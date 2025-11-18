Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 41,36 auf Tradegate (18. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -5,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,36 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +19,08 %/+45,27 % bedeutet.