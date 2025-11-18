ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro
- JPMorgan belässt Fraport auf "Neutral" mit 77 Euro.
- Bewertungsmodell nach Quartalszahlen angepasst.
- Operative Ergebnisschätzung steigt minimal an.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,46 % und einem Kurs von 71,00 auf Tradegate (18. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,56 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -15,37 %/+31,17 % bedeutet.
