PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 18.11.2025

Mit einer Performance von -3,81 % musste die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,81 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PDD Holdings Incorporation (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,85 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um -7,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) auf +19,34 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -7,13 % 1 Monat +0,45 % 3 Monate +8,85 % 1 Jahr +2,31 %

Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,16 Mrd.EUR € wert.

DUBLIN and SHANGHAI, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - PDD Holdings Inc. (“PDD Holdings” or the “Company”) (NASDAQ: PDD), today announced its unaudited financial results for the third quarter ended September 30, 2025. Third Quarter 2025 …

Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken."Europa ist mit seinen 450 Millionen Menschen relevant für China. Der …

