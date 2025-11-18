    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIE IM FOKUS

    Rheinmetall profitieren von Mittelfristziel - Kein Chartausbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien steigen um 4,7% auf 1.804 Euro.
    • Umsatzprognose bis 2030: 50 Milliarden Euro angestrebt.
    • Analysten sehen Anpassungsbedarf bei Markterwartungen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele für 2030 haben den Aktien von Rheinmetall am Dienstagvormittag im schwachen Aktienmarkt zu kräftigen Gewinnen verholfen. Die Papiere der Düsseldorfer gewannen zeitweise 4,7 Prozent auf gut 1.804 Euro. Im Verlauf ebbte das Kaufinteresse aber ein klein wenig ab, der Aktienkurs schaffte es doch nicht über die 100-Tage-Linie, einem mittelfristigen Trendindikator. Gegen Mittag blieben die Papiere mit gut 3 Prozent Kursplus in ihrer jüngsten Handelsspanne.

    Rheinmetall traut sich bis 2030 etwa 50 Milliarden Euro Umsatz zu - bei steigender Profitabilität. Für 2025 liegt die jüngst nach dem Quartalsbericht bestätigte Prognose bei 12,2 bis 12,7 Milliarden. Diese Prognose hatte der Rüstungskonzern jüngst mit dem Zusatz "mindestens" bestätigt.

    Analysten lobten die Pläne bis 2030 und sehen nun Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb etwa David Perry von JPMorgan. Chloe Lemarie von Jefferies sprach von starken Aussichten.

    Die Anlagestory von Rheinmetall ist laut Perry zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September.

    Die Anteilsscheine des Radar-Spezialisten Hensoldt und des Panzergetriebe-Herstellers Renk gehörten selbst mit kaum veränderten Kursen noch zur Spitzengruppe im MDax. Sie stabilisierten sich damit nach anfänglichen Verlusten./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 1.772 auf Tradegate (18. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,21 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+33,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie, beeinflusst durch geopolitische Spannungen, Rüstungsnachfrage, politische Einschätzungen und anstehende Events wie den Capital Markets Day. Es wird auch die mögliche Veränderung des Rüstungshypes und dessen Auswirkungen auf die Aktie sowie die politische Entwicklung als wichtige Faktoren betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
