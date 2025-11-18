Bitcoin erstmals seit April unter 90.000 US-Dollar - Anleger scheuen Risiken
- Bitcoin fiel unter 90.000 US-Dollar, Erholung schwach.
- Zinsunsicherheit belastet Kryptomarkt und Anleger.
- Technische Warnsignale deuten auf mögliche Korrektur hin.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag unter Druck geblieben. Im Handelsverlauf rutschte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp erstmals seit Ende April unter die Marke von 90.000 US-Dollar. Zuletzt gab es eine kleinere Erholung: Ein Bitcoin kostete 91.300 Dollar.
Auch die Kurse vieler anderer Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung wie etwa Ethereum, XRP, Solana oder Cardano fielen deutlich. Sie litten unter der weiterhin spürbaren Risikoscheu der Anleger, die sich auch am Aktienmarkt in Form deutlicher Kursverluste äußerte.
"Die anhaltende Zinsunsicherheit wirkt wie ein Hemmschuh für den Kryptomarkt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.
Aktuell herrscht am Markt Uneinigkeit darüber, ob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Dezember - wie erhofft - erneut senken wird. Nach der letzten Senkung Ende Oktober hätten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend mit Blick auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik geäußert, hieß es von der Deutschen Bank.
Mehr Klarheit erhoffen sich Anleger von der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September. Eine starke Beschäftigungsentwicklung oder ein deutlicher Anstieg der Stundenlöhne können Inflationsrisiken bergen, die einer weiteren Zinssenkung entgegenstehen. Für riskante Anlagen wir Kryptowährungen wären das schlechte Nachrichten, denn hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von vergleichsweise sicheren Anlagen wie festverzinslichen Wertpapieren.
Darüber hinaus ist der Bitcoin aktuell auch aus markttechnischer Sicht angeschlagen. Beobachter sehen ein Warnsignal in dem Umstand, dass die 50-Tage-Durchschnittslinie als Maß für die mittelfristige Entwicklung jüngst die viel beachtete 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt hat, die den langfristigen Trend beschreibt. Diesem Muster seien schon größere Korrekturen während längerer Bärenphasen vorausgegangen, hatte erst am Montag Ryan Lee, Chefanalyst der Krypto-Börsenplattform Bitget, gemahnt. Daher sollten Bitcoin-Anleger vorsichtig sein, auch wenn aktuell durchaus institutionelle Kapitalströme in den Markt zurückkehrten./la/jkr/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Zitat von mycosmos:Wenn du auf X etwas"amüsiert" beobachtest, dann implementierst du damit, das du klüger bist als der Rest. Richtig? Du weißt Bescheid. Prima! Glückwunsch. Der Reichtum ist dein!Und genau darum geht es nicht beim investieren. Es geht nicht um Ego, nicht darum der "Beste" zu sein, es kommt darauf an, dass man beim zusammenzählen ein Plus unter dem Strich hat. Das man die Gummibärchen isst die man mag und nicht von anderen erzählen lassen warum man da falsch liegt.
Auf deine Posts werde ich nicht mehr eingehen. Dir geht's um dich. Mir um was anderes. Viel Glück weiterhin.
Das wichtigste Argument hast du selber genannt: die Basiswährung, mit der bezahlt wurde steigt potentiell viel mehr als der "werthaltige" NFT Schrott. Das haben wir doch in all den Jahren gesehen dass massenhaft Projekt erst mit BTC gekauft wurden, dann mit ETH, aktuell mit TRX und SOL. Da wird jedes Mal Gold gegen Sand getauscht, der einem zwischen den Fingern wegrieselt.
BTC/ETH/SOL/BNB einfach halten und abwarten wäre in den allermeisten Fällen schlauer gewesen.
Nur weil ein Affen NFT für ne Millionen verkauft wurde bedeutet das nicht, dass es den anderen Affen auch so ergeht. Genau so gut könntest du sagen: hey, beim Lotto spielen hat vorgestern einer ne Millionen gewonnen oder zwei, mach das auch ! Da werden einfach nur massenhaft leichtgläubige Erstanleger abgezogen die keine Ahnung von dem Game haben. Was ich mir seit Jahren anschaue und nur den Kopf schütteln kann.
Speziell NFT, da ist doch alles extrem manipuliert. Wenn ein Affen NFT von der linken Tasche in die rechte wandert und ETH für eine Millionen dafür von der rechten Tasche in die linke bedeutet das: rein gar nichts.
1) recherchieren, welche coins Binance in letzter Zeit gelistet hat.
90% aller coins dort haben keinen Erfolg, grob geschätzt. aber das ist ja schon mal besser als die 99,99% bei den dezentralisierten Börsen. Dort ist praktisch nur Müll, KI generiert vermutlich inzwischen.
2) Chartverlauf analysieren, ob sich nach A) Abverkauf eine B) Bodenbildung herausgearbeitet hat. Und ob das Projekt überhaupt Substanz hat.
Bei SXT hab ich damit richtig gelegen, bedeutet natürlich nicht dass das immer so ist. Nicht geschützt ist man abgesehen davon vor Abverkaufswellen so wie das bei WCT war. Erst läuft alles gut, dann *karzonk*