    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus gewinnt Air Europa als neuen Kunden für Jets
    • Vorvertrag über bis zu 40 A350-900 unterzeichnet
    • Flydubai wechselt ebenfalls zu Airbus mit 150 A321neo
    Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht seinem US-Rivalen Boeing eine weitere Stammkundin abspenstig. Die spanische Fluggesellschaft Air Europa unterzeichnete auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Vorvertrag über bis zu 40 Großraumjets von Typ A350-900, wie der europäische Airbus-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Maschinen sollen in der Flotte von Air Europa ältere Langstreckenjets des US-Herstellers Boeing ersetzen. Bisher betreibt die spanische Gesellschaft eine reine Boeing-Flotte.

    Am Vormittag hatte Airbus bereits einen Vorvertrag mit dem arabischen Billigflieger Flydubai über den Kauf von 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo unterzeichnet. Flydubai hatte zuvor ebenfalls durchweg auf Maschinen von Boeing gesetzt./stw/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    192,00€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    216,92€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 165 auf Tradegate (18. November 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie um -20,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bezifferte sich zuletzt auf 48,79 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rolls-Royce Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht seinem US-Rivalen Boeing eine weitere Stammkundin abspenstig. Die spanische Fluggesellschaft Air Europa unterzeichnete auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Vorvertrag über bis zu 40 Großraumjets von Typ …