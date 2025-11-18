    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    SFC Energy nach noch vorsichtigerem Ausblick stark unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • SFC Energy senkt Jahresprognose, Aktien fallen stark.
    • Aktienrückgang bis zu 16,4%, tiefster Stand seit 2020.
    • Umsatz- und Gewinnprognosen enttäuschen Analysten.
    Foto: SFC Energy AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine noch verhaltenere Jahresprognose von SFC Energy hat die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten am Dienstag heftig belastet. Sie brachen um bis zu 16,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 ein und standen am Vormittag als einer der schwächsten Titel im Kleinwerte-Index SDax noch 9,5 Prozent im Minus bei 12,26 Euro. Seit Jahresbeginn hat SFC damit knapp 29 Prozent an Wert verloren.

    Der Brennstoffzellenspezialist peilt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen im laufenden Jahr nur noch das untere Ende der Prognosespanne beim Umsatz an. Beim bereinigten operativen Gewinn dürfte die untere Hälfte der Bandbreite erreicht werden. Bereits Ende Juli hatte SFC die ursprüngliche Prognose wegen des anhaltend herausfordernden Marktumfelds gesenkt.

    Im dritten Quartal habe SFC seine Umsatzerwartungen verfehlt, schrieb Warburg-Analyst Malte Schaumann in einer ersten Reaktion. Das operative Ergebnis liege zwar über seinen Schätzungen, das sei aber allein einem positiven Einmaleffekt infolge eines Bewertungsertrags zu verdanken. Die Bruttomarge von rund 35 Prozent im Quartal spiegele die eher niedrige Kapazitätsauslastung wider, so der Experte.

    Schaumann bezeichnete den noch zurückhaltenderen Ausblick angesichts des schleppenden Jahresverlaufs als vernünftig. Der Warburg-Analyst geht davon aus, dass seine Kollegen anderer Häuser nun neben den Erwartungen fürs laufende Jahr auch ihre Prognosen für 2026 kappen. Er selbst liegt bereits unter dem Konsens./niw/men/mis

    SFC Energy

    -8,71 %
    -7,57 %
    -15,56 %
    -13,85 %
    -23,58 %
    -32,44 %
    -8,17 %
    +223,52 %
    -50,56 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 15.850 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -7,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 214,84 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +45,63 %/+69,90 % bedeutet.




    Community Beiträge zu SFC Energy

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy.

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den deutlichen Kursrückgang der SFC Energy Aktie auf ein Fünf-Jahres-Tief, technische Unterstützungen bei 10 €, die bevorstehende Quartalsmitteilung und die Einschätzung, ob das Unternehmen eine Trendwende schaffen kann. Es werden fundamentale und technische Aspekte sowie die Bewertung der Aktie im aktuellen Marktumfeld erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

