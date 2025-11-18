JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 33,47EUR auf Tradegate (18. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
