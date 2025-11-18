    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker

    Wien (ots) - Vertrag wurde für weitere 5 Jahre bestätigt

    Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien
    und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast
    wurde für weitere 5 Jahre bestätigt.

    Jan Nast kam 2019 von der Sächsischen Staatskapelle Dresden nach Wien und hat
    das Orchester seither modernisiert und neu ausgerichtet. Mit der Ernennung von
    Petr Popelka zum Chefdirigenten unterstrich er die musikalische Klasse des
    Ensembles, das regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Musikverein Wien, bei den
    Bregenzer Festspielen und im MusikTheater an der Wien zu hören ist und auf
    zahlreichen internationalen Tourneen gastiert. Dank seines über Jahrzehnte
    gewachsenen internationalen Netzwerks gelang es ihm, die weltweite
    Positionierung des Orchesters weiter auszubauen.

    Besonders verankerte Nast die Wiener Symphoniker aber in ihrer Heimatstadt: Mit
    Formaten wie dem Prater-Picknick , dem Wiener Advent im Stephansdom, den
    Beisl-Konzerten oder den Kammermusik-Reihen im Kunsthistorischen Museum und im
    WienMuseum stellte er die Wiener Symphoniker mitten in die Stadt. Außerdem
    entwickelte er das neue Frühlingsfestival Primavera da Vienna in Triest und
    öffnete das Orchester für Filmmusik und andere Genres, wie etwa K-Pop.

    Jan Nast setzte sich im Bewerbungsverfahren, das vom Aufsichtsratspräsidenten
    Dr. Alexander Wrabetz und der stellvertretenden Aufsichtsratspräsidentin Magª
    Eva Rosenauer-Albustin geleitet wurde, gegen 12 Bewerber:innen aus dem In- und
    Ausland durch. Sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert.

    "Jan Nast hat gezeigt, dass ein modernes Orchester sowohl vor Ort tief
    verwurzelt als auch international höchst erfolgreich sein kann", sagt Wiens
    Kulturstadträtin Magª Veronica Kaup-Hasler. "Die Wiener Symphoniker haben ihre
    Rolle als 'Orchester der Stadt' unter seiner Intendanz weiter ausgebaut und
    verkörpern die emotionale Musik-DNA Wiens. Das Orchester steht für musikalische
    Exzellenz und ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglich. Ich freue mich,
    dass wir gemeinsam mit Jan Nast neue Ideen für die Zukunft entwickeln können und
    dass das Orchester und sein Intendant ihren innovativen Weg auch nach der
    Jubiläumssaison weitergehen."

    Finanzstadträtin Barbara Novak, MA zur Vertragsverlängerung: "Jan Nast führt die
    Wiener Symphoniker mit großer Weitsicht und stärkt sowohl ihre nationale
    Verankerung als auch ihre internationale Ausstrahlungskraft. Die Tourneen nach
    Japan, Südkorea und China sowie neue Formate wie das Festival in Triest zeigen
    eindrucksvoll, wie er den Markenwert des Orchesters weiterentwickelt. Damit
    leistet er einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität Wiens und zur
    Stärke unserer Visitor Economy."

    Aufsichtsratspräsident Dr. Alexander Wrabetz sagt: "Mit Jan Nast konnten die
    Wiener Symphoniker ihr Profil weiter schärfen. Es zeigt sich, dass ein Orchester
    gleichzeitig höchste Qualität entwickeln und fest auf dem Boden seiner eigenen
    Geschichte stehen kann. Es ist ein großer Gewinn für die Wiener Symphoniker,
    dass wir den von Intendant Jan Nast eingeschlagenen Weg auch in den kommenden
    Jahren konsequent weiterverfolgen können."

    Jan Nast selber erklärt: "Es ist ein Privileg, in einer Stadt wie Wien arbeiten
    zu dürfen: Hier ist alles Musik, und die Wiener Symphoniker sind das Orchester
    der Stadt. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir als Ensemble für alle
    Wienerinnen und Wiener da sind und gleichzeitig tragen wir mit Stolz den
    musikalischen Geist Wiens hinaus in die Welt. Mich inspirieren die Stadt, die
    Musikerinnen und Musiker und sein Chefdirigent Petr Popelka - und ich freue mich
    auf die weiteren gemeinsamen Jahre und die Umsetzung vieler neuer Ideen."

    Pressekontakt:

    Wiener Symphoniker
    Julia Brüggemann
    Telefon: +4366488426319
    E-Mail: mailto:j.brueggemann@wienersymphoniker.at
    Website: https://www.wienersymphoniker.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154222/6160666
    OTS: Wiener Symphoniker




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker Vertrag wurde für weitere 5 Jahre bestätigt Jan Nast bleibt Intendant der Wiener Symphoniker. Das Orchester der Stadt Wien und sein Intendant werden gemeinsam in die Zukunft gehen, der Vertrag von Nast wurde für weitere 5 Jahre bestätigt. Jan Nast …