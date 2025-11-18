Europas Bausektor sieht Licht am Ende des Tunnels

In der Baubranche hat sich die Stimmung im Jahresverlauf spürbar aufgehellt, was u.a. auf das von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen in Höhe von 500 Mrd. Euro zurückzuführen sein dürfte.

Bauwirtschaft: Perspektiven hellen sich auf

Laut Prognosen von EUROCONSTRUCT – einem wichtigen Anbieter von Bau- und Wirtschaftsdaten in Europa – zeichnet sich für die europäische Bauwirtschaft ab 2025 ein vorsichtiger Turnaround ab, wenngleich einige Risiken weiter präsent bleiben. Nach einem markanten Rückgang der Bautätigkeit im Jahr 2024 rechnet das Netzwerk für das Jahr 2025 in den 19 europäischen Länder mit einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent und in den Jahren 2026–2027 mit einem jährlichen Zuwachs von 2,0 Prozent, während das geschätzte BIP-Wachstum bei 0,5 Prozentpunkten (2026) bzw. 0,8 Prozentpunkten (2027) liegen soll. Der erwartete Bauboom wird vor allem durch eine Erholung im Wohnungsneubau und durch Infrastrukturinvestitionen gestützt.

Die Erholung verläuft allerdings regional sehr unterschiedlich. Während in den 15 westeuropäischen Ländern nur ein moderates Wachstum erwartet wird, dürfte der Bauboom in den vier analysierten osteuropäischen Ländern (Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei) signifikant stärker ausfallen. Hier sorgen EU-Fördermittel und Nachholeffekte für eine spürbar dynamischere Entwicklung.

Für Deutschland prognostiziert EUROCONSTRUCT für 2026 lediglich ein leichtes Plus von 0,3 Prozent und für 2027 einen Zuwachs um 1,9 Prozent. Damit bleibt die größte Volkswirtschaft Europas hinter den anderen Märkten zurück. In Österreich sollen sich in den beiden kommenden Jahren Zuwächse von 0,6 bzw. 1,0 Prozent einstellen. Insgesamt gilt: Der europäische Bausektor dürfte 2025 die Talsohle verlassen, doch die Erholung bleibt fragil und regional ungleich verteilt.

PORR Group mit breiter Diversifikation

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) bestätigte im ersten Halbjahr 2025 ihre starke Marktposition in Europa und wies ein deutlich diversifiziertes Geschäftsmodell entlang der gesamten Bauwertschöpfungskette aus. Mit einer Produktionsleistung von 3,171 Mrd. Euro (+1,8 Prozent p.a.) und einem Auftragsbestand von 9,421 Mrd. Euro (+10,0 Prozent p.a.) verzeichnete der Konzern erneut Zuwächse. Besonders dynamisch entwickelte sich in den ersten sechs Monaten der Auftragseingang, der sich gegenüber dem Vorjahreswert um 25,4 Prozent auf 4,049 Mrd. Euro erhöht hat, was vor allem auf Infrastrukturaufträge in Osteuropa und mittelgroße Hochbauaufträge in Deutschland zurückzuführen war.