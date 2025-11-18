Bitcoin erstmals seit April unter 90.000 US-Dollar - Anleger scheuen Risiken

Zitat von mycosmos: Wenn du auf X etwas"amüsiert" beobachtest, dann implementierst du damit, das du klüger bist als der Rest. Richtig? Du weißt Bescheid. Prima! Glückwunsch. Der Reichtum ist dein! Und genau darum geht es nicht beim investieren. Es geht nicht um Ego, nicht darum der "Beste" zu sein, es kommt darauf an, dass man beim zusammenzählen ein Plus unter dem Strich hat. Das man die Gummibärchen isst die man mag und nicht von anderen erzählen lassen warum man da falsch liegt.

Auf deine Posts werde ich nicht mehr eingehen. Dir geht's um dich. Mir um was anderes. Viel Glück weiterhin.





Wenn es mir nur um mich gehen würde, würde ich keine Zeit hier mit Schreiben verschwenden. Ich habe meine eigene Gruppe mit der ich schreibe und mich austausche - seit mehreren Jahren schon.

Das Schreiben hier kostet im Übrigen echt viel Zeit und Recherche wenn man etwas Sinnvolles produzieren möchte und eben nicht nur Leute attackieren sondern auch Content liefern möchte. Es mag dir nicht auffallen aber ich bin derjenige hier, der seine Posts in aller Regel mit Quellen bestückt und so jederzeit nachprüfbar macht warum ich eine Position vertrete. Damit gebe ich Gelegenheit die Fakten zu checken und sie gerne zu widerlegen falls man möchte.





Das Schreiben hier bringt absolut keinen Upside. Ganz im Gegenteil: Ich habe hier ja schon mehrfach bemängelt dass die Leute in diesem Forum in aller Regel nicht mal hier den Daumen hoch vergeben für interessante und relevante Beiträge. Im Gegensatz zu den anderen Foren hier wo ich hin und wieder rein schaue. Finde das schade und es gefällt mir nicht.

Die Reichweite ist nicht hoch - die Resonanz (und damit Erkenntnisgewinn, der häufig durch Diskurs entsteht) ist extrem mager, weil eigentlich kaum jemand hier sachlich interagiert bis auf C3I und Shamrock Joe und gelegentlich noch dem ein oder anderen.

Und wenn was kommt, wird es von der sachlichen Ebene auf die persönliche Ebene verlagert wie es hier ja nun grade auch der Fall ist. Also statt sachlich Kritik zu üben - was ja super easy wäre da eben Quellen dabei stehen oder die Argumentation in aller Regel Schritt für Schritt und nacheinander aufbauend dargestellt wird - wird man persönlich angegangen. Für was wenn ich fragen darf - dafür dass die Quellen nicht deinem Bias entsprechen?





Ich schreibe hier weil ich halt mehr oder weniger auch seit Tag 1 hier dabei bin - erster Post auf Seite 6 oder so - und weil es einfach hanebüchen ist was da manchmal behauptet oder geschrieben wird. Vermutlich ähnlich wie bei C3I. Der hat ja auch 0,0 ernsthaften Anreiz mehr irgendwas hier zu schreiben oder zu gewinnen, aber da er das hier losgetreten hat, fühlt er sich vielleicht auch ein bisschen verantwortlich hier.





Der Aspekt auf den du dich im Übrigen beziehst bzgl dem ‚besser wissen‘ ist doch komplett klar und eindeutig formuliert. Social Media und insbesondere X haben ja wohl sehr deutlich ein Problem damit dass unwahre Aussagen und Statements die Timelines überschwemmen (auch das kann man wieder nachlesen und fact-checken). Und dagegen hat sich eine Gruppierung gebildet die Facts checken. Auf ‚X‘ ist das der Fall, genauso aber auf anderen Plattformen. Und da es halt die XRP - Community absolut übertreibt mit ihren Fantasiegeschichten hat sich um genau diese Gruppe auf X eben eine andere Gruppe gebildet. Eine die fast unermüdlich dann eben Facts checkt und das auch kenntlich macht.

Ich habe nichts anderes getan als diesen Fakt zu beschreiben.

Aber ja, ich kann das schon deutlicher machen: Wenn ich die Wahl habe zwischen dem XRP-Post der sagt dass man wahlweise Swift übernimmt (absurd, man braucht doch nur mal kurz checken was Swift ist und wem es gehört); Swift ersetzt (absurd, siehe oben: Das gehört den Banken und die haben bisher absolut gar nichts unternommen sich selbst abzuschaffen - stattdessen sind sie mit Chainlink zusammen aber nun selbst soweit dass sie eigentlich real-time und 24/7 abwickeln können. Und das kommunizieren sie seit 2017 auch fröhlich und sehr transparent) oder was auch immer, und dem Fact-Checker, der mit Quellen untermauert warum das hanebüchener Blödsinn ist, dann nehme ich den Fact-Checker.





Ich weiß genau was dein Issue ist. Dass ich Sui nicht gut finde. TVL steht im Übrigen immer noch bei mageren 2 Mrd (nicht mal 1,5% des Gesamt-TVL - noch weniger als damals) - wie vor ein paar Monaten schon als wir das Thema hatten und als ich das ebenfalls schon bemängelt und belegt hatte. Und wenn man um den Preisanstieg von Sui korrigiert, kann man schön sehen dass fast alles der TVL reflexiv ist - also eine Funktion der gestiegenen Sui, Deep, Walrus und was da noch ist Preise. Traction ist da quasi nicht.

Quelle: https://defillama.com/chain/sui

Die verrückten Tokenomics sind auch öffentlich und kann man auch nachlesen: Hier z.B.: https://cryptorank.io/price/sui/vesting





Ähnliches gilt für XRP. Ich habe wohl schon länger was gegen XRP als du wohl in dem Forum bist - das geht mindestens zurück bis 2020 als das SEC Dokument zu den crazy Marktmanipulationen gegenüber Ripple aufgetaucht ist. Und ich habe wiederholt - siehe auch den Post hier darunter - darum gebeten, dass man wenn man XRP promoten möchte, doch vielleicht Quellen für die Claims liefern könnte. Ohne seriöse Quellen ist das halt heiße Luft und es kommt halt dann nichts dabei raus - außer eben Stories: XRP hat nach 12 oder so Jahren immer noch nichts vorzuweisen. Seriöse Projekte wie eben Chainlink sind da anders. Die fischen im selben Teich und die sind ein viel neueres Projekt. Warum kommunizieren JPMorgan, Swift, Mastercard und quasi jede relevante Großbank oder Vermögensverwalter fröhlich - von sich aus!!! - dass sie mit Chainlink zusammenarbeiten während es zu XRP, Ripple auch nach >12 Jahren nichts gibt?

Weil Ripple/XRP im Schatten arbeitet und die dann aus dem Nichts alles übernehmen? Vollkommen lächerlich. Es bleiben die Großbanken und Vermögensverwalter etc, die eben das Geld haben und verwalten und jeder der was erreichen will muss mit denen arbeiten und deren Systeme verstehen und sich da einklinken. Das ist genau das was Chainlink macht - seit 2017 geht das so und seit 2017 kommunizieren da alle Seiten regelmäßig und transparent.





So - und auch das habe ich schon ein paar Mal geschrieben: Selbst wenn da nur heiße Luft ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Token nicht dennoch im Preis steigen und man damit nicht dennoch sehr sehr gut Geld machen könnte. Grade Ripple zeigt doch dass sie willens sind, den Preis immer höher zu setzen und das sie das bisher durchgezogen haben.





Man sollte nur einfach wissen, in was man da genau drin ist und was die Treiber für die Performance des ‚eigenen‘ Tokens halt sind. Im Fall von XRP halt keine Fundamentals - so viel ist mal sicher.

Und wenn dem eben so ist, dann sollte man sehr genau auf dem Schirm haben, was da an anderen Faktoren kommen könnte, die die Dynamik verändern. Sollte XRP tatsächlich irgendwann mal jemand für irgendwas benötigen z.B.. Sieht absolut nicht danach aus weil es halt keiner benutzt (again: Falls jemand seriöse Quellen hat, die das Gegenteil belegen: Her damit!). Aber auch - siehe die Posts von gestern - ein Börsengang von Ripple Labs. Damit wäre eine zweite Entität da, die geradezu absurdes Risiko hat, weil eigentlich der gesamte Unternehmenswert auf eine Story aufgebaut ist (und im Börsenprospekt kann man nicht mehr einfach Dinge behaupten - das ist dann sofort ein Klage- und Schadensersatzgrund). Und weil diese Entität auch Gewinne (in Fiat) machen sollte um für Anleger interessant zu sein. Mangels eines anderen ernsthaften Business ist der einzige mögliche Gewinn halt der Verkauf von XRP.

Ist alles noch nicht so weit, aber der Ripple CTO (das Zitat hatten wir unten verlinkt - also auch hier wieder mit Quelle) hatte klargestellt dass Ripple das Vehikel ist bei dem Gewinne auflaufen sollen. Noch gibt es keine konkreten Pläne für den IPO aber Ripple Labs kokettiert selbst immer wieder damit. Als XRP-Halter würde ich das im Auge behalten wollen.





Während ich das hier geschrieben habe, habe ich mir tatsächlich nun die ganze Zeit die Frage gestellt, wie sinnvoll es eigentlich tatsächlich für mich ist, die Zeit aufzuwenden und hier weiter zu posten.

Falls es mehr Leute so sehen wie mycosmos und tatsächlich keinen oder nur geringen Mehrwert sehen, habe ich kein Problem damit, mich hier dann zurückzuziehen.







