Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker
Wien (ots) - Vertrag wurde für weitere 5 Jahre bestätigt
Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien
und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast
wurde für weitere 5 Jahre bestätigt.
Jan Nast kam 2019 von der Sächsischen Staatskapelle Dresden nach Wien und hat
das Orchester seither modernisiert und neu ausgerichtet. Mit der Ernennung von
Petr Popelka zum Chefdirigenten unterstrich er die musikalische Klasse des
Ensembles, das regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Musikverein Wien, bei den
Bregenzer Festspielen und im MusikTheater an der Wien zu hören ist und auf
zahlreichen internationalen Tourneen gastiert. Dank seines über Jahrzehnte
gewachsenen internationalen Netzwerks gelang es ihm, die weltweite
Positionierung des Orchesters weiter auszubauen.
Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien
und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast
wurde für weitere 5 Jahre bestätigt.
Jan Nast kam 2019 von der Sächsischen Staatskapelle Dresden nach Wien und hat
das Orchester seither modernisiert und neu ausgerichtet. Mit der Ernennung von
Petr Popelka zum Chefdirigenten unterstrich er die musikalische Klasse des
Ensembles, das regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Musikverein Wien, bei den
Bregenzer Festspielen und im MusikTheater an der Wien zu hören ist und auf
zahlreichen internationalen Tourneen gastiert. Dank seines über Jahrzehnte
gewachsenen internationalen Netzwerks gelang es ihm, die weltweite
Positionierung des Orchesters weiter auszubauen.
Besonders verankerte Nast die Wiener Symphoniker aber in ihrer Heimatstadt: Mit
Formaten wie dem Prater-Picknick , dem Wiener Advent im Stephansdom, den
Beisl-Konzerten oder den Kammermusik-Reihen im Kunsthistorischen Museum und im
WienMuseum stellte er die Wiener Symphoniker mitten in die Stadt. Außerdem
entwickelte er das neue Frühlingsfestival Primavera da Vienna in Triest und
öffnete das Orchester für Filmmusik und andere Genres, wie etwa K-Pop.
Jan Nast setzte sich im Bewerbungsverfahren, das vom Aufsichtsratspräsidenten
Dr. Alexander Wrabetz und der stellvertretenden Aufsichtsratspräsidentin Magª
Eva Rosenauer-Albustin geleitet wurde, gegen 12 Bewerber:innen aus dem In- und
Ausland durch. Sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert.
"Jan Nast hat gezeigt, dass ein modernes Orchester sowohl vor Ort tief
verwurzelt als auch international höchst erfolgreich sein kann", sagt Wiens
Kulturstadträtin Magª Veronica Kaup-Hasler. "Die Wiener Symphoniker haben ihre
Rolle als 'Orchester der Stadt' unter seiner Intendanz weiter ausgebaut und
verkörpern die emotionale Musik-DNA Wiens. Das Orchester steht für musikalische
Exzellenz und ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglich. Ich freue mich,
dass wir gemeinsam mit Jan Nast neue Ideen für die Zukunft entwickeln können und
dass das Orchester und sein Intendant ihren innovativen Weg auch nach der
Jubiläumssaison weitergehen."
Finanzstadträtin Barbara Novak, MA zur Vertragsverlängerung: "Jan Nast führt die
Wiener Symphoniker mit großer Weitsicht und stärkt sowohl ihre nationale
Verankerung als auch ihre internationale Ausstrahlungskraft. Die Tourneen nach
Japan, Südkorea und China sowie neue Formate wie das Festival in Triest zeigen
eindrucksvoll, wie er den Markenwert des Orchesters weiterentwickelt. Damit
leistet er einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität Wiens und zur
Stärke unserer Visitor Economy."
Aufsichtsratspräsident Dr. Alexander Wrabetz sagt: "Mit Jan Nast konnten die
Wiener Symphoniker ihr Profil weiter schärfen. Es zeigt sich, dass ein Orchester
gleichzeitig höchste Qualität entwickeln und fest auf dem Boden seiner eigenen
Geschichte stehen kann. Es ist ein großer Gewinn für die Wiener Symphoniker,
dass wir den von Intendant Jan Nast eingeschlagenen Weg auch in den kommenden
Jahren konsequent weiterverfolgen können."
Jan Nast selber erklärt: "Es ist ein Privileg, in einer Stadt wie Wien arbeiten
zu dürfen: Hier ist alles Musik, und die Wiener Symphoniker sind das Orchester
der Stadt. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir als Ensemble für alle
Wienerinnen und Wiener da sind und gleichzeitig tragen wir mit Stolz den
musikalischen Geist Wiens hinaus in die Welt. Mich inspirieren die Stadt, die
Musikerinnen und Musiker und sein Chefdirigent Petr Popelka - und ich freue mich
auf die weiteren gemeinsamen Jahre und die Umsetzung vieler neuer Ideen."
Pressekontakt:
Wiener Symphoniker
Julia Brüggemann
Telefon: +4366488426319
E-Mail: mailto:j.brueggemann@wienersymphoniker.at
Website: https://www.wienersymphoniker.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154222/6160666
OTS: Wiener Symphoniker
Formaten wie dem Prater-Picknick , dem Wiener Advent im Stephansdom, den
Beisl-Konzerten oder den Kammermusik-Reihen im Kunsthistorischen Museum und im
WienMuseum stellte er die Wiener Symphoniker mitten in die Stadt. Außerdem
entwickelte er das neue Frühlingsfestival Primavera da Vienna in Triest und
öffnete das Orchester für Filmmusik und andere Genres, wie etwa K-Pop.
Jan Nast setzte sich im Bewerbungsverfahren, das vom Aufsichtsratspräsidenten
Dr. Alexander Wrabetz und der stellvertretenden Aufsichtsratspräsidentin Magª
Eva Rosenauer-Albustin geleitet wurde, gegen 12 Bewerber:innen aus dem In- und
Ausland durch. Sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert.
"Jan Nast hat gezeigt, dass ein modernes Orchester sowohl vor Ort tief
verwurzelt als auch international höchst erfolgreich sein kann", sagt Wiens
Kulturstadträtin Magª Veronica Kaup-Hasler. "Die Wiener Symphoniker haben ihre
Rolle als 'Orchester der Stadt' unter seiner Intendanz weiter ausgebaut und
verkörpern die emotionale Musik-DNA Wiens. Das Orchester steht für musikalische
Exzellenz und ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglich. Ich freue mich,
dass wir gemeinsam mit Jan Nast neue Ideen für die Zukunft entwickeln können und
dass das Orchester und sein Intendant ihren innovativen Weg auch nach der
Jubiläumssaison weitergehen."
Finanzstadträtin Barbara Novak, MA zur Vertragsverlängerung: "Jan Nast führt die
Wiener Symphoniker mit großer Weitsicht und stärkt sowohl ihre nationale
Verankerung als auch ihre internationale Ausstrahlungskraft. Die Tourneen nach
Japan, Südkorea und China sowie neue Formate wie das Festival in Triest zeigen
eindrucksvoll, wie er den Markenwert des Orchesters weiterentwickelt. Damit
leistet er einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität Wiens und zur
Stärke unserer Visitor Economy."
Aufsichtsratspräsident Dr. Alexander Wrabetz sagt: "Mit Jan Nast konnten die
Wiener Symphoniker ihr Profil weiter schärfen. Es zeigt sich, dass ein Orchester
gleichzeitig höchste Qualität entwickeln und fest auf dem Boden seiner eigenen
Geschichte stehen kann. Es ist ein großer Gewinn für die Wiener Symphoniker,
dass wir den von Intendant Jan Nast eingeschlagenen Weg auch in den kommenden
Jahren konsequent weiterverfolgen können."
Jan Nast selber erklärt: "Es ist ein Privileg, in einer Stadt wie Wien arbeiten
zu dürfen: Hier ist alles Musik, und die Wiener Symphoniker sind das Orchester
der Stadt. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir als Ensemble für alle
Wienerinnen und Wiener da sind und gleichzeitig tragen wir mit Stolz den
musikalischen Geist Wiens hinaus in die Welt. Mich inspirieren die Stadt, die
Musikerinnen und Musiker und sein Chefdirigent Petr Popelka - und ich freue mich
auf die weiteren gemeinsamen Jahre und die Umsetzung vieler neuer Ideen."
Pressekontakt:
Wiener Symphoniker
Julia Brüggemann
Telefon: +4366488426319
E-Mail: mailto:j.brueggemann@wienersymphoniker.at
Website: https://www.wienersymphoniker.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154222/6160666
OTS: Wiener Symphoniker
Autor folgen