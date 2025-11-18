AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall profitieren von Mittelfristziel - Kein Chartausbruch
- Rheinmetall-Aktien steigen um 4,7% auf 1.804 Euro.
- Umsatzprognose bis 2030: 50 Milliarden Euro angestrebt.
- Analysten sehen Anpassungsbedarf bei Markterwartungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele für 2030 haben den Aktien von Rheinmetall am Dienstagvormittag im schwachen Aktienmarkt zu kräftigen Gewinnen verholfen. Die Papiere der Düsseldorfer gewannen zeitweise 4,7 Prozent auf gut 1.804 Euro. Im Verlauf ebbte das Kaufinteresse aber ein klein wenig ab, der Aktienkurs schaffte es doch nicht über die 100-Tage-Linie, einem mittelfristigen Trendindikator. Gegen Mittag blieben die Papiere mit gut 3 Prozent Kursplus in ihrer jüngsten Handelsspanne.
Rheinmetall traut sich bis 2030 etwa 50 Milliarden Euro Umsatz zu - bei steigender Profitabilität. Für 2025 liegt die jüngst nach dem Quartalsbericht bestätigte Prognose bei 12,2 bis 12,7 Milliarden. Diese Prognose hatte der Rüstungskonzern jüngst mit dem Zusatz "mindestens" bestätigt.
Analysten lobten die Pläne bis 2030 und sehen nun Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb etwa David Perry von JPMorgan. Chloe Lemarie von Jefferies sprach von starken Aussichten.
Die Anlagestory von Rheinmetall ist laut Perry zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September.
Die Anteilsscheine des Radar-Spezialisten Hensoldt und des Panzergetriebe-Herstellers Renk gehörten selbst mit kaum veränderten Kursen noch zur Spitzengruppe im MDax. Sie stabilisierten sich damit nach anfänglichen Verlusten./ag/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 1.772 auf Tradegate (18. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,21 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+33,26 % bedeutet.
Ich finde es überaschend, wie Kurse aufgrund von Absichtserklärungen, denn aktuell ist das 20%-Versprechen nicht mehr und nicht weniger, steigen. Birgt in meinen Augen die Gefahr, unliebsame Überraschungen bei Nicht-Einhalten zu erleben. Ich hoffe nicht, das man kurzfristig den Kurs pushen will, um besser aussteigen zu können. Genau die Insider-Trades beobachten ..
Ich vertraue da ganz auf Putin, Medwedjew, Xi, Netanyahu und all die sonstigen kriegsgeilen Despoten. Die werden alle noch jahrelang an der Macht bleiben und zuverlässig dafür sorgen, dass der Bedarf nach Rüstungsgütern weltweit und hier in Europa stetig steigt. Zudem haben sich all diejenigen, die mit dem Fall der ehemaligen Sowjetunion an einen globalen Frieden glauben wollten noch immer nicht vom Schock am 24.Feb.2022 erholt und werden dies auf lange Zeit - Jahrzehnte - auch wohl nicht mehr. Rheinmetall ist daher auf Jahre eine sichere Bank. Zudem macht RM Anstalten sich die günstig verfügbaren Produktionskapazitäten der kriselnden Automobilindustrie für ihre Zwecke zu sichern und erweitert stetig seine Kapazitäten und Geschäftsfelder. Das wird nach Jahre so weitergehen. Wer da jetzt glaubt, aus RM aussteigen zu müssen, wird sich noch ärgern, denke ich.
Der Kursanstieg ist keine spekulative Laune, sondern die Folge einer historischen Neubewertung.
Rheinmetall ist kein normales Industrieunternehmen mehr. Es ist der strukturelle Hauptprofiteur der politischen "Zeitenwende" und der globalen Aufrüstung.
Es geht nicht um die eine neue Tagesmeldung, sondern um die langfristig gefüllten Auftragsbücher und die gesicherte, massive Umsatz- und Gewinnsteigerung über die nächsten Jahre. Das Unternehmen wächst jetzt mit einer Geschwindigkeit, die es in dieser Form lange nicht gab.
Die Kennzahlen zeigen Wachstum: Wenn Du das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) als zu hoch empfindest, schau auf das erwartete KGV (Forward P/E) für die kommenden Jahre (z.B. 2026/2027). Hier ist die Bewertung dank der starken Gewinnprognosen schon deutlich attraktiver. Die Analysten sehen diesen Wachstumstrend und bewerten die Aktie deshalb höher.
Kurzum: Die Aktie ist heute teurer, weil das Unternehmen fundamental mehr wert ist und zukünftig deutlich mehr verdienen wird. Konsolidierungen sind an der Börse normal, bedeuten aber nicht, dass die Neubewertung des Gesamtgeschäfts falsch war.
Deine wiederholte Erwartung, dass der Wert wieder 3-stellig wird (d.h. unter 1.000 € fällt), impliziert eine massive Korrektur von über 20 % bis 50 % und würde voraussetzen, dass die geopolitische Lage sich grundlegend entspannt oder das Management seine Wachstumsprognosen drastisch verfehlt. Angesichts der aktuellen Auftragslage und der politischen Verpflichtungen ist dies ein sehr pessimistisches Szenario, das dem "großen Bild" der globalen Sicherheitsanforderungen widerspricht.
Ich sehe weiterhin eine langfristig positive Entwicklung, die auf stabilen Fundamenten steht.