ANALYSE-FLASH
UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
- UBS belässt Suss Microtec auf "Buy" mit 39 Euro.
- Prognosen für 2030 übertreffen Konsensschätzungen.
- Suss gut positioniert für Kapazitätserweiterungen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 34,96 auf Tradegate (18. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,56 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 659,49 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +13,04 %/+68,12 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 39 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ich denke fortgeschrittene Vertragsverhandlungen mit einem großen Kunden.
aus dem News gibts interessante Details aus den Samsung Zahlen.
ich glaube nicht an Zufälle..
https://www.reuters.com/world/china/samsung-electronics-q3-profit-jumps-32-conventional-chip-boom-2025-10-30/
Die SUSS Produkte sind seit Jahren wenn nicht Jahrzehnte erfolgreich und gefragt aber auch Zyklen unterworfen, welcher die Branche schon immer ausgesetzt war und auch bleiben wird. Der CEO ist sehr kompetent und die neuen Produkte und Entwicklungen für 2026ff vielversprechend. Entscheidend ist, dass man immer dieses große Bild vor Augen hat. Währende den Orderdellen vor dem nächsten Wachstumszyklus kann man immer die selben Panikgeschichten oder wahrscheinlich vielmehr Wunschvorstellungen zu Gemüte führen, zu welchen Kursen man gerne in einen Wachstumswert mit jahrelanger "track record" einsteigen würde. 30 Jahre Erfahrung haben mich gelernt, dass man nie zum tiefsten Kurs einsteigt und es auch völlig irrelevant ist, ob ich bei 23, 25 oder 27 einsteige. Sollten sich die Orders in Q4 oder spätestens ab Q1, aufgrund der vielen neuen Produktlauches aufhellen, dann dreht es meist so schnell nach oben, dass dieser Zug oft verpasst wird. Und sollten wir dann in 12 Monaten wieder bei 45 stehen, spielt es nun wirklich keine Rolle, ob ich bei 23 oder bei 27 eingestiegen bin. Fundamentaldaten sind wichtig, treibende Kurskraft kam bei SUSS in der Vergangenheit immer stehts aus den Orders, sprich selbst wenn Umsatz und EBIT 2026 hinter dem Vorjahr zurückbleiben, zeigt sich der neue Wachstumszyklus längst in den Orders und parallel die positive Kursentwicklung! Die nächsten 6 Monate werden es zeigen...cheers!