Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen

Ich stimme dir in allem zu.

Aktien von Firmen aus dem Nuklearbereich sind in letzter Zeit extrem gestiegen.

Börse handelt nun mal Zukunft.

Die möglichen Umsätze und Gewinne aus dem SMR-Bereich sind allerdings nur schwer abzuschätzen.

Sollte irgendwo ein Atomkraftwerk hoch gehen, könnte sich der politische und gesellschaftliche Wind sehr schnell drehen, siehe Deutschland.

Da bleibt im wahrsten Sinne des Wortes ein Restrisiko.

Rolls Royce hat gut konsolidiert.

Scheint jetzt aber wieder Anlauf zu nehmen.

Sollte die Aktie die 12 GBP nehmen, wäre der Weg zu neuen Höchstständen frei.

Auch ein IPO der SMR - Sparte könnte den Kurs beflügeln.

Auf alle Fälle eine meiner spannendsten und am besten laufenden Aktien.