AKTIE IM FOKUS
SFC Energy nach noch vorsichtigerem Ausblick stark unter Druck
- SFC Energy senkt Jahresprognose, Aktien fallen stark.
- Aktienrückgang bis zu 16,4%, tiefster Stand seit 2020.
- Umsatz- und Gewinnprognosen enttäuschen Analysten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine noch verhaltenere Jahresprognose von SFC Energy hat die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten am Dienstag heftig belastet. Sie brachen um bis zu 16,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 ein und standen am Vormittag als einer der schwächsten Titel im Kleinwerte-Index SDax noch 9,5 Prozent im Minus bei 12,26 Euro. Seit Jahresbeginn hat SFC damit knapp 29 Prozent an Wert verloren.
Der Brennstoffzellenspezialist peilt wegen Verzögerungen bei Rüstungsaufträgen im laufenden Jahr nur noch das untere Ende der Prognosespanne beim Umsatz an. Beim bereinigten operativen Gewinn dürfte die untere Hälfte der Bandbreite erreicht werden. Bereits Ende Juli hatte SFC die ursprüngliche Prognose wegen des anhaltend herausfordernden Marktumfelds gesenkt.
Im dritten Quartal habe SFC seine Umsatzerwartungen verfehlt, schrieb Warburg-Analyst Malte Schaumann in einer ersten Reaktion. Das operative Ergebnis liege zwar über seinen Schätzungen, das sei aber allein einem positiven Einmaleffekt infolge eines Bewertungsertrags zu verdanken. Die Bruttomarge von rund 35 Prozent im Quartal spiegele die eher niedrige Kapazitätsauslastung wider, so der Experte.
Schaumann bezeichnete den noch zurückhaltenderen Ausblick angesichts des schleppenden Jahresverlaufs als vernünftig. Der Warburg-Analyst geht davon aus, dass seine Kollegen anderer Häuser nun neben den Erwartungen fürs laufende Jahr auch ihre Prognosen für 2026 kappen. Er selbst liegt bereits unter dem Konsens./niw/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 15.850 auf Ariva Indikation (18. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -7,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 214,84 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +45,63 %/+69,90 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.
Viele Unternehmen aus dem Segment kämpfen mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten und haben Schwierigkeiten, nachhaltig profitabel zu wirtschaften. Anleger fliehen regelrecht aus diesen Papieren – unabhängig davon, wie die operative Geschäftsentwicklung einzelner Unternehmen tatsächlich aussieht. Der Verkaufsdruck ist branchenweit spürbar und trifft auch SFC Energy mit voller Wucht.
Die Diskrepanz zwischen solidem Geschäftsmodell und desolatem Chartbild bleibt damit vorerst bestehen. Ob die positiven Auftragsmeldungen irgendwann für eine Trendwende ausreichen, ist offen. Solange das negative Momentum den Sektor im Griff hat, dürfte es schwer werden, das Ruder herumzureißen.
- Ich weiß nicht, welchen Mehrwert das ewige posten dieser angeblich total überhöhten Vorstandsgehälter haben soll. Gehts euch nur um bashing und Verunsicherung? Die Gesamtvergütung des SFC Energy-Vorstands lag 2024 bei rund 444.000 € für CEO für Peter Podesser. Weitere Vorstandsmitglieder erhielten vergleichbare, aber teils niedrigere Beträge. Die Aufsplittung in fixe, variable, usw. erspare ich mir. Laut Simply Wall St liegt die Vergütung im Branchendurchschnitt, ist also weder über- noch unterdurchschnittlich. Das sind Gehälter, die jeder Geschäftsführer einer Berliner Einrichtung im öffentlichen Dienst (Verkehrsbetriebe, Wohnungsbau, Versorgung, pp.) locker einstreicht. Dann liefer mal substantiell, was Podesser &co. einstreichen und was daran ungerechtfertigte Bereicherung ist.
Unternehmen, bei denen sich die Vorstände gemessen an Unternehmensgröße und Profitabilität kombiniert minimalster Eigenbeteiligung, viel zu viel an Tantiemen genehmigen, sind mit Vorsicht zu genießen.