2026 wird gigantisch, wenn die Märkte DIESES Risiko überleben

Analystin Birgit Henseler hält die aktuellen Bewertungsniveaus trotz ihres Anstiegs für vertretbar. Sie sieht die Zuversicht im Markt vor allem durch das Thema Künstliche Intelligenz getragen. Sie betont, dass "die Investitionen überwiegend aus Eigenmitteln finanziert werden und in langlebige Vermögenswerte wie Rechenzentren und Chipfabriken fließen". Der KI-Boom zeige deshalb keine klassischen Merkmale einer Spekulationsblase. Gleichzeitig habe sich die Marktbreite erweitert, da Halbleiter, Automatisierung, Energie und spezialisierte Softwareunternehmen an Momentum gewinnen.

Die DZ Bank verweist auf zweistellige Gewinnerwartungen in den großen Blue-Chip-Indizes, robuste fundamentale Vorgaben und eine zunehmend expansive Fiskalpolitik, die Deutschland und Europa sichtbar stütze. Höhere Verteidigungsausgaben und umfangreiche Infrastrukturprogramme seien laut DZ Bank keine temporären Maßnahmen, sondern Ausdruck einer strukturellen Neuausrichtung der Finanzpolitik.

Der Rückblick auf 2025 fällt zwiespältig aus

Im Jahresverlauf drifteten die Regionen allmählich auseinander. Während Europa in eine Seitwärtsphase einschwenkte, setzte der S&P 500 seinen Aufstieg fort. Große Technologieunternehmen profitierten von massiven Investitionen in Rechenzentren und neuen KI-Infrastrukturverträgen zwischen Nvidia, Oracle und großen Plattformbetreibern. Der US-amerikanische Markt preiste zudem ab Spätsommer eine mögliche Lockerung der Fed-Geldpolitik ein.

Gleichzeitig stiegen die Bewertungen deutlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX liegt bei etwa 17, das des S&P 500 bei rund 25. Beide Werte bewegen sich klar über ihren historischen Durchschnitten. Auch andere Bewertungskennzahlen wie Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Risikoprämien liegen seit Ende 2024 durchweg über dem langfristigen Mittel.

Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die Frage, ob der KI-Boom eine Blase bildet oder ein nachhaltiger Investitionszyklus entsteht. Führende US-Technologiekonzerne wollen ihre jährlichen Investitionen laut DZ Bank bis 2026 auf mehr als 400 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das Kapital fließt größtenteils in physische Infrastruktur und entfaltet inzwischen makroökonomische Wirkung.

Während die USA ein hohes Innovationstempo vorlegen, bleiben Europa und die Eurozone zurück. Gründe sind begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten, regulatorische Unsicherheiten und eine fragmentierte Datenlandschaft.

Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology zeigt, dass bisher nur etwa fünf Prozent der Unternehmen messbare finanzielle Effekte aus generativer KI erzielen. Henseler verweist darauf, dass der großflächige Produktivitätsschub noch aussteht, weil standardisierte Datenprozesse, klare Zuständigkeiten und betrieblich erprobte Anwendungen fehlen.

Für 2026 erwartet die DZ Bank dennoch ein freundliches Umfeld. Der geldpolitische Druck im Westen lässt nach, die Federal Reserve beendet ihren Bilanzabbau und bewegt den Leitzins in Richtung Neutralzone. In der Eurozone dürfte die Geldpolitik weitgehend stabil bleiben.

Deutschland und Europa erhalten zusätzliche Impulse durch mehrjährige Verteidigungsprogramme und ein 500 Milliarden Euro schweres Infrastrukturpaket. Die DZ Bank prognostiziert für die Eurozone und Deutschland jeweils ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. Die US-Wirtschaft soll durch das OBBA-Programm um 2,3 Prozent wachsen.

Die Handelspolitik beruhigt sich ebenfalls

Neue Vereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union senken das Risiko unvorhersehbarer Zölle, auch wenn sektorale Konflikte bleiben. Diese Entwicklung erleichtert Planung, Lieferketten und Investitionsentscheidungen.

Die Gewinne der großen Indizes sollen 2026 zweistellig steigen. In den USA treiben große Tech-Konzerne und KI-nahe Sektoren die Dynamik. In Europa profitieren Finanzwerte, Energieversorger und Rüstungsunternehmen von strukturellen Investitionsprogrammen. Für den DAX erwartet die DZ Bank zur Jahresmitte 26.500 Punkte und zum Jahresende 27.500 Punkte. Der Euro Stoxx 50 soll Ende 2026 bei 6.200 Punkten liegen, der S&P 500 bei 8.000 Punkten.

Henseler warnt jedoch, dass der Weg dorthin unruhig bleiben wird. Hohe Bewertungen führen dazu, dass negative Gewinnrevisionen deutlich stärker durchschlagen als positive Überraschungen. Politische Risiken wie die US-Midterms, mögliche neue Zölle oder Verzögerungen bei staatlichen Investitionsprogrammen könnten die Märkte belasten. Auch eine weitere Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar könnte exportorientierte Unternehmen treffen. Ihr Fazit fällt dennoch konstruktiv aus:

"2026 wird ein Jahr der Bestätigung."

Die großen Indizes müssten ihre hohen Bewertungen mit realen Gewinnen hinterlegen. Ein verlässliches geld- und fiskalpolitisches Umfeld sowie die anhaltende KI-Fantasie könnten dieses Fundament liefern. Die DZ Bank sieht den S&P 500 daher leicht im Vorteil gegenüber dem DAX, wobei der deutsche Leitindex aus Sicht der Analystin "etwas positiver einzuschätzen ist als der weniger zyklische Euro Stoxx 50".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



