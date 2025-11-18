BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Autochip-Industrie sei groß und komplex und umfasse Hunderte von Chiptypen, die zusammen die Funktionalität moderner Fahrzeuge ermöglichten, schrieb Qingyuan Lin am Montag zur weltweiten Halbleiterbranche. Dabei hätten drei transformative Trends die Branche grundlegend verändert: Elektrofahrzeuge, die zunehmende Verbreitung intelligenter Fahrsysteme (ADAS) und die Verlagerung hin zu zentralisierter Elektronik. Weltweit seien Infineon, NXP, STMicro, Renesas und Texas Instruments die fünf führenden Anbieter, schrieb der Analyst. Chinesische Anbieter holten allerdings allmählich auf./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 33,43EUR auf Tradegate (18. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Qingyuan Lin

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



