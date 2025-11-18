Überschussbeteiligung steigt zum vierten Mal in Folge / INTER erhöht laufende Verzinsung für das Jahr 2026 auf 3,40 Prozent

Mannheim (ots) - Die Kunden der INTER Lebensversicherung AG profitieren auch in

diesem Jahr vom guten Kapitalanlageergebnis: Mit einer Erhöhung der laufenden

Verzinsung um 0,15 Prozent-Punkte unterstreicht die INTER Leben einmal mehr ihre

Finanzstärke. Es ist bereits der vierte Anstieg in Serie.



Mit der Erhöhung der laufenden Verzinsung für Neu- und Bestandskunden bleibt die

INTER Leben im kommenden Jahr sehr gut aufgestellt. Nach einer Steigerung von

0,25 Prozent-Punkten auf 3,25 Prozent im vergangenen Jahr hebt das Unternehmen

nun um 15 Basis-Punkte auf 3,40 Prozent an. "Mit 3,40% laufender Verzinsung

setzen wir erneut ein Zeichen", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda.

"Unsere marktüberdurchschnittliche Verzinsung unterstreicht die Stärke der INTER

Leben als attraktiver Partner für Kunden in Sachen Altersvorsorge."





Im Neugeschäft liegt die angegebene laufende Gesamtverzinsung etwa bei INTER

MeinLeben Klassik damit durchschnittlich bei 3,84 Prozent, denn durch die

Schlussüberschussbeteiligung sowie weitere, laufende Überschussbeteiligungen

kommen nochmal 0,44 Prozent-Punkte hinzu. Von der Erhöhung profitieren auch

Bestandskunden, denn alle Verträge mit einem Rechnungszins bis zu 3,25 Prozent

erhalten Zinsüberschüsse.



Über die INTER



Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe

seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das

mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng

verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden

mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller

Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch

das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle.

Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am

Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.



Pressekontakt:



INTER Versicherungsgruppe

Unternehmenskommunikation

André Dinzler

(0621) 427-1334

mailto:presse@inter.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/6160677

OTS: INTER Versicherungsgruppe







