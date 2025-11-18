Virto Commerce wird im Gartner Magic Quadrant für digitalen Handel 2025 als Nischenanbieter eingestuft

Virto Commerce wird unserer Meinung nach weiterhin für seine modulare Architektur anerkannt, die Flexibilität sowohl auf Plattform- als auch auf Bereitstellungsebene vereint. Die Commerce Innovation Platform gibt Unternehmen die Kontrolle über die Entwicklung, Bereitstellung, Anpassung und Skalierung jedes Teils ihrer Lösung.

VILNIUS, Litauen, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Virto Commerce, ein führender Anbieter von kompatiblen digitalen Handelslösungen, wurde im Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2025 als Nischenanbieter anerkannt.

„Unsere Vision war es immer, die letzte E-Commerce-Plattform zu schaffen, die unsere Kunden jemals brauchen werden", sagt Alexander Siniouguine, Gründer und Geschäftsführer von Virto Commerce. Wir sind der Ansicht, dass Technologie Unternehmen in die Lage versetzen sollte, sich frei zu entwickeln, ohne in vorgefertigte Lösungen gezwängt zu werden, die ihnen vorschreiben, wie sie arbeiten oder wachsen sollen. Das bedeutet Kombinierbarkeit für uns und wir sind stolz darauf, dass wir im diesjährigen Magic Quadrant erneut gewürdigt wurden."

Die Commerce Innovation Platform von Virto bietet einen cloud-agnostischen, modularen Ansatz, mit dem Kunden ihren Handel in der Virto Cloud, jeder anderen Cloud oder vor Ort betreiben können. Die Plattform umfasst mehr als 80 sofort einsatzbereite Funktionen, produktionsreife KI und Anwendungsfälle für generative KI: absichtsbasierte Suche, intelligente Dokumentenverarbeitung und KI-gestützte Assistenten für die Verwaltungsentwicklung.

Diese Innovationen haben Virto Commerce das Vertrauen von globalen Unternehmen wie HEINEKEN, Bosch und Cadillac eingebracht.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2025 ist auf dem Knowledge Hub von Virto erhältlich.

Informationen zu Virto Commerce

Virto Commerce ist ein weltweit führender Anbieter von B2B-E-Commerce- und Marktplatzlösungen. Wir bieten unternehmenstaugliche, vollständig kompatible Handelslösungen, darunter Virto Marketplace und Virto Portal.

