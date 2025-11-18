BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 159,4EUR auf Tradegate (18. November 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Qingyuan Lin

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



