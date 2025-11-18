    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    China und Deutschland - 11. China Day in Frankfurt setzt Zeichen für Zusammenarbeit (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Unter dem Motto "Building Bridges and Opportunities
    for Growth" fand heute im traditionsreichen Steigenberger Icon Frankfurter Hof
    der 11. China Day im Rahmen der 28. Euro Finance Week statt. Die Veranstaltung
    hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Plattformen für den
    wirtschafts- und finanzpolitischen Dialog zwischen China und Deutschland
    entwickelt.

    Organisiert von der dfv Euro Finance Group, brachte der China Day führende
    Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft beider Länder
    zusammen. Zu den Themen der diesjährigen Konferenz gehörten grüne Technologien
    und E-Mobilität ("Charged Futures"), Künstliche Intelligenz in der Arzneimittel-
    und Materialentwicklung, die Rolle des Renminbi (RMB) im internationalen
    Finanzsystem sowie die Stärkung der Finanzzentren Frankfurt und Shanghai.

    Rede von Generalkonsul Huang Yiyang: Stabilität, Offenheit und Vertrauen als
    Fundament

    In seiner Ansprache betonte Huang Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China
    in Frankfurt, die zentrale Bedeutung von Stabilität, Verlässlichkeit und
    gegenseitigem Vertrauen für die künftigen deutsch-chinesischen Beziehungen. "In
    einer Zeit globaler Unsicherheiten kommt es darauf an, Chancen in Krisen zu
    erkennen und Herausforderungen mit Mut und Weisheit zu begegnen", sagte Huang.

    Er hob hervor, dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland trotz
    internationaler Spannungen auf einem soliden Fundament stünden. Zahlreiche
    Besuche deutscher und chinesischer Delegationen - von Baden-Württemberg über
    Rheinland-Pfalz bis zu den chinesischen Provinzen Hunan, Jiangxi und Fujian -
    zeigten die ungebrochene Dynamik der bilateralen Zusammenarbeit. Besonders
    würdigte er die Rolle lokaler Regierungen und Wirtschaftsvertreter als
    Brückenbauer zwischen beiden Ländern.

    Schwerpunkte: Professionelle Kooperation und langfristige Strategien

    Huang lobte die "deutsche Gründlichkeit" als Erfolgsfaktor, der auch in der
    Finanzkooperation sichtbar sei. Der Austausch zwischen der Deutschen Bundesbank
    und der People's Bank of China, vertreten durch Frau Dr. Mauderer und Direktor
    Jin Penghui, sei ein Beispiel für professionellen Dialog und nachhaltige
    Zusammenarbeit.

    So betonte auch Frau Dr. Sabine Mauderer, Vizepräsidentin der Deutschen
    Bundesbank, in ihrem Beitrag die Bedeutung des offenen Dialogs für die
    gemeinsame Zukunft der beiden Länder. "Wir leben in einer Zeit tiefgreifender
    globaler Herausforderungen. Die geopolitischen Verschiebungen, der Klimawandel
    und der demografische Wandel betreffen uns alle - und kein Land kann diese
    Aufgaben allein bewältigen. Gerade deshalb brauchen wir offenen, konstruktiven
    Dialog und faire, regelbasierte Rahmenbedingungen für Handel und Innovation.
    China und Deutschland können hier gemeinsam viel erreichen - ob beim Aufbau
    resilienter Lieferketten, beim Klimaschutz oder bei der Gestaltung
    zukunftsfähiger Finanzmärkte", sagte Mauderer.

    Auch Vertreter des Beijing Financial Street Forums und der Shanghai Unidt
    Technology Company nahmen an der Konferenz teil - ein Zeichen für Chinas
    Offenheit und die wachsende Bedeutung von Finanz- und Technologiethemen im
    bilateralen Kontext.

    Huang stellte zudem die Leitprinzipien der jüngsten Fünfjahresplanung der
    Volksrepublik China vor:

    - Innovation - technologische Selbstständigkeit und Förderung neuer Industrien
    wie KI, neue Materialien, Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie und grüne
    Energie.
    - Offenheit - Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit und Stärkung
    multilateraler Handelsstrukturen.
    - Nachhaltigkeit - Umsetzung der Ziele für Klimaneutralität und ökologische
    Entwicklung.

    Diese Schwerpunkte, so Huang, eröffneten auch für deutsche Unternehmen neue
    Chancen zur Partnerschaft und Investition.

    Brücken für eine gemeinsame Zukunft

    Zum Abschluss seiner Rede rief der Generalkonsul zu gemeinsamer Offenheit und
    Kooperation auf: "China ist bereit, Hand in Hand mit Deutschland zu arbeiten -
    für mehr gegenseitigen Nutzen und eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft."

    Der China Day unterstreicht die wachsende Rolle Frankfurts als europäisches
    Finanzzentrum mit globaler Reichweite und seine besondere Verbindung zu
    Shanghai. Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog zwischen beiden Ländern zu
    vertiefen, Verständnis zu fördern und gemeinsame wirtschaftliche Perspektiven zu
    entwickeln.

