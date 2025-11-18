    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trotz starkem Plus bleibt Abstand zum Bedarf groß

    Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für
    die Baugenehmigungen im September 2025 kommentiert Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):

    "Für den September 2025 meldeten die Behörden 24.383 genehmigte Wohnungen. Das
    ist ein Anstieg um fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dieses kräftige
    Plus ist maßgeblich auf den Einbruch im September 2024 zurückzuführen, als nur
    15.263 Wohnungen genehmigt wurden. Maßgeblich für den Zuwachs im September ist
    zudem der Anstieg bei den Genehmigungen im Mehrfamilienhausbau. Gut 14.000
    genehmigte Wohnungen bedeuten hier eine Verdopplung zum Vorjahresmonat aber auch
    ein erkennbar höheres Niveau gegenüber den Vormonaten. In den letzten drei
    Monaten waren hier für 10.000 bis 12.000 Wohneinheiten Genehmigungen
    eingegangen. Gut 5.200 genehmigte Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern
    bedeuten gegenüber dem Vorjahreswert eine Steigerung um ca. 30 Prozent. Das
    Niveau hält damit das der Vormonate. Schließlich legten im September 2025 auch
    die Genehmigungen bei Wohnheimen gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 1.000
    Wohnungen zu, was einer Verdreifachung entspricht. Dies geht auch deutlich über
    das Niveau der Vormonate hinaus, das bei genehmigten 300 bis 600 Wohnungen lag.
    Hier, wie auch bei den Mehrfamilienhäusern bleibt die Entwicklung in den
    kommenden Monaten abzuwarten.

    Bis zum September wurden in diesem Jahr bisher 175.551 Wohnungen genehmigt, fast
    18.400 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Stabilisierung des
    Genehmigungsverlangens setzt sich damit fort. Allerdings auf einem Niveau, das
    weiterhin deutlich unter dem liegt, was wir brauchen. Der Abstand zum Soll
    bleibt groß. Zum Vergleich: 2021 lagen wir zu diesem Zeitpunkt bei 282.000
    genehmigten Wohnungen. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr
    gerade einmal 225.000 Wohnungen fertiggestellt werden.

    Es ist positiv, dass die Bundesregierung mit der angekündigten EH 55-Förderung
    ab 2026 ein Signal setzt. Entscheidend wird sein, dass dieses Programm
    verstetigt und über mehrere Jahre angelegt wird. Nur so können die Menschen in
    Ruhe planen, ohne dass ein Windhundrennen um knappe Mittel einsetzt. Bauwillige
    brauchen die Gewissheit, dass es eine Förderung auch in den Folgejahren gibt.
    Der Wohnungsbaumarkt ist auf verlässlichen Investitionsimpulse angewiesen, damit
    aus der Stabilisierung eine echte Trendwende wird."

