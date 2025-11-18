    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 18.11.2025

    Am 18.11.2025 ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie, bisher, um -3,81 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.11.2025

    Mit einer Performance von -3,81 % musste die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,81 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PDD Holdings Incorporation (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,85 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um -7,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) auf +19,34 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,13 %
    1 Monat +0,45 %
    3 Monate +8,85 %
    1 Jahr +2,31 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,16 Mrd.EUR € wert.

    PDD Holdings Announces Third Quarter 2025 Unaudited Financial Results


    DUBLIN and SHANGHAI, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - PDD Holdings Inc. (“PDD Holdings” or the “Company”) (NASDAQ: PDD), today announced its unaudited financial results for the third quarter ended September 30, 2025. Third Quarter 2025 …

    Grüne fordern mehr Einsatz gegen unfaire Handelspraktiken Chinas


    Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken."Europa ist mit seinen 450 Millionen Menschen relevant für China. Der …

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    -5,83 %
    -6,72 %
    +1,83 %
    +8,82 %
    +1,37 %
    +65,42 %
    0,00 %
    +361,34 %
    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6



