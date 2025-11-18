Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen
- Airbus gewinnt Air Europa als neuen Kunden für Jets
- Vorvertrag über bis zu 40 A350-900 unterzeichnet
- Flydubai wechselt ebenfalls zu Airbus mit 150 A321neo
DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht seinem US-Rivalen Boeing eine weitere Stammkundin abspenstig. Die spanische Fluggesellschaft Air Europa unterzeichnete auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Vorvertrag über bis zu 40 Großraumjets von Typ A350-900, wie der europäische Airbus-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Maschinen sollen in der Flotte von Air Europa ältere Langstreckenjets des US-Herstellers Boeing ersetzen. Bisher betreibt die spanische Gesellschaft eine reine Boeing-Flotte.
Am Vormittag hatte Airbus bereits einen Vorvertrag mit dem arabischen Billigflieger Flydubai über den Kauf von 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo unterzeichnet. Flydubai hatte zuvor ebenfalls durchweg auf Maschinen von Boeing gesetzt./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie
Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 165 auf Tradegate (18. November 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie um -20,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bezifferte sich zuletzt auf 48,79 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rolls-Royce Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.airliners.de/rolls-royce-werk-dahlewitz-ausbauen/84251
Ich stimme dir in allem zu.
Die breite Aufstellung macht RR natürlich interessant. Wir haben meiner Meinung nach jetzt ein paar Wochen konsolidiert im hohen Bereich. Der Rüstungssektor läuft eher ruhig aktuell (siehe RHM oder HEN, alle schwankend und eher runter). Aber was bei RR seit einiger Zeit treibt ist Nuclear und SMR (Small modular reactors)