Trotz starkem Plus bleibt Abstand zum Bedarf groß

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen fürdie Baugenehmigungen im September 2025 kommentiert Felix Pakleppa,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):"Für den September 2025 meldeten die Behörden 24.383 genehmigte Wohnungen. Dasist ein Anstieg um fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dieses kräftigePlus ist maßgeblich auf den Einbruch im September 2024 zurückzuführen, als nur15.263 Wohnungen genehmigt wurden. Maßgeblich für den Zuwachs im September istzudem der Anstieg bei den Genehmigungen im Mehrfamilienhausbau. Gut 14.000genehmigte Wohnungen bedeuten hier eine Verdopplung zum Vorjahresmonat aber auchein erkennbar höheres Niveau gegenüber den Vormonaten. In den letzten dreiMonaten waren hier für 10.000 bis 12.000 Wohneinheiten Genehmigungeneingegangen. Gut 5.200 genehmigte Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusernbedeuten gegenüber dem Vorjahreswert eine Steigerung um ca. 30 Prozent. DasNiveau hält damit das der Vormonate. Schließlich legten im September 2025 auchdie Genehmigungen bei Wohnheimen gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 1.000Wohnungen zu, was einer Verdreifachung entspricht. Dies geht auch deutlich überdas Niveau der Vormonate hinaus, das bei genehmigten 300 bis 600 Wohnungen lag.Hier, wie auch bei den Mehrfamilienhäusern bleibt die Entwicklung in denkommenden Monaten abzuwarten.Bis zum September wurden in diesem Jahr bisher 175.551 Wohnungen genehmigt, fast18.400 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Stabilisierung desGenehmigungsverlangens setzt sich damit fort. Allerdings auf einem Niveau, dasweiterhin deutlich unter dem liegt, was wir brauchen. Der Abstand zum Sollbleibt groß. Zum Vergleich: 2021 lagen wir zu diesem Zeitpunkt bei 282.000genehmigten Wohnungen. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass in diesem Jahrgerade einmal 225.000 Wohnungen fertiggestellt werden.Es ist positiv, dass die Bundesregierung mit der angekündigten EH 55-Förderungab 2026 ein Signal setzt. Entscheidend wird sein, dass dieses Programmverstetigt und über mehrere Jahre angelegt wird. Nur so können die Menschen inRuhe planen, ohne dass ein Windhundrennen um knappe Mittel einsetzt. Bauwilligebrauchen die Gewissheit, dass es eine Förderung auch in den Folgejahren gibt.Der Wohnungsbaumarkt ist auf verlässlichen Investitionsimpulse angewiesen, damitaus der Stabilisierung eine echte Trendwende wird."