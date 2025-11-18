INTER Lebensversicherung AG
Überschussbeteiligung steigt zum vierten Mal in Folge / INTER erhöht laufende Verzinsung für das Jahr 2026 auf 3,40 Prozent
Mannheim (ots) - Die Kunden der INTER Lebensversicherung AG profitieren auch in
diesem Jahr vom guten Kapitalanlageergebnis: Mit einer Erhöhung der laufenden
Verzinsung um 0,15 Prozent-Punkte unterstreicht die INTER Leben einmal mehr ihre
Finanzstärke. Es ist bereits der vierte Anstieg in Serie.
Mit der Erhöhung der laufenden Verzinsung für Neu- und Bestandskunden bleibt die
INTER Leben im kommenden Jahr sehr gut aufgestellt. Nach einer Steigerung von
0,25 Prozent-Punkten auf 3,25 Prozent im vergangenen Jahr hebt das Unternehmen
nun um 15 Basis-Punkte auf 3,40 Prozent an. "Mit 3,40% laufender Verzinsung
setzen wir erneut ein Zeichen", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda.
"Unsere marktüberdurchschnittliche Verzinsung unterstreicht die Stärke der INTER
Leben als attraktiver Partner für Kunden in Sachen Altersvorsorge."
Im Neugeschäft liegt die angegebene laufende Gesamtverzinsung etwa bei INTER
MeinLeben Klassik damit durchschnittlich bei 3,84 Prozent, denn durch die
Schlussüberschussbeteiligung sowie weitere, laufende Überschussbeteiligungen
kommen nochmal 0,44 Prozent-Punkte hinzu. Von der Erhöhung profitieren auch
Bestandskunden, denn alle Verträge mit einem Rechnungszins bis zu 3,25 Prozent
erhalten Zinsüberschüsse.
Über die INTER
Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe
seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das
mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng
verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden
mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller
Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch
das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle.
Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am
Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.
