Wiens hinaus in die Welt. Mich inspirieren die Stadt, die

Musikerinnen und Musiker und sein Chefdirigent Petr Popelka - und ich freue mich

auf die weiteren gemeinsamen Jahre und die Umsetzung vieler neuer Ideen."



