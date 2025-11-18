    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

    • UBS belässt Suss Microtec auf "Buy" mit 39 Euro.
    • Prognosen für 2030 übertreffen Konsensschätzungen.
    • Suss gut positioniert für Kapazitätserweiterungen.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 34,96 auf Tradegate (18. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 659,49 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +13,04 %/+68,12 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 39 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
