China und Deutschland - 11. China Day in Frankfurt setzt Zeichen für Zusammenarbeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Unter dem Motto "Building Bridges and Opportunities

for Growth" fand heute im traditionsreichen Steigenberger Icon Frankfurter Hof

der 11. China Day im Rahmen der 28. Euro Finance Week statt. Die Veranstaltung

hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Plattformen für den

wirtschafts- und finanzpolitischen Dialog zwischen China und Deutschland

entwickelt.



Organisiert von der dfv Euro Finance Group, brachte der China Day führende

Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft beider Länder

zusammen. Zu den Themen der diesjährigen Konferenz gehörten grüne Technologien

und E-Mobilität ("Charged Futures"), Künstliche Intelligenz in der Arzneimittel-

und Materialentwicklung, die Rolle des Renminbi (RMB) im internationalen

Finanzsystem sowie die Stärkung der Finanzzentren Frankfurt und Shanghai.





Rede von Generalkonsul Huang Yiyang: Stabilität, Offenheit und Vertrauen als

Fundament



In seiner Ansprache betonte Huang Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China

in Frankfurt, die zentrale Bedeutung von Stabilität, Verlässlichkeit und

gegenseitigem Vertrauen für die künftigen deutsch-chinesischen Beziehungen. "In

einer Zeit globaler Unsicherheiten kommt es darauf an, Chancen in Krisen zu

erkennen und Herausforderungen mit Mut und Weisheit zu begegnen", sagte Huang.



Er hob hervor, dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland trotz

internationaler Spannungen auf einem soliden Fundament stünden. Zahlreiche

Besuche deutscher und chinesischer Delegationen - von Baden-Württemberg über

Rheinland-Pfalz bis zu den chinesischen Provinzen Hunan, Jiangxi und Fujian -

zeigten die ungebrochene Dynamik der bilateralen Zusammenarbeit. Besonders

würdigte er die Rolle lokaler Regierungen und Wirtschaftsvertreter als

Brückenbauer zwischen beiden Ländern.



Schwerpunkte: Professionelle Kooperation und langfristige Strategien



Huang lobte die "deutsche Gründlichkeit" als Erfolgsfaktor, der auch in der

Finanzkooperation sichtbar sei. Der Austausch zwischen der Deutschen Bundesbank

und der People's Bank of China, vertreten durch Frau Dr. Mauderer und Direktor

Jin Penghui, sei ein Beispiel für professionellen Dialog und nachhaltige

Zusammenarbeit.



So betonte auch Frau Dr. Sabine Mauderer, Vizepräsidentin der Deutschen

Bundesbank, in ihrem Beitrag die Bedeutung des offenen Dialogs für die

gemeinsame Zukunft der beiden Länder. "Wir leben in einer Zeit tiefgreifender

globaler Herausforderungen. Die geopolitischen Verschiebungen, der Klimawandel

und der demografische Wandel betreffen uns alle - und kein Land kann diese

Aufgaben allein bewältigen. Gerade deshalb brauchen wir offenen, konstruktiven

Dialog und faire, regelbasierte Rahmenbedingungen für Handel und Innovation.

China und Deutschland können hier gemeinsam viel erreichen - ob beim Aufbau

resilienter Lieferketten, beim Klimaschutz oder bei der Gestaltung

zukunftsfähiger Finanzmärkte", sagte Mauderer.



Auch Vertreter des Beijing Financial Street Forums und der Shanghai Unidt

Technology Company nahmen an der Konferenz teil - ein Zeichen für Chinas

Offenheit und die wachsende Bedeutung von Finanz- und Technologiethemen im

bilateralen Kontext.



Huang stellte zudem die Leitprinzipien der jüngsten Fünfjahresplanung der

Volksrepublik China vor:



- Innovation - technologische Selbstständigkeit und Förderung neuer Industrien

wie KI, neue Materialien, Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie und grüne

Energie.

- Offenheit - Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit und Stärkung

multilateraler Handelsstrukturen.

- Nachhaltigkeit - Umsetzung der Ziele für Klimaneutralität und ökologische

Entwicklung.



Diese Schwerpunkte, so Huang, eröffneten auch für deutsche Unternehmen neue

Chancen zur Partnerschaft und Investition.



Brücken für eine gemeinsame Zukunft



Zum Abschluss seiner Rede rief der Generalkonsul zu gemeinsamer Offenheit und

Kooperation auf: "China ist bereit, Hand in Hand mit Deutschland zu arbeiten -

für mehr gegenseitigen Nutzen und eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft."



Der China Day unterstreicht die wachsende Rolle Frankfurts als europäisches

Finanzzentrum mit globaler Reichweite und seine besondere Verbindung zu

Shanghai. Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog zwischen beiden Ländern zu

vertiefen, Verständnis zu fördern und gemeinsame wirtschaftliche Perspektiven zu

entwickeln.



